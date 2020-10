Zaheer Khan Birthday Sagarika Ghatge share Kiss Photo on social media- पूर्व क्रिकेटर जहीर खान का 7 अक्टूबर को बर्थ डे है. जहीर 42 साल के हो गए हैं. इस मौके पर उनकी पत्नी सागरिका ने अपने पति को विश करते हुए सोशल मीडिया फोटो शेयर की है. Also Read - पेड़ को बिस्तर बना यूं लेट गईं मौनी रॉय, लहराती जुल्फें देखकर लोग बोले- अरे! ये तो नागिन है

सागरिका के लिए ज़हीर एक पति ही नहीं बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त भी हैं. ज़हीर के जन्मदिन पर उनके सभी साथियों ने बधाई दी. लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें आज बधाई दी, और ट्वीट कर लिखा- अब लोगों को बता भी दो कि तुम्हारा बर्थडे कल (7) नहीं था बल्कि आज है. सचिन के इस ट्वीट को हजारों लोगों ने लाइक किया.

Also Read - फिल्म 376D: गैंगरेप का शिकार हुए एक लड़के के दर्द की कहानी, हर चीख खून के आंसू रोती है

Yahaan pe bhi reverse swing Zak! Also Read - Bigg Boss ने पलटा सीन, फंसे अभिनव, रो पड़ीं रुबीना, अब एक्टर किसे चुनेंगे? प्यार या फिर गेम?

Ab bata bhi de logon ko, ki your birthday is today and not on the 7th! 😋

Wishing you a very happy birthday my friend. pic.twitter.com/pr2XqolbZ2

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2020