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Zee Bhojpuri Samman 2026 Maithili Thakur Won Youth Icon Award

Zee Bhojpuri Samman 2026: लोकगीतों की आवाज बनी Maithili Thakur को मिला ‘Youth Icon Of The Year’ अवॉर्ड

Maithili Thakur को Zee Bhojpuri Samman 2026 में ‘Youth Icon Of The Year’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

Zee Bhojpuri Samman 2026 Maithili Thakur received the Youth Icon of the Year award

Zee Bhojpuri Samman 2026 का आयोजन पटना में 8 मई को किया गया. ये शाम भोजपुरी कलाकारों के लिए खास रही. जिसमें उनके संघर्ष और फिल्मी करियर को सम्मान दिया गया साथ ही उन हीरोज़ को भी सम्मान दिया गया जिन्होंने लीक से हटकर समाज की भलाई के लिए काम किए. ये पल और खास हो गया जब नई पीढ़ी की आवाज मानी जाने वाली Maithili Thakur का नाम पुकारा गया. उन्हें ‘Youth Icon Of The Year’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

जैसे ही Maithili Thakur मंच पर पहुंचीं, पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी. उनकी सादगी भरी मुस्कान ने एक बार फिर साबित कर दिया, ऊंचाई पर सिर्फ आडंबर करने से नहीं पहुंचा जा सकता बल्कि लोगों के दिलों में उतर जाने से होता है.

मैथिली ठाकुर का सफर

Maithili Thakur का सफर बेहद खास रहा है. बिहार के मधुबनी से निकलकर उन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर देशभर में पहचान बनाई. मैथिली को बचपन से ही संगीत का शौक था. मैथिली ने पारंपरिक लोकगीतों को एक नई पहचान दी और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं तक पहुंचाया.

मैथिली के गानों की खासियत है कि ये सिर्फ बुजुर्गों ही नहीं बल्कि युवाओं के बीच भी बहुत लोकप्रिय हैं. जो रिलीज़ होते ही वायरल हो जाते हैं. उनकी आवाज़ में एक सुकून है जो रुह तक उतर जाता है.

‘Youth Icon Of The Year’ अवार्ड इस बात का प्रतीक है कि आज का युवा सिर्फ वेस्टर्न म्यूजिक ही नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े संगीत को भी उतना ही प्यार देता है.बता दें, Zee Bhojpuri Samman 2026 जैसे मंच पर यह सम्मान मिलना उनके करियर का एक अहम पड़ाव है.

बता दें, Maithili Thakur का जन्म बिहार के मधुबनी जिले में हुआ. उनका पूरा परिवार संगीत से जुड़ा रहा है. उनके पिता खुद संगीत के शिक्षक हैं और घर के माहौल ने उन्हें बचपन से ही सुर और राग दिए जिसमें वो डूबती चली गईं. बहुत कम उम्र में ही उन्होंने शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी. यही मजबूत नींव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी.

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बता दें, जी भोजपुरी सम्मान 2026 में भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा कई बड़े लोगों ने शिरकत की. कृषि मंत्री विनय सिन्हा, आयुर्वेद, नैचुरोपैथी और योग के जरिए बीमारियों का इलाज करने के लिए जानें जाने वाले आचार्य मनीष भी इस इवेंट में पहुंचे.

Zee Media के प्रमुख चैनलों (ज़ी बिहार झारखंड और ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड) द्वारा आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 का सफल आयोजन पटना में किया गया. इस दौरान समाज को नई दिशा देने वाले Real Heroes को भी सम्मानित किया गया.