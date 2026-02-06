Zee Samvad Real Heroes Award 2026 में रकुल प्रीत सिंह को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, हुनर मायने रखता है

Zee Samvad Real Heroes Award 2026 में बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से नवाज़ा गया.

Zee Samvad Real Heroes Award 2026 में बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड के साथ रकुल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे इंडस्ट्री की वर्सेटाइल अभिनेत्रियों में से एक हैं. स्टेज पर रकुल प्रीत सिंह का नाम घोषित होते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा. रकुल के लिए ये अवार्ड बहुत मायने रखता है. इस पुरस्कार को लेते वक्त वो इमोशनल भी हो गईं.

रकुल ने ये अवार्ड और अपनी सक्सेस का श्रेय दर्शकों के प्यार, अपने परिवार और पूरी टीम को दिया. उन्होंने कहा कि यह अवॉर्ड उनके लिए सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि उनके काम पर मिला भरोसा है.

सोशल मीडिया पर मिली बधाइयां
रकुल प्रीत सिंह के इस सम्मान के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई. कई सेलेब्स और इंडस्ट्री के करीबी दोस्तों ने उन्हें इस अवार्ड मिलने की खुशी में शुभकामनाएं दी. फैंस भी उनकी लगातार मेहनत और अलग-अलग किरदारों को निभाने के लिए तारीफ करते रहे.

हर भूमिकाओं में फिट रकुल प्रीत
पिछले कुछ सालों में रकुल प्रीत सिंह ने फिल्मों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. गंभीर किरदारों से लेकर कमर्शियल एंटरटेनर तक, उन्होंने हर तरह की भूमिकाओं में खुद को साबित किया है. यही वजह है कि Zee Samvad Real Heroes Award 2026 में उन्हें Best Actress of the Year चुना गया.

क्या है Zee Samvad Real Heroes Award?
Zee Samvad Real Heroes Award का मकसद सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि प्रभाव, और जिम्मेदारी को पहचान देना है. ऐसे में रकुल प्रीत सिंह का यह सम्मान उनकी मेहनत और प्रोफेशनलिज़्म की बड़ी जीत माना जा रहा है.

बता दें, ‘ZEE संवाद विद रियल हीरोज’ का यह चौथा एडिशन है और इसका आयोजन मुंबई के फेयरमोंट होटल में किया जा रहा है. यह खास इवेंट उन लोगों को पहचान देता है जिनकी हिम्मत, इनोवेशन और लगन ने समाज पर गहरा असर डाला है. यह प्लेटफॉर्म कई अलग-अलग कैटेगरी में बदलाव लाने वालों का सम्मान करता है. इनमें स्पेस रिसर्च, हेल्थकेयर, बिज़नेस लीडरशिप, AI इनोवेशन, स्पोर्ट्स, एविएशन, पर्वतारोहण, संगीत, सिनेमा, समाज सेवा, फिनटेक और क्रिकेट में बेहतरीन उपलब्धियां शामिल हैं.

