Zee Real Heroes Award 2026: बॉर्डर 2 फेम आहान शेट्टी और निधि दत्ता को किया गया सम्मानित, जानिए कौन-कौन सा अवॉर्ड मिला

Zee Real Heroes Award 2026: मुंबई के फेयरमॉन्ट होटल में चल रहे ZEE संवाद विद रियल हीरोज 2026 में बॉर्डर 2 फेम आहान शेट्टी और निधि दत्ता को सम्मानित किया गया है.

Zee Real Heroes Award 2026

Zee Real Heroes Award 2026: मुंबई के फेयरमॉन्ट होटल में 6 फरवरी को Zee Media Corporation ने ZEE संवाद विद रियल हीरोज 2026 के चौथे संस्करण का आयोजन किया. यह खास कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करने के लिए रखा गया था, जिन्होंने अपने काम, मेहनत और सोच से समाज और अपने क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है. इस भव्य शाम में कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की है.

बॉर्डर 2 की टीम पर रहा खास फोकस

इस साल के ZEE संवाद में कई उपलब्धियों को सम्मान मिला, लेकिन खास चर्चा में रही आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) की टीम. फिल्म के अभिनेता अहान शेट्टी और निर्माता निधि दत्ता को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. इस सम्मान के साथ ही बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों के बीच बढ़ती उत्सुकता भी साफ नजर आई.

अहान शेट्टी को मिला ‘इम्पैक्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर’ अवॉर्ड

अभिनेता अहान शेट्टी को ‘इम्पैक्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर’ का अवॉर्ड दिया गया. उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और लगातार बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह सम्मान दिया गया. अहान ने कम समय में बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी एक्टिंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा है और बॉर्डर 2 में उनका किरदार उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है.

निधि दत्ता बनीं भारत की पहली महिला वॉर फिल्ममेकर

फिल्म की निर्माता निधि दत्ता को ‘भारत की पहली महिला वॉर फिल्ममेकर’ के रूप में विशेष सम्मान दिया गया. वॉर फिल्मों को अब तक पुरुष प्रधान माना जाता रहा है, ऐसे में निधि का यह मुकाम भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा बदलाव है. उनका यह सम्मान नई पीढ़ी की महिला फिल्ममेकर्स के लिए भी प्रेरणा है.

बॉर्डर 2 को लेकर बढ़ा उत्साह

ZEE संवाद विद रियल हीरोज 2026 में मिला यह सम्मान न सिर्फ अहान शेट्टी और निधि दत्ता की मेहनत को दर्शाता है, बल्कि बॉर्डर 2 को लेकर बढ़ते क्रेज को भी मजबूत करता है. यह फिल्म देशभक्ति, जज्बे और इमोशन से भरपूर बताई जा रही है. दर्शकों को उम्मीद है कि बॉर्डर 2 भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास रचेगी.

