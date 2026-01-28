Hindi Entertainment Hindi

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट अवॉर्ड शो, जानिए कब और कहां देख सकेंगे सितारों की महफिल

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बार फिर अपने सबसे बड़े जश्न के लिए तैयार है. Zee 24 Ghanta सिर्फ एक अवार्ड नाइट नहीं बल्कि बंगाली सिनेमा, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कलाकारों को सम्मान देने का मंच है.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: ज़ी घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल के सिनेमा और क्रिएटिविटी का सबसे भव्य शो माना जाता है. यहां फिल्मों, टीवी शोज़ ओटीटी कंटेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े अलग-अलग फील्ड में शानदार काम करने वालों कलाकारों, निर्देशकों और तकनीशियनों को सम्मानित किया जाता है. इस शो का मकसद बंगाली कहानियों की क्रिएटिविटी को सम्मान और क्रेडिट देना है साथ ही उनकी न्यू जर्नी को सामने लाना है. ये मेहनत और टेलेंट का क्रिएटिव उत्सव है.

क्यों खास है Zee 24 Ghanta का यह अवॉर्ड शो?

Zee 24 Ghanta का Binodone Sera 24 इसलिए भी खास है क्योंकि ये स्टार पावर नहीं बल्कि टैंलेंट को पहचानता है. साथ ही उभरती हुई प्रतिभाओं के हुनर को सराहा जाता है. यही वजह है कि ये अवॉर्ड शो दर्शकों और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुका है.

Zee 24 Ghanta की कैटेगरी

जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो (Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24) को अलग-अलग 47 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिसमें पॉपुलर और टेक्निकल दोनों शामिल हैं. इनके अलावा एक लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी रखा गया है, ये उस कलाकार को दिया जाएगा जिसने मनोरंजन जगत के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर दी.

स्टेज पर दिखेगा ग्लैमर और इमोशन का संगम

हर साल की तरह इस बार भी Binodone Sera 24 में शानदार डांस परफॉर्मेंस. लाइव म्यूजिकल एक्टर और इमोशनल ट्रिब्यूट सेंगमेंट देखने को मिलेगा. जिसमें बंगाली सिनेमा और टीवी के बड़े सितारे रेड कार्पेट पर अपने स्टाइल और ग्रेस से महफिल सजाएंगे.

कब और कहां देख सकेंगे Binodone Sera 24?

ज़ी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो 29 जनवरी 2026 को ‘द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट’ में होगा. इस अवॉर्ड शो को आप टीवी पर 8 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे, सिर्फ Zee 24 Ghanta पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप अवॉर्ड की झलक Zee 24 Ghanta के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं.

एंटरटेनमेंट का असली जश्न

जहां आज कई अवॉर्ड शोज़ सिर्फ फॉर्मैलिटी बनकर रह गए हैं, वहीं Zee 24 Ghanta का Binodone Sera 24 आज भी भावनाओं, सम्मान और सच्चे टैलेंट का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि लोग आज भी इस शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं.