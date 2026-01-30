By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: डिजिटल दुनिया के स्टार Shamik Adhikary को मिला बड़ा सम्मान, रील्स से रियल अवॉर्ड तक छाया जलवा
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल के सबसे प्रतिष्ठित एंटरटेनमेंट अवॉर्ड शो Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 में इस बार डिजिटल क्रिएटर्स को अहम भूमिकाओं में रखा गया.
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता में आयोजित ज़ी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 ने डिजिटल अवार्ड कैटेगरी क्रिएट करके अपने आप में एक मिसाल कायम की है. जिसमें एक खास पल तब देखने को मिला जब क्रिएटर्स की दुनिया के बादशाह Shamik Adhikary को बेस्ट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया, इस अवार्ड ने न सिर्फ डिजिटल दुनिया को एक पहचान दी बल्कि ये साबित कर दिया कि डिजिटल कंटेंट की ताकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है.
कंटेंट जिसने बनाया अलग पहचान
Shamik Adhikary की बात करें तो इन्होंने अपने कंटेंट के जरिए सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ बनाई है. ये सिर्फ वीडियो क्रिएट करने और उसे शेयर करने तक सीमित नहीं रहते बल्कि ट्रेंड की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं. जो इन्हें सीधा ऑडियंस को कनेक्ट करने में मदद करती हैं. यही एक वजह है कि इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. इस वजह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार इंगेजमेंट बनाते हैं.
क्यों खास है यह अवॉर्ड?
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 में बेस्ट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर का अवॉर्ड उसे दिया जाता है जिसने साल भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली कंटेंट के जरिए लोगों का दिल जीता है. Shamik Adhikary की यह जीत इसका एक उदाहरण है.
किसने जीता बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर का खिताब?
बता दें, जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड में बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर पुरस्कार की बात करें तो इस नॉमिनेशन लिस्ट में 10 लोगों का नाम शामिल था. जिसमें आइवी घोष, मुकुल कुमार जना, निरंजन मंडल, प्रणब पॉल, प्रीति सरकार, सैकत डे, शमिक अधिकारी, सिंगिनी चौधरी, उन्मेष गांगुली और उषा शामिल थे. लेकिन इन सबको पछाड़ते हुए बेस्ट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर का खिताब शमिक अधिकारी ने अपने नाम किया.
ओटीटी – पॉपुलर अवॉर्ड्स (OTT – POPULAR AWARDS)
सर्वश्रेष्ठ वेब सीरी- जगणशत्रु (Ganoshotru), Zee5
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता- अनिर्बान चक्रवर्ती (पुरो पूरी एकन) और ऋत्विक चक्रवर्ती (एडवोकेट अचिंता आइच -सीजन 2), Hoichoi
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री- मिमी चक्रवर्ती (डायनी – Dainee), Hoichoi
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता- कौशिक सेन (जूली – Julie), Addatimes
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री – बिदीप्ता चक्रवर्ती (रोकिनी भवन), Zee5
क्या है Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24?
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 सिर्फ एक अवॉर्ड शो नहीं, बल्कि बंगाली सिनेमा और टेलीविजन इंडस्ट्री के हुनर, मेहनत और लोकप्रियता का सेलिब्रेशन है. ये वो मंच है जहां फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शोज़ में काम करने वाले कलाकारों के हुनर को देखते हुए उन्हें सम्मान दिया जाता है.
