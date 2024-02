Hindi Entertainment Hindi

Zareen Khan Revealed She Followed Salman Khan Car As A Fan Know The Story

Salman Khan का स्कूटी से पीछा करती थे ये एक्ट्रेस, फिर भाईजान ने अपनी फिल्म में दिया ब्रेक

Zareen Khan Use To Followed Salman Khan: सलमान खान की एक झलक पाने के लिए लोग हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं और इसी से जुड़ा एक किस्सा हम बता रहे हैं.

Zareen Khan Use To Followed Salman Khan: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान (Salman Khan) मेगास्टार के तौर पर जानें जाते हैं और वो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं. सलमान खान को लोग भगवान की तरह मानते हैं और उनके चाहनेवाले देश विदेश तक फैले हुए हैं. भाईजान की फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री के साथ इंतजार रहता है. सलमान खान कभी बजरंगी बनकर तो कभी टाइगर बनकर लोगों के दिलों पर राज करते रहते हैं और सलमान का जलवा ऐसा है कि उनकी फिल्में उनके नाम से ही चल जाती हैं. भाईजान के चाहने वालों की तादाद जितनी फिल्मी दुनिया के बाहर है, उससे कई अधिक इंडस्ट्री के अंदर है. ऐसे में आज हम वो किस्सा बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड की एक्ट्रेस सलमान के प्यार में पड़ कर उनका स्कूटी से पिछा किया करती थी, तो आइए जानते हैं क्या है पूरा किस्सा.

सलमान के लिए पार की सारी हदें

सलमान खान को लोग हर तरह से प्यार करते हैं ऐसे में अब एक्ट्रेस का इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सलमान खान के लिए वो सारी हदें पार जाती थी. एक्ट्रेस ने ये तक बताया था कि वो सलमान खान की कार तक पीछा करती थी, ताकि वह अपने फेवरेटे स्टार की झलक पा सकें, तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वो एक्ट्रेस जिन्होंने इस तरह से सलमान के प्यार में थी.

कार को फॉलो करती थी और सेट पर जाती थी

सलमान खान की ये फैन कोई और नहीं बल्कि जरीन खान है और उन्हें सलमान खान ने ही लॉन्च किया था और उन्हें लोग कैटरीना कैफ की हमशक्ल के तौर पर जानते हैं. जरीन ने सलमान के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा था कि ‘वह सलमान खान की एक झलक देखने के लिए अपनी स्कूटी से उनकी कार को फॉलो किया करती थीं. सिर्फ इतना ही नहीं जरीन सलमान की मूवीज सेट पर भी जाया करती थीं.’

सलमान की इस मूवी से किया डेब्यू

जरीन खान ने बतौर एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा में सलमान खान की फिल्म वीर से डेब्यू किया था. साल 2010 में उनकी ये मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. हालांकि जरीन का करियर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और उन्होंने कुछ फिल्मों में तो काम किया, लेकिन उसके बाद उनके करियर की गाड़ी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी, हालांकि आज भी वो सलमान की अच्छी दोस्त हैं.