Sunny Rajput Tragedy: एक साथ प्रेग्नेंट थीं यूट्यूबर की दो पत्नियां, खुशखबरी के बीच नहीं रहा एक बेबी

Sunny Rajput Tragedy: फेमस यूट्यूबर सनी राजपूत अपनी दो पत्नियों को लेकर चर्चा में बने रहेत हैं. उनकी एक बीवी का नाम रूप और दूसरी का नाम मानसी है. सनी दोनों को ही बहुत प्यार करते हैं. लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आई है.

Sunny Rajput Tragedy: यूट्यूबर अरमान मलिक की तरह फेमस यूट्यूबर सनी राजपूत ने भी दो पत्नियों के साथ रहते हैं. अरमान की वाइफ पायल और कृतिका की तरह सनी की भी दोनों पत्नियां एक साथ प्रेग्नेंट हुईं. सनी, अपनी पत्नियों रूप और मानसी के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. लेकिन अब खबर है कि Sunny Rajput के घर में जहां नन्हे मेहमानों के आने की खुशी थी वहीं अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. दरअसल, एक साथ प्रेग्नेंट रहीं सनी राजपूत का एक बेबी अब इस दुनिया में नहीं है.

एक साथ प्रेग्नेंसी, डबल खुशी

कुछ समय पहले ही सनी ने अपने व्लॉग्स और सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि उनकी दोनों पत्नियां प्रेग्नेंट हैं ये खबर उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं थी. उनकी इस खुशखबरी पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे थे और इसे डबल ब्लेसिंग बता रहे थे.

खुशियों के बीच आई सबसे बुरी खबर

लेकिन फैंस तब उदास हो गए जब इस खुशी के माहौल में एक ऐसी खबर आई जिससे उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा. जानकारी के मुताबिक. एक बेबी को बचाया नहीं जा सका. हालांकि इसकी मेडिकल वजह क्या थी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है. लेकिन ये नुकसान पूरे परिवार के लिए बेहद तकलीफदेह है.

सनी राजपूत हुए भावुक

इस खबर के बाद सनी राजपूर बुरी तरह टूट गए. उन्होंने बस इतना ही कहा- सब भगवान की मर्जी.

फैंस और यूट्यूब कम्युनिटी का सपोर्ट

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने सनी राजपूत और उनके परिवार के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू कर दिया. कई यूट्यूबर्स और फॉलोअर्स ने कमेंट कर लिखा- इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं. ईश्वर परिवार को हिम्मत दे. जहां एक ओर एक नई जिंदगी की खुशी है वहीं एक बेबी के चले जाने का गम परिवार के दिल में हमेशा रहेगा.

सनी राजपूत की पत्नी का अबॉर्शन

सनी ने खुशखबरी जब फैंस के साथ शेयर की थी तब लोगों ने उन्हें इसके लिए बहुत ट्रोल किया था. अब सनी के घर मातम पसरा है. उनकी पत्नी मानसी को अबॉर्शन करवाना पड़ा है. सनी की दोनों पत्नियां डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी जहां उन्हें डॉक्टर ने बताया की बेबी की हार्टबीट नहीं सुनाई दे रही है. जब मानसी को इस बात का पता चला तो वो फूट-फूटकर रोने लगीं.