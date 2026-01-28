Hindi Entertainment Hindi

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Who Will Won Best Actress Award 7 Actresses Are In Competition Rakhi Gulzar Aparna Sen

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बेस्ट एक्ट्रेस का ताज किसके सिर? इन 7 अभिनेत्रियों में हैं कांटे की टक्कर

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 शुरू होने में कुछ घंटे ही बाकी हैं. इसी बीच बंगाल की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आई है. जिसमें 7 हसीनाओं के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 who will won best actress award 7 actresses are in competition rakhi gulzar aparna sen

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली सिनेमा के सबसे पॉपुलर अवॉर्ड शो जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 बंगाल शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी है. इसे भव्य बनाने में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इसी बीच नॉमिनेशन लिस्ट भी आ गई है. कुल मिलाकर इसमें 48 कैटेगरी दी गई हैं. जिसमें कलाकारों के अलावा तकनीशियन के टैलेंट को भी सम्मान दिया जाएगा. ऐसे में लोग ये जानने को बेताब हैं कि आखिर बेस्ट एक्ट्रेस का ताज किसके सिर सजने वाला है. दिलचस्प बात ये है कि इस बार अवॉर्ड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में 7 एक्ट्रेसेस की टक्कर होने वाली है. आइए जानते हैं इनके नाम.

कौन हो सकती हैं बेस्ट एक्ट्रेस? (क्रिटिक्स की पसंद)

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 की बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन लिस्ट आउट हो गई है. इस बार इन सात एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं. इस लिस्ट में अनन्या चटर्जी, अनुमेघा बनर्जी, अपर्णा सेन, जया अहसन, राखी गुलजार समेत कई एक्ट्रेसेस के नाम है.

बेस्ट एक्टर फीमेल (क्रिटिक्स की पसंद)

बंगाली अभिनेत्री अनन्या चटर्जी बंगाली सिनेमा की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं. ‘शोत्यी बोले शोत्यी किछू नेई’ में अपने शानदार अभिनय के लिए सुर्खियों में है. ये फिल्म पूरी तरह से कोर्टरूम ड्रामा पर आधारित है. अनन्या ने इसमें रूपा का किरदार निभाया है.

अनुमेघा बनर्जी- बंगाली एक्ट्रेस अनुमेघा बनर्जी को ‘पोक्खिराजेर डिम’ साइंस फिक्शन फिल्म में बहुत पसंद किया गया. अब देखने वाली बात होगी कि इस अवार्ड फंक्शन में वो बाजी मार पाती हैं या नहीं. अनुमेघा बनर्जी की बात करें तो उन्होंने अभी तक जितने भी किरदार निभाए हैं उन्हें सिर्फ स्क्रीन के लिए ही बल्कि रियल लुक देने के लिए कड़ी मेहनत की है. उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस दर्शकों का दिल जीत लेती है.

अपर्णा सेन- बंगाली सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अपर्णा सेन जो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं एक फिल्ममेकर और स्क्रीनप्ले राइटर भी हैं. फिल्म ई रात तोमर अमर में उनके किरदार को बहुत सराहा गया. एक्ट्रेस ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है. इनका नाम इसलिए भी अहम है क्योंकि ये ट्रेंड के पीछे नहीं भागती बल्कि खुद ट्रेंड सेट करती हैं.

जया अहसन – इस एकट्रेस ने भी कई बंगाली फिल्मों में काम किया है. इस बार उन्हें फिल्म देवी चौधरानी के लिए नॉमिनेट किया गया है. इस फिल्म में उनके साथ सरबंती और प्रोसेनजीत भी नजर आए थे. जया अहसन की सबसे बड़ी ताकत उनका रिस्ट्रेन्ड और इंटेंस परफॉर्मेंस है. इस वजह से भी उनकी दावेदारी बड़ी है.

राखी गुलज़ार- मशहूर दिग्गज अभिनेत्री राखी गुलज़ार ने फिल्म अमर बॉस से जबरदस्त कमबैक किया है. राखी ने उस दौर में शानदार काम किया जब अभिनेत्रियों को एक सजावटी गुड़िया माना जाता था.

सरबंती चटर्जी- सरबंती को फिल्म देवी चौधरानी में बेहद पसंद किया गया. इस फिल्म में उन्होंने लीड रोल निभाया था.

सुभाश्री गांगुली- सुभाश्री गांगुली के अभिनय की फिल्म गृह प्रवेश में सराहना की गई. इनका नाम भी नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल है.

कब और कहां देख सकेंगे Binodone Sera 24?

ज़ी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो 29 जनवरी 2026 को ‘द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट’ में होगा. इस अवॉर्ड शो को आप टीवी पर 8 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे, सिर्फ Zee 24 Ghanta पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप अवॉर्ड की झलक Zee 24 Ghanta के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं.