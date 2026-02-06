Hindi Entertainment Hindi

कैंसर का पता चलता ही हिना खान ने सबसे पहले क्या किया था? ZEE Samvad Real Heroes के मंच पर बताया

Zee Real Heroes Award 2026: हिना खान ने अपनी कैंसर की जर्नी शेयर की. उनके शब्दों में दर्द भी था, डर थी साथ ही एक ऐसी हिम्मत भी, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर दिया.

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित ‘ZEE Samvad Real Heroes 2026’ इवेंट में कई हस्तियों को सम्मानित किया गया. इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में जो रहीं वो थीं टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हिना खान. एक्टर ने अपनी कैंसर से जुड़ी जर्नी लोगों से शेयर की. उनके शब्दों में दर्द भी था, डर थी साथ ही एक ऐसी हिम्मत भी, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर दिया. हिना खान ने मंच पर अपनी कहानी सुनाकर यह साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है, जो टूटने के बावजूद आगे बढ़ता रहता.

हिना खान ने कैंसर की लड़ाई पर क्या कहा?

इस कार्यक्रम में हिना खान को Real Hero के सम्मान से नवाजा गया. उनके साथ मंच पर डॉ. अंकिता मित्तल और डॉ. गीता मंजूनाथ भी मौजूद थीं. बातचीत के दौरान, हिना ने अपनी स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी के बारे में खुलकर बताया. उन्होंने कहा कि यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं कहूंगी कि सब कुछ स्मूदली हो गया, हार्ड है… बहुत हार्ड है.” हिना ने बताया कि जब किसी को पहली बार ऐसी बीमारी का पता चलता है, तो समझ ही नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करें. डर, घबराहट, कन्फ्यूजन और अनिश्चितता इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन उन्होंने माना कि उनके अंदर की ताकत और अपनों का साथ ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बना.

जब हिना ने कुछ देर के लिए ब्रेक लिया था

हिना ने मंच पर दिल छू लेने वाला एक किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब उन्हें पहली बार पता चला कि उन्हें कैंसर है, तो वो कुछ मिनटों के लिए शॉक में चली गई थीं. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने खुद को जल्दी संभाल लिया. उन्होंने कहा कि रोने-बिखरने के बजाय उन्होंने खुद से कहा कि अभी शांत रहना जरूरी है. फिर उन्होंने एक अजीब-सा फैसला लिया – उन्होंने फलूदा ऑर्डर किया, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और फिर सो गईं. हिना के मुताबिक, वह छोटा-सा पल उनके लिए बहुत जरूरी था. क्योंकि उस समय उन्हें अपने दिमाग को थोड़ी राहत देनी थी. वह एक ऐसा ब्रेक था, जिसने उन्हें आगे की कठिन लड़ाई के लिए मानसिक रूप से तैयार होने में मदद की.

कैसा था हिना के इलाज का पूरा सफर

आपको बता दें कि हिना खान को जून 2024 में स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था. उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज शुरू कराया. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने 8 कीमोथेरेपी सेशन, रेडिएशन थेरेपी और फरवरी 2025 तक डबल मास्टेक्टॉमी जैसी बड़ी सर्जरी भी करवाई. इसके बाद उन्होंने इम्यूनोथेरेपी का रास्ता अपनाया और धीरे-धीरे अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया. इस पूरे सफर में हिना ने बार-बार यह संदेश दिया कि कैंसर से बचने के लिए अर्ली डिटेक्शन और सेल्फ एग्जामिनेशन बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि उनके पार्टनर रॉकी जायसवाल हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बने.