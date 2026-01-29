Hindi Entertainment Hindi

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: दीपक अधिकारी vs अमित साहा, किसे मिलेगा बेस्ट एक्टर-सपोर्टिंग का खिताब, देखें लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और शानदार और अवार्ड शो 29 जनवरी 2026 को कोलकाता के आलीशान होटल 'द वेस्टिन' में किया जाएगा. इसी बीच बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन की लिस्ट जारी हो गई है.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera best actor and supporting actor nomination list deepak adhikari vs amit saha See list

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता में इस बंगाली अवार्ड शो का भव्य आयोजन होने वाला है. जिसमें कई बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी. इस शो को कोलकाता के मशहूर और लग्ज़री होटल ‘द वेस्टिन’ में होस्ट किया जाएगा. इसी बीच बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन की लिस्ट आउट हो गई है. ऐसे में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिलेगा ये सवाल रोमांच पैदा कर रहा है. ऐसे में जानते हैं फिल्म और क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में किस-किस के नाम शामिल किए गए हैं.

देखें लिस्ट

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – फिल्म (Best Actor – Male – Film)

देव (दीपक अधिकारी)- धूमकेतु (Dhumketu)

जीतू कमल- गृहप्रवेश (Grihapravesh)

प्रसेनजीत चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)

शिबोप्रसाद मुखर्जी- आमार बॉस (Aamar Boss)

अबीर चटर्जी- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)

ऋत्विक चक्रवर्ती- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt – 2025)

अंजन दत्त- एई रात तोमार आमार

कौशिक गांगुली- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई

देव- रघु डकैत (Raghu Dakat)

देव- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)

अनिर्बान चक्रवर्ती- द एकन- बनारस ए विभीषिका

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (Best Supporting Actor – Male – Film)

रंजीत मल्लिक- स्वार्थोपर (Sharthopor)

कौशिक गांगुली- गृहप्रवेश (Grihapravesh)

अनिर्बान भट्टाचार्य- रघु डकैत (Raghu Dakat)

श्यामल चक्रवर्ती- पोक्खीराजेर डिम (Pokkhirajer Dim)

मिथुन चक्रवर्ती- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)

शाश्वत चटर्जी- द एकन – बनारस ए विभीषिका

ब्रात्य बसु- लौहो गौरांगेर नाम रे

रुद्रनील घोष- धूमकेतु (Dhumketu)

अमित साहा- द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स

अंकुश हाजरा- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – क्रिटिक्स चॉइस (Best Actor – Male – Critics’ Choice)

प्रसेनजीत चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)

कौशिक सेन- स्वार्थोपर (Sharthopor)

परमब्रत चट्टोपाध्याय- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई

अनिर्बान भट्टाचार्य- पोक्खीराजेर डिम (Pokkhirajer Dim)

ऋत्विक चक्रवर्ती- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt – 2025)

दिब्यज्योति दत्ता- लौहो गौरांगेर नाम रे

विक्रम चटर्जी- रास… हारिये जाओवा बंगालिदेर गल्पो

कब और कहां देख सकेंगे Binodone Sera 24?

ज़ी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 अवॉर्ड शो 29 जनवरी 2026 को ‘द वेस्टिन कोलकाता राजारहाट’ में होगा. इस अवॉर्ड शो को आप टीवी पर 8 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे, सिर्फ Zee 24 Ghanta पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप अवॉर्ड की झलक Zee 24 Ghanta के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं.

