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Zee Bhojpuri Samman 2026 Pawan Singh Won Best Male Playback Singer Award

Zee Bhojpuri Samman 2026: स्टेज पर गूंजा Pawan Singh का नाम, पटना में जीत लिया दिल और 'Best Male Playback Singer' का अवॉर्ड

Zee Bhojpuri Samman 2026: इस इवेंट में पावर स्टार पवन सिंह को Best Male Playback Singer के अवॉर्ड से नवाजा गया.

Zee Bhojpuri Samman 2026 Pawan singh won Best Male Playback Singer award

Zee Bhojpuri Samman 2026: बिहार की राजधानी पटना की शाम आज कुछ खास रही. Zee Media के प्रमुख चैनलों (ज़ी बिहार झारखंड और ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड) द्वारा आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 का मेघा इंवेंट आयोजित किया गया जिसमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे शामिल हुए. यही नहीं इसके साथ Real Heroes को भी सम्मानित किया गया. जो समाज की दशा और दिशा बदलने का मादा रखते हैं.

पवन सिंह बने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर

अपनी आवाज़ से बिहार के लोगों के दिलों में अपनी आवाज़ से छा जाने वाले अभिनेता और सिंगर पवन सिंह को इस कार्यक्रम में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के सम्मान से नवाज़ा गया. जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा

पवन सिंह के लिए खास पल

ये सिर्फ अवार्ड नहीं बल्कि उस सफर की पहचान थी जो, Pawan Singh ने सालों की मेहनत और संघर्ष से तय किया. उनकी आवाज़ में जो दर्द, जो जुनून और जो कनेक्शन है, वही उन्हें बाकी सिंगर्स से अलग बनाता है. यही वजह है कि उनके गाने रिलीज़ होते ही वायरल हो जाते हैं.

पवन सिंह के गानों की खासियत

भोजपुरी संगीत में Pawan Singh का नाम एक ब्रांड बन चुका है. ‘लगावेलु जब लिपिस्टिक’ जैसे गानों से उन्होंने जो पहचान बनाई, वो आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है. उनकी खासियत यह है कि वह हर तरह के गाने में खुद को ढाल लेते हैं. चाहे रोमांटिक हो, इमोशनल हो या फिर हाई-एनर्जी डांस नंबर.

फिल्मों में भी दिखाया दम

बता दें, सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, Pawan Singh ने एक्टिंग में भी अपनी पहचान बनाई. उन्होंने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया और अपने एक्शन, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस से फैंस का दिल जीता.

किसी भी कलाकार के लिए गर्व की बात

Zee Bhojpuri Samman 2026 जैसे मंच पर यह सम्मान मिलना किसी भी कलाकार के लिए गर्व की बात होती है, और Pawan Singh के लिए यह पल और भी खास था क्योंकि ये अवार्ड उनके होम टाउन में मिला था.

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दिग्गजों का जमावड़ा

बता दें, इस कार्यक्रम में भोजपुरी सिनेमा के ‘भीष्म पितामह’ कुणाल सिंह, मेगास्टार रवि किशन, सांसद मनोज तिवारी, ‘क्वीन’ आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह जैसे दिग्गज आर्टिस्ट ने शिरकत की.