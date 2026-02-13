Hindi Entertainment Hindi

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026 Unsung Heroes Of Our Society

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: जो दिखते नहीं लेकिन फर्क पैदा करते हैं! उन्हीं को समर्पित है ये अवार्ड

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026 उन लोगों को समर्पित है जो बिना शोर किए समाज के मूल्यों को बदलते हैं और अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं.

zee 24 ghanta ananya samman 2026 honouring unsung heroes of our society

Zee 24 Ghanta Ananya Samman 2026: समाचारों की सुर्खियां हर दिन राजनीति, मनोरंजन और अपराध से भरी रहती हैं. लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज में बदलाव लाने की वजह बनते हैं. उनके संघर्ष कैमरे के सामने नहीं आते. वे मशहूर होने के लिए ऐसे काम नहीं करते बल्कि अपनी अथक मेहनत से समाज को आगे बढ़ाते हैं. एलजी एक बार फिर इन ‘अनाम’ नायकों को समर्पित एक विशेष 24 घंटे का कार्यक्रम लेकर आया है- ‘अनन्य सम्मान 1432’. ये सम्मान उन व्यक्तियों और समूहों को पहचान देने की पहल है जिनका योगदान भले ही कैमरों से दूर रहा हो लेकिन जिनका असर समाज की जड़ों तक पहुंचता है.

समाज में बदलाव लाने वालों की कहानी

Ananya Samman सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है. ये सम्मान एक ऐसी पहचान है जो कहती है, ‘आप अकेले नहीं हैं. आपकी यात्रा हमारी नजरों से छिपी नहीं है.” साल भर खबरों की गहमागहमी में हम कभी-कभी व्यक्ति को देखना भूल जाते हैं. ये आयोजन इसी गलती को सुधारने का छोटा सा प्रयास है.

Ananya Samman का क्या है उद्देश्य

इसका उद्देश्य सिर्फ पुरस्कार देना नहीं, बल्कि उन कहानियों को सामने लाना है जो उम्मीद जगाती हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और मानवीय संवेदनाओं के क्षेत्र में काम करने वाले ये लोग अपने-अपने स्तर पर बदलाव की मशाल थामे हुए हैं. इनके प्रयास साबित करते हैं कि समाज बदलने के लिए बड़े मंच या ऊंची आवाज़ की नहीं, बल्कि ईमानदार इरादों की ज़रूरत होती है.

कृतज्ञता की कहानी

आज ‘अद्वितीय’ शब्द कोई विशेषण नहीं है. ये एक रिश्ता है. समय और लोगों के बीच, कृतज्ञता और मेहनत के बीच, सम्मान और मौन के बीच का रिश्ता. हम हर दिन खबरें सुनाते हैं. आज हम कृतज्ञता की कहानी सुनाएंगे.

लोगों के भीतर का प्रकाश

क्योंकि सच्चा प्रकाश कभी मंच पर नहीं बनता. ये लोगों के भीतर उत्पन्न होता है. और एक बार जब वह प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, तो वह दूर-दूर तक मार्ग प्रशस्त करता है. आज शाम हम उस प्रकाश को नमन करते हैं.

कौन है असली नायक?

Zee 24 Ghanta का मानना है कि असली नायक वे हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों के लिए खड़े रहते हैं. Ananya Samman 2026 के ज़रिए ऐसे ही साइलेंट हीरोज़ को न सिर्फ सम्मान दिया जा रहा है, बल्कि उनकी कहानियों को समाज के सामने लाकर दूसरों को प्रेरित भी किया जा रहा है. ये मंच उन लोगों की मेहनत को पहचान देता है, जो बदलाव को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं.

Add India.com as a Preferred Source