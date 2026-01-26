Hindi Entertainment Hindi

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Nomination List Released For Bengali Film Industry Biggest Award Know Who Is In Winner Race

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड का नॉमिनेशन लिस्ट जारी, जानें कौन है विनर की रेस में सबसे आगे

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 के अलग-अलग केटेगरी में फिल्मों की नॉमिनेशन्स की घोषणा हो चुकी है. इस फिल्म अवार्ड शो का रिजल्ट 29 जनवरी के दिन कोलकाता के द वेस्टिन में किया जाएगा.

बंगाली फिल्मों के शौकीनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 के अलग-अलग केटेगरी में फिल्मों की नॉमिनेशन्स की घोषणा हो चुकी है. नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ ही इस अवॉर्ड सीजन की शुरुआत हो चुकी है. इसका मतलब है कि अब बंगाल के फिल्मी सितारों के बीच असली मुकाबला शुरू होने वाला है. यह सिर्फ एक अवॉर्ड फंक्शन नहीं है, बल्कि बंगाल की कला और शानदार कहानियों का एक बड़ा जश्न है. बता दें कि Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 के यह अवॉर्ड शो केवल एक औपचारिक समारोह नहीं है, बल्कि बंगाल की समृद्ध क्रिएटिव लीगेसी को वैश्विक पहचान देने की कोशिश है.

क्या है Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बड़ा मंच है, जो उन कलाकारों, टेक्नीशियन और कहानीकारों को बढ़ावा देती है जिन्होंने फिल्म, ओटीटी, टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट के जरिए बंगाली सिनेमा को बेहतर बनाया है. यह पहल Zee 24 Ghanta और Straightline Worldwide के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी का परिणाम है.

बेस्ट डायरेक्टर की रेस में कड़ा मुकाबला

इस साल की बेस्ट डायरेक्टर केटेगरी में बंगाल के सबसे बेहतरीन नामों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है. नॉमिनेटेड निर्देशकों की सूची कुछ इस प्रकार है;

श्रीजीत मुखर्जी – शोती बोले शोती किछु नेई

कौशिक गांगुली – धूमकेतु

नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी – आमार बॉस

ध्रुबो बनर्जी – रघु डाकट

अन्नपूर्णा बसु – शारथोपोर

सुभ्रजीत मित्रा – देवी चौधुरानी

अविजित सेन – प्रोजापोटी 2

इन दिग्गजों के अलावा इन्द्रदीप दासगुप्ता (Grihoprabesh) और परमब्रत चटर्जी (Ei Raat Tomar Aamar) जैसे नाम भी इस सूची में शामिल हैं.

बेस्ट फिल्म और क्रिटिक्स चॉइस

बेस्ट फिल्म – क्रिटिक्स चॉइस की केटेगरी में Binodini, Devi Chowdhurani, और Putulnacher Itikatha जैसी फिल्मों ने अपनी जगह बनाई है. वहीं, बेस्ट फिल्म की लोकप्रिय श्रेणी में Aamar Boss, Raghu Dakat, और The Eken: Benaras E Bibihishika जैसे बड़े नामों के बीच मुकाबला है. यह दिखाता है कि बंगाल का दर्शक अब मसाला फिल्मों के साथ-साथ गंभीर और कंटेंट आधारित सिनेमा को भी काफी पसंद कर रहे हैं.

यहां देखें इवेंट से जुड़ी सारी जानकारी

इस भव्य पुरस्कार समारोह का आयोजन 29 जनवरी 2026 को कोलकाता के द वेस्टिन में किया जाएगा. एंटरटेनमेंट जगत के तमाम बड़े सितारे इस समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे. ऐसे में जो लोग इस समारोह को लाइव नहीं देख पाएंगे, उनके लिए इसका स्पेशल प्रसारण 8 फरवरी 2026 को शाम 5:00 बजे विशेष रूप से Zee 24 Ghanta पर किया जाएगा.

