Hindi Entertainment Hindi

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Best Bengali Films Of The Year See Nomination List

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: साल की सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्में, देखें पूरी नॉमिनेशन लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24:बंगाली सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड शो का आगाज हो गया है. ये शो द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट में हो रहा है. आज हम आपको साल की सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो इस अवार्ड शो के लिए नॉमिनेट हुई हैं.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड शो ‘जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24’ की शुरूआत हो चुकी है. ये शो आज 29 जनवरी को ‘द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट’ में हो रहा है. Zee 24 Ghanta और Straightline Worldwide की इस खास साझेदारी का मकसद उन कलाकारों और क्रिएटर्स को सम्मान देना है, जो फिल्मों, OTT, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं.

अगर आप भी बंगाली सिनेमा के दीवाने हैं और इस अवॉर्ड शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो यह खबर आपके लिए ही है. Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 अवॉर्ड शो की बेस्ट फिल्म कैटेगरी के नॉमिनेशंस सामने आ चुके हैं.

बेस्ट फिल्म कैटेगरी में इन फिल्मों को मिला नॉमिनेशन

आमार बॉस (Aamar Boss)

नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी के निर्देशन में बनी यह फिल्म खास तौर पर राखी गुलजार की वजह से चर्चा में रही. करीब दो दशक बाद बंगाली सिनेमा में उनकी वापसी ने दर्शकों को भावुक कर दिया. फिल्म में शिबोप्रसाद मुखर्जी और श्राबंती चटर्जी लीड रोल में हैं, जबकि सौरासेनी मैत्रा, ऐश्वर्या सेन, श्रुति दास और गौरव चटर्जी सपोर्टिंग रोल में नजर आते हैं.

धूमकेतु (Dhumketu)

कौशिक गांगुली द्वारा लिखी और निर्देशित इस फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी ‘भानु’ नाम के एक शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे लोग मरा हुआ मान लेते हैं, लेकिन उसकी अचानक वापसी कई सवाल खड़े कर देती है.

एई रात तोमार आमार (Ei Raat Tomar Amar)

परमब्रत चटर्जी के निर्देशन में बनी यह साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म रिश्तों की जटिलताओं और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है. फिल्म में अंजन दत्त और अपर्णा सेन जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं.

गृहप्रवेश (Grihoprabesh)

इंद्रदीप दासगुप्ता के निर्देशन में बनी यह फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म रिश्तों और भावनाओं पर आधारित है. इसमें कौशिक गांगुली, सुभाश्री गांगुली और जीतू कमल लीड रोल में दिखाई देते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

ओंको की कोथिन (Onko Ki Kothin)

यह फिल्म एक बस्ती में रहने वाले तीन बच्चों की कहानी है, जो बड़े सपने देखते हैं. जब उनमें से एक के पिता बीमार पड़ जाते हैं, तो बच्चे उनकी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चुराने जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं. यह फिल्म मासूमियत, संघर्ष और रिश्तों की ताकत को बखूबी दिखाती है.

प्रोजापोती 2 (Projapoti 2)

यह फिल्म एक बंगाली परिवार और उनके रेस्टोरेंट की कहानी है. त्योहार के मौके पर जब परिवार की अलग-अलग पीढ़ियां एक साथ आती हैं, तो रिश्तों के मायने बदल जाते हैं और कई अनकही बातें सामने आती हैं.

रघु डकैत (Raghu Dakat)

ध्रुबो बनर्जी के निर्देशन में बनी यह लोककथा पर आधारित एक्शन फिल्म है. सुपरस्टार देव इसमें 18वीं सदी के एक ऐसे बागी का किरदार निभाते हैं, जो वक्त के साथ लोगों का नायक बन जाता है.

शरथोपोर (Sharthopor)

डेब्यू डायरेक्टर अन्नापूर्णा बसु की यह फिल्म पुश्तैनी संपत्ति के विवाद के कारण दो भाई-बहनों के बीच पैदा हुई कड़वाहट और टूटते रिश्तों की कहानी को पर्दे पर उतारती है.

द एकेन: बनारस ई बिभीषिका (The Eken: Benaras E Bibhishika)

एकेन बाबू फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म सुजन दासगुप्ता के मशहूर उपन्यास पर आधारित है. अनिर्बान चक्रवर्ती, सुहोत्रो मुखर्जी और सोमक घोष अपनी पुरानी भूमिकाओं में एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आते हैं.

बंगाली सिनेमा के लिए खास होगा यह अवॉर्ड शो

इस साल Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 में कंटेंट, अभिनय और निर्देशन—हर स्तर पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों और जूरी का दिल जीतकर बेस्ट फिल्म का ताज कौन सी फिल्म अपने नाम करती है.