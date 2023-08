Hindi Entertainment Hindi

Youtuber Amit Bhadana Received Death Threats Know Who He Is And Net Worth

जानें कौन है Youtuber अमित भड़ाना जिन्हें मिली जान से मारने की धमकी, कॉल कर कहा 'मालूम है...'

Know Who is Youtuber Amit Bhadana: इन दिनों कई यूट्यूबर्स फेमस हुए हैं इन्ही में एक नाम अमित भड़ाना का हैं, जिन्हें हाल ही में जान से मारने की धमकी दी गई है.

Know Who is Youtuber Amit Bhadana: यूट्यूबर अमित भड़ाना (Youtuber Amit Bhadana) को तो आप अच्छे से ही जानते हैं औऱ उन्होंने अपने दम पर जमकर नाम कमाया है. आज अमित भड़ाना पूरे देश भर में फेमस हैं, यूट्यूब पर लोग इन्हे देखना खूब पसंद करते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें अमित भड़ाना एक लोकप्रिय भारतीय यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अपने कॉमेडी स्केच और वाइन के लिए जाने जाते हैं. कॉमेडी वीडियो बनाकर अमित ने यूट्यूब पर बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हासिल किए। अमित भड़ाना दिल्ली में रहते हैं. हालांकि इस बार वो किसी वीडियो की वजह से चर्चा में नहीं है बल्कि ट्यूबर अमित भड़ाना को अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी गई है और कोतवाली सेक्टर-49 थाने में इस पर एफआईआर दर्ज हुई है.

Trending Now

वॉट्सऐप के माध्यम से आया धमकी भरा कॉल

सेक्टर-47 के सुधीर भड़ाना ने दर्ज कराई एफआईआर में बताया है कि उसके भाई अमित भड़ाना प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं. सात अगस्त को एक अज्ञात नंबर से उनके वॉट्सऐप के माध्यम से कॉल आई. कॉल उठाने पर उस व्यक्ति ने गाली-गलौज की और धमकी दी कि उनके भाई अमित भड़ाना को वह जान से मार देगा। साथ ही उसने मोबाइल पर एक मैसेज भी भेजा. इसे पढ़ने के बाद फिर कॉल आई, जिसमें आरोपित ने कहा कि उसे अमित के घर और ऑफिस का पता मालूम है. आरोपित ने यह भी बताया कि अमित भड़ाना मुखर्जी नगर में चल रही शूटिंग में व्यस्त है. वहां पहुंचकर अमित भड़ाना को जान से मारने की धमकी दी.

कौन है अमित भड़ाना

अमित भड़ाना की बात करें तो उनका जन्म 1994 को दिल्ली में हुआ था. दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया. उनके माता-पिता चाहते थे कि वे एक अच्छे प्रोफेशनल बनें लेकिन वे कुछ और ही करना चाहते थे. अमित ने अपने पैरेंट्स के खिलाफ जाकर कॉमेडी को ही अपना प्रोफेशन बनाया और सक्सेसफुल भी रहे. आज वे इंडिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक हैं.

करोड़ रुपये तक होती है कमाई

आज अमित भड़ाना पूरे देश भर में फेमस हैं। यूट्यूब पर लोग इन्हे देखना खूब पसंद करते हैं. इतना ही नहीं फॉलोवर्स की बात करे तो यूट्यूब पर अमित कर 24.3 मिलियन सब्स्क्राइबर हैं. अमित की कमाई भी अब करोड़ों में होने लगी हैं. ऐसे बताया जाता हैं की अमित एक साल में करीब 4 करोड़ रुपये तक कमा लेते हैं.

53 करोड़ के आस-पास की है प्रॉपर्टी

प्रॉपर्टी अमित ने पिछले कुछ सालों में काफी नाम और पैसा कमाया है. उनकी नेट वर्थ भी काफी ज्यादा है. रिपोर्ट्स की मानें तो उनके पास 53 करोड़ के आस-पास की प्रॉपर्टी है. अमित के लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्स यूट्यूब ही है. वे यूट्यूब से बहुत पैसा कमा लेते हैं. यूट्यूब के एडवरटाइजमेंट से ही वे हर दिन 40 हजार से ज्यादा रुपये कमा लेते हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो वे अभी सिंगल हैं और उनका कॉन्सनट्रेशन पूरी तरह से करियर की ओर है.

RECOMMENDED STORIES