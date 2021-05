Arrest Yuvika Choudhary Trend On Social Media Know What’s The reason: सीरियल ‘तारक मेहता का उल्‍टा चश्‍मा’ की बबीता यानी एक्‍ट्रेस मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) हाल ही में उस वक्त विवादों में आई थी जब उन्होंने अपने एक वीडियो में जाति सूचक शब्‍द का इस्तेमाल किया था. मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) ने इसके बाद माफी भी मांग ली, हालांकि उनपर कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई थी. ऐसे में अब . ट्व‍िटर पर #ArrestYuvikaChoudhary टॉप ट्रेंड बना हुआ है और एक्ट्रेस ने भी वही गलती की है जो मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) ने की थी.

वायरल वीड‍ियो में युविका चौधरी (Yuvika Choudhary) हाथ में मोबाइल ल‍िए अपने पति प्र‍िंस नरूला का वीडियो बनाते हुए अपने अच्‍छे न द‍िखने पर बात करती हुई नजर आ रही हैं. युविका (Yuvika Choudhary) कहती हैं, ‘हमेशा ब्लॉग जब भी मैं बनाती हूं क्‍यों….की तरह मैं आकर खड़ी हो जाती हूं. मुझे इतना टाइम म‍िलता ही नहीं है कि मैं अपने आप को ढंग से द‍िखा सकूं. और ये (प्र‍िंस नरूला) मुझे तैयार होने का टाइम भी नहीं देते.’



इस वीडियो के वायरल होते ही एक्ट्रेस युविका चौधरी (Yuvika Choudhary) ने अपने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली और उन्होंने लिखा ‘मुझे इस शब्द का मतलाब नहीं पता था, जो अपने हाल ही में अपने एक वीडियो ब्लॉग में इस्तेमाल किया था. मैं किसी को अपने शब्दों से अपमान नहीं करना चाहती थी और मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूं, उम्मीद है आप समझेंगे…आप सबको ढ़ेर सारा प्यार.’

Hi guys I didn’t kw the meaning about that word wt I used in my last vlog I didn’t mean to hurt anyone and I can never do that to hurt someone I apologise to each n every one I hope you understand love you all

— Yuvika Choudhary (@yuvikachoudhary) May 25, 2021