Hindi Entertainment Hindi

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Subhashree Ganguly Won Best Actress Award For Grihapravesh

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 में बेस्ट एक्ट्रेस का किसके सिर सजा ताज, इस हसीना ने 8 को दी करारी मात, देखें लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 की अवार्ड नाइट में जिस कैटेगरी का सबको बेसब्री से इंतजार था उसका ऐलान हो गया है. जानते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने अपने नाम किया है.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 subhashree ganguly won best actress award for grihapravesh

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24- बंगाली सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड शो में रेड कार्पेट से लेकर ऑडिटोरियम तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिलने वाला है. इस कैटेगरी में 10 हसीनाओं के बीच कांटे की टक्कर हुई. जिसमें अब विनर के नाम का खुलासा हो गया है. ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि सुभाश्री गांगुली हैं. सुभाश्री को फिल्म गृहप्रवेश के लिए नॉमिनेट किया गया था.

उनके अलावा इस अवॉर्ड के लिए सुभाश्री गांगुली (फिल्म- गृहप्रवेश), श्राबंती चटर्जी (फिल्म- देवी चौधरानी), मिमी चक्रवर्ती (फिल्म- रक्तबीज 2), कोयल मल्लिक (फिल्म- एकति खुनीर संधाने), कोएल मलिक (फिल्म- शरथोपोर), कौशानी मुखर्जी (फिल्म-किलबिल सोसायटी), इधिका पॉल (फिल्म- रघु डकैत) रितुपर्णा सेनगुप्ता (फिल्म- पुरतावन), रुक्मिणी मैत्रा (फिल्म- बिनोदिनी) नॉमिनेट हुई थीं. लेकिन सुभाश्री को ही इसका प्रबल दावेदार माना जा रहा था.

जैसे ही अवार्ड शो में बेस्ट एक्ट्रेस के नाम की घोषणा हुई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. जीतने वाली एक्ट्रेस ने 8 मजबूत दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड अपने नाम किया.

क्यों खास है Zee 24 Ghanta का यह अवॉर्ड शो?

Zee 24 Ghanta का Binodone Sera 24 इसलिए भी खास है क्योंकि ये स्टार पावर नहीं बल्कि टैंलेंट को पहचानता है. साथ ही उभरती हुई प्रतिभाओं के हुनर को सराहा जाता है. यही वजह है कि ये अवॉर्ड शो दर्शकों और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुका है.

एंटरटेनमेंट का असली जश्न

जहां आज कई अवॉर्ड शोज़ सिर्फ फॉर्मैलिटी बनकर रह गए हैं, वहीं Zee 24 Ghanta का Binodone Sera 24 आज भी भावनाओं, सम्मान और सच्चे टैलेंट का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि लोग आज भी इस शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

Add India.com as a Preferred Source