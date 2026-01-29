Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: मिमी चक्रवर्ती को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, किस एक्टर ने मारी बाजी, देखें OTT Popular Award Winner List

  • Hindi
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: कोलकाता के मेगा अवार्ड शो में अनिर्बान चक्रवर्ती और ऋत्विक चक्रवर्ती दोनों को ओटीटी कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है. मिमी चक्रवर्ती को 'डायनी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है.

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: 29 जनवरी को कोलकाता में बंगाली सिनेमा के कलाकारों के सम्मानित करने के लिए जी 24 घंटा बिनोदोन सेरा 24 ने मेगा अवार्ड शो का आयोजन किया. जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म के पॉपुलर अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है. बेस्ट एक्टर कैटेगरी में इस बार दो नाम रिवील किए गए हैं. जिसमें अनिर्बान चक्रवर्ती और ऋत्विक चक्रवर्ती दोनों ने बाजी मारी है. वहीं दूसरी ओर मिमी चक्रवर्ती को ‘डायनी’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है.

ओटीटी – पॉपुलर अवॉर्ड्स (OTT – POPULAR AWARDS)
सर्वश्रेष्ठ वेब सीरी- जगणशत्रु (Ganoshotru), Zee5
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता- अनिर्बान चक्रवर्ती (पुरो पूरी एकन) और ऋत्विक चक्रवर्ती (एडवोकेट अचिंता आइच -सीजन 2), Hoichoi
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री- मिमी चक्रवर्ती (डायनी – Dainee), Hoichoi
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता- कौशिक सेन (जूली – Julie), Addatimes
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री – बिदीप्ता चक्रवर्ती (रोकिनी भवन), Zee5

बता दें, मिमी चक्रवर्ती सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि बंगाल की सबसे प्रभावशाली पब्लिक फिगर्स में भी शुमार हैं. उनकी ये जीत दिखाती है कि परफॉर्मेंस और लोकप्रियता जब साथ चलते हैं, तो नतीजे ऐसे ही खास होते हैं.

Binodone Sera 24 की चमकती जीत

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 की यह रात मिमी चक्रवर्ती के लिए यादगार बन गई. बेस्ट एक्ट्रेस का यह खिताब उनके करियर को और मजबूती देगा और आने वाले करियर प्रोजेक्ट्स को लेकर दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ा देगा.

