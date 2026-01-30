  • Hindi
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बेस्ट एक्टर अवॉर्ड पर सस्पेंस खत्म, 10 दमदार कलाकारों में थी कांटे की रेस

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: आखिरकार वो क्षण आ ही गया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था. आइए जानते हैं इस मेगा अवार्ड शो में बेस्ट एक्टर का खिताब किसके पास गया है.

Published: January 30, 2026 12:28 AM IST
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड शो में आखिरकार वो पल आ ही गया जिसको सबको बेसब्री से इंतजार था. इस बार की टक्कर 10 एक्टर्स के बीच में थी जिसमें सबसे ज्यादा नाम देव का सुनने को मिला. जैसे ही इस अवॉर्ड की घोषणा का समय नज़दीक आया, लोगों के दिलों की धड़कनें थम गई. पूरे हॉल में सस्पेंस साफ महसूस किया जा सकता था. सब खामोश थे. बस बैचेनी थी तो वो एक नाम सुनने की. कांटें की टक्कर के बीच ये अनुमान लगाना भी मुश्किल था कि इस बार का अवार्ड किसको जा सकता है.

कौन से एक्टर थे इस लिस्ट में शामिल
इस बार बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी की टक्कर कुल 10 एक्टर्स के बीच हुई, जिसमें बार-बार देव का नाम सुनाई दे रहा था. लोग कयास लगा रहे थे कि ये अवार्ड उनकी झोली में गिरने वाला है. अभिनेता को अपनी फिल्म प्रोजापति 2 के लिए अवॉर्ड मिला है. बता दें, इस बार बेस्ट एक्टर की रेस में अबीर चटर्जी (फिल्म- रक्तबीज 2), अनिर्बान चक्रवर्ती (फिल्म- द एकेन: बनारस ए बिभिशिका), अंजन दत्त (फिल्म- ई रात तोमर), अमर देव (फिल्म- धूमकेतु / प्रॉजापोटी 2 / रघु डकैत), जीतू कमल (फिल्म- गृहप्रवेश), कौशिक गांगुली (फिल्म- शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई), प्रोसेनजीत चटर्जी (फिल्म- देवी चौधरानी), ऋत्विक चक्रवर्ती (फिल्म- मृगया: द हंट) और शिबोप्रसाद मुखर्जी (फिल्म- आमार बॉस), देव (फिल्म- प्रजातिपति 2, रघु डाकात) बने हुए थे.

क्यों खास है यह अवॉर्ड?
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 में बेस्ट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर का अवॉर्ड उसे दिया जाता है जिसने साल भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली कंटेंट के जरिए लोगों का दिल जीता है. Shamik Adhikary की यह जीत इसका एक उदाहरण है.

सितारों से सजी शाम
इस मेगा अवॉर्ड शो में टॉप एक्ट्रेसेस, पॉपुलर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक और टेक्निकल टैलेंट सभी एक ही छत के नीचे नज़र आए. रेड कार्पेट से लेकर स्टेज पर होने वाले धमाकेदार परफॉर्मेंस तक, हर पल देखने वाला था.

