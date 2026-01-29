Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अरिजीत को मिला बेस्ट सिंगर का अवार्ड, फीमेल का किसको मिला?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Celebs Red Carpet Look: बंगाली सिनेमा का मेगा अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 की तरफ से तमाम कैटेगरी के पुरस्कारों का अनाउंसमेंट शुरू हो गया है. जिसमें मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Celebs Red Carpet Look: मशहूर सिंगर अरिजीत ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर फैंस को चौंका दिया था. जिसके बाद ये खबर हौली सी खुशी देने वाली है. आइए जानते हैं उन्हें किस गाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है. अरिजीत को ये अवार्ड फिल्म लहो गौरांगेर नाम रे के गाने खौने गोराचंद खौने काला के लिए दिया गया है. हालांकि इसके अलावा उन्हें फिल्म धूमकेतु के गाने ‘गाने गाने’ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था. अरिजीत सिंह के अलावा अरमान राशिद खान ने अपने गाने सैयां बिना के लिए भी ये अवॉर्ड जीता है. अरिजीत सिंह के अलावा इस कैटेगरी में 7 और सिंगर्स थे. देखें पूरी लिस्ट…

अनुपम रॉय – मां (गाना) – धूमकेतु (फिल्म)
अरिजीत सिंह – गाने गाने (गाना)” – धूमकेतु (फिल्म)
अरिजीत सिंह – खौने गोराचंद खौने काला (गाना) – लहो गौरांगेर नाम रे (फिल्म)
कबीर सुमन – शे छोले गेलियो (गाना) – लहो गौरांगेर नाम रे (फिल्म)
देबायन बनर्जी – मेघपियोन (गाना) – गृहप्रवेश (फिल्म)
जीत गंगुली – प्रॉजापोटी 2 (फिल्म)
रूपम इस्लाम – मायार खेलारे (गाना) – मितिन: एकति खुनीर संधाने (फिल्म)
अरमान राशिद खान – सैयां बिना (गाना) – गृहप्रवेश (फिल्म)
ईशान मित्रा – झिलमिल लागे रे (गाना) – रघु डकैत (फिल्म)

फैंस का रिएक्शन
अवॉर्ड की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई. फैंस ने लिखा-
“इस आवाज़ के लिए हर अवॉर्ड कम है”
“अरिजीत नहीं जीतते, अवॉर्ड अरिजीत को डिज़र्व करते हैं”
ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अरिजीत सिंह का नाम ट्रेंड कर रहा है.

Binodone Sera 24 में मिला यह सम्मान न सिर्फ उनके लिए, बल्कि उन लाखों फैंस के लिए भी खास है, जिनकी ज़िंदगी में अरिजीत के गाने किसी न किसी मोड़ पर साथ रहे हैं.

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – फिल्म (Best Actor – Male – Film)
देव (दीपक अधिकारी)- धूमकेतु (Dhumketu)
जीतू कमल- गृहप्रवेश (Grihapravesh)
प्रसेनजीत चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)
शिबोप्रसाद मुखर्जी- आमार बॉस (Aamar Boss)
अबीर चटर्जी- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)
ऋत्विक चक्रवर्ती- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt – 2025)
अंजन दत्त- एई रात तोमार आमार
कौशिक गांगुली- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई
देव- रघु डकैत (Raghu Dakat)
देव- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)
अनिर्बान चक्रवर्ती- द एकन- बनारस ए विभीषिका

