Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: लाइट-कैमरा-एक्शन! मेगा अवॉर्ड शो का उठा पर्दा, बस कुछ ही वक्त का इंतजार, रिवील होने वाले हैं नाम?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाल के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ग्लैमरस रात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: 29 जनवरी की रात कुछ खास होने वाली है. एंटरटेनमेंट का मंच पूरी तरह सज चुका है, कैमरे रोल होने को तैयार हैं और सितारों की मौजूदगी से माहौल में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार है जिसके बाद इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों के नाम से पर्दा उठ जाएगा.

क्या है Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 सिर्फ एक अवॉर्ड शो नहीं, बल्कि बंगाली सिनेमा और टेलीविजन इंडस्ट्री के हुनर, मेहनत और लोकप्रियता का सेलिब्रेशन है. ये वो मंच है जहां फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी शोज़ में काम करने वाले कलाकारों के हुनर को देखते हुए उन्हें सम्मान दिया जाता है.

फिल्मी दुनिया जैसा चमक रहा है Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 का मंच

आज ‘द वेस्टिन राजारहाट’ किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं लग रहा है. रंगीन रजिस्ट्रेशन डेस्क से लेकर रेड कार्पेट और आइकॉनिक रेट्रो विंटेज प्रोजेक्टर मॉडल तक, सब कुछ लाजवाब है.

सितारों से सजी शाम

इस मेगा अवॉर्ड शो में टॉप एक्ट्रेसेस, पॉपुलर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक और टेक्निकल टैलेंट सभी एक ही छत के नीचे नज़र आ रहे हैं. रेड कार्पेट से लेकर स्टेज पर होने वाले धमाकेदार परफॉर्मेंस तक, हर पल खास होने वाला है.

किन कैटेगरीज पर टिकी हैं नजरें?

वैसे तो इस अवार्ड शो में 48 कैटेगरीज़ शामिल हैं. लेकिन लोगों की निगाहें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, क्रिटिक्स चॉइस, बेस्ट सपोर्टिंग रोल, बेस्ट सपोर्टिंग रोल, पॉपुलर फेस ऑफ द ईयर. बता दें, हर कैटेगरी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, यही वजह है कि फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अपने फेवरेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं.

देखें लिस्ट

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – फिल्म (Best Actor – Male – Film)

देव (दीपक अधिकारी)- धूमकेतु (Dhumketu)

जीतू कमल- गृहप्रवेश (Grihapravesh)

प्रसेनजीत चटर्जी- देवी चौधुरानी (Devi Chowdhurani)

शिबोप्रसाद मुखर्जी- आमार बॉस (Aamar Boss)

अबीर चटर्जी- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)

ऋत्विक चक्रवर्ती- मृगया: द हंट (Mrigaya: The Hunt – 2025)

अंजन दत्त- एई रात तोमार आमार

कौशिक गांगुली- शोत्यी बोले शोत्यी किछु नेई

देव- रघु डकैत (Raghu Dakat)

देव- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)

अनिर्बान चक्रवर्ती- द एकन- बनारस ए विभीषिका

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (Best Supporting Actor – Male – Film)

रंजीत मल्लिक- स्वार्थोपर (Sharthopor)

कौशिक गांगुली- गृहप्रवेश (Grihapravesh)

अनिर्बान भट्टाचार्य- रघु डकैत (Raghu Dakat)

श्यामल चक्रवर्ती- पोक्खीराजेर डिम (Pokkhirajer Dim)

मिथुन चक्रवर्ती- प्रजापति 2 (Projatipoti 2)

शाश्वत चटर्जी- द एकन – बनारस ए विभीषिका

ब्रात्य बसु- लौहो गौरांगेर नाम रे

रुद्रनील घोष- धूमकेतु (Dhumketu)

अमित साहा- द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स

अंकुश हाजरा- रक्तबीज 2 (Raktabeej 2)

बता दें, अभिनेता रुद्रनील घोष, निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी और मॉडल-अभिनेत्री सौरासेनी मैत्रा Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24′ की मेजबानी करेंगे. वे आज दोपहर से ही रिहर्सल कर रहे हैं.