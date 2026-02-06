Hindi Entertainment Hindi

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: 'सुर से सेवा'! पलक मुच्छल को मिला Global Philanthropy Award, मिथुन शर्मा Musical Innovation Award से सम्मानित

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: सिंगर पलक मुच्छल अपनी सुरीली आवाज़ के साथ-साथ अपनी सादगी और साफ सोच के लिए भी जानी जाती है. शुक्रवार को इन्हें ज़ी संवाद विद रियल हीरो में ग्लोबल फिलैंथ्रोपी अवार्ड' से सम्मानित किया गया, वहीं मिथुन शर्मा को 'साउंड ऑफ लेगेसी- म्यूजिकल इनोवेशन अवार्ड' से नवाज़ा गया.

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: पलक मुच्छल और मिथुन शर्मा को बॉलीवुड की प्रभावशाली हस्तियों में से एक माना जाता है. ज़ी संवाद विद रियल हीरो के मंच पर सिंगर और समाजसेवी पलक मुच्छल को Global Philanthropy Award से नवाज़ा गया, वहीं संगीतकार मिथुन शर्मा को उनके क्रिएटिव योगदान के लिए Musical Innovation Award से सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जो अपने हुनर को समाज को सार्थक बनाते हैं.

ये वो कलाकार हैं जो फिल्म ‘आशिकी 2’ के हिट गाने “मेरी आशिकी” जैसे गानों के लिए जाने जाते हैं. 6 नवंबर, 2022 को शादी के बंधन में बंधने वाले इन दोनों ने संगीत के माध्यम से अपने सफर की शुरुआत की थी, जिसमें मिथुन ने संगीतकार के रूप में और पलक ने गायिका के रूप में “मेरी आशिकी”, “कह भी दे” और “दूर ना जा” जैसे गानों को गाया है.

इस इवेंट में दोनों से ही इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े भी कई सवाल किए गए. जिसका जवाब देते हुए सिंगर ने कहा कि ‘मुझे लगता है कि जो रियल हीरोज टाइटल है वो बहुत जिम्मेदारी वाला है. हमारा रिश्ता हसबैंड वाइफ का जरूर है लेकिन संगीत में हम दोनों एक दूसरे की दखल-अंदाजी पसंद नहींकरते हैं. जब उन्हें लगता है वो मेरे साथ गाने चाहते हैं मैं उनके साथ गा लेती हूं. मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता है.

पलक मुच्छल को रियल लाइफ में जीवन की नायिका माना जाता है. जहां कई कलाकार मशहूर होने के लिए कई पैंतरे आजमाते हैं वहीं पलक चुपचाप करुणा की एक विरासत बनाई है, वो अपने संगीत के माध्यम से लाइव शोज़ करके पैसे इकट्ठे करती हैं और उसे निस्वार्थ रूप से बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाने में खर्च कर देती है. इस मिशन से उन्होंने हजारों बच्चों के जीवन को बचाया है और यहां तक ​​कि उन्हें गिनीज विश्व रिकॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है.

बता दें, ‘ZEE संवाद विद रियल हीरोज’ का यह चौथा एडिशन है और इसका आयोजन मुंबई के फेयरमोंट होटल में किया जा रहा है. यह खास इवेंट उन लोगों को पहचान देता है जिनकी हिम्मत, इनोवेशन और लगन ने समाज पर गहरा असर डाला है. यह प्लेटफॉर्म कई अलग-अलग कैटेगरी में बदलाव लाने वालों का सम्मान करता है. इनमें स्पेस रिसर्च, हेल्थकेयर, बिज़नेस लीडरशिप, AI इनोवेशन, स्पोर्ट्स, एविएशन, पर्वतारोहण, संगीत, सिनेमा, समाज सेवा, फिनटेक और क्रिकेट में बेहतरीन उपलब्धियां शामिल हैं.

