13- Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बेस्ट फिल्म का ताज Onko Ki Khothin के नाम, 'गृहप्रवेश' के डायरेक्टर बने बेस्ट निर्देशक

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 की अवॉर्ड नाइट में सिनेमा प्रेमियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण पल तब आया जब बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स की घोषणा हुई.

Published: January 30, 2026 1:13 AM IST
By Pooja Batra | Edited by Pooja Batra
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता के मेगा अवार्ड शो में 49 कैटगरी में अलग-अलग अवार्ड्स मिले. इस साल उन्हें सम्मानित किया गया जिन्होंने जिन्होंने कंटेंट, कहानी और ट्रीटमेंट. तीनों स्तरों पर दर्शकों और ज्यूरी को प्रभावित किया. जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड अंको की कठिन और द एकन – बनारस ए विभीषिका को मिला. इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का खिताब इंद्रदीप दासगुप्ता ने अपने नाम किया. ये अवार्ड उन्हें फिल्म गृहप्रवेश के लिए दिया गया है.

फिल्म (Popular – Film Awards)
1. सर्वश्रेष्ठ फिल्म
अंको की कठिन (Onko Ki Khothin)
द एकन – बनारस ए विभीषिका (The Eken– Benaras E Bibhishika)
2. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक – फिल्म (Best Director – Film)
इंद्रदीप दासगुप्ता (फिल्म: गृहप्रवेश)
3. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – पुरुष – फिल्म (Best Actor – Male – Film)
देव (फिल्म: प्रजापति 2)
4. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री – महिला – फिल्म (Best Actor – Female – Film)
सुभाश्री गांगुली (फिल्म: गृहप्रवेश)
कोयल मल्लिक (फिल्म: स्वार्थोपर- Sharthopor)

बेस्ट डायरेक्टर की नॉमिनेशन में ये नाम थे शामिल
बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो में इस साल की बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. नॉमिनेशन लिस्ट कुछ इस प्रकार है-
अन्नपूर्णा बसु – शारथोपोर
ध्रुबो बनर्जी – रघु डाकट
कौशिक गांगुली – धूमकेतु
इन्द्रदीप दासगुप्ता- Grihoprabesh
नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी – आमार बॉस
परमब्रत चटर्जी- Ei Raat Tomar Aamar
अविजित सेन – प्रोजापोटी 2
सौरव पलोधी- Onko Ki Kothin
श्रीजीत मुखर्जी – शोती बोले शोती किछु नेई
सुभ्रजीत मित्रा – देवी चौधुरानी

