Zee Samvad Real Heroes Award 2026: सच्चाई से रू-ब-रू करवाती हैं मधुर भंडारकर की फिल्में, लोग बोलते हैं सिनेमा का इन्साइक्लोपीडिया
Zee Samvad Real Heroes Award 2026: हिंदी सिनेमा में ज़मीनी सच्चाई को बड़े पर्दे पर दिखाने वाले जाने-माने फिल्ममेकर मधुर भंडारकर को Voice of Social Reality in Cinema पुरस्कार से नवाज़ा गया.
Zee Samvad Real Heroes Award 2026: मशहूर फिल्ममेकर मधुर भंडारकर को इस बार ज़ी संवाद रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया. ये वो नाम हैं जो बेबाकी से अपनी फिल्मों के जरिए समाज की कड़वी सच्चाइयों को बड़े पर्दे पर दिखाते हैं. मधुर भंडारकर को उनके यथार्थवादी सिनेमा और सामाजिक दृष्टिकोण के लिए Voice of Social Reality in Cinema अवार्ड से नवाज़ा गया है. मधुर को फिल्मों का शौकीन माना जाता है. उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि बचपन में ही उन्होंने कई फिल्में देख डाली थीं. इस वजह से लोग उन्हें फिल्मों का इन्साइक्लोपीडिया बुलाने लगे थे.
भंडारकर की हिट मूवीज़
मधुर भंडारकर ने हिंदी सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. चांदनी बार, पेज 3, फैशन, ट्रैफिक सिग्नल, जेल जैसी फिल्मों के ज़रिए उन्होंने ग्लैमर की चमक के पीछे छुपी सच्चाई, सिस्टम की खामियां और आम आदमी की जद्दोजहद को पर्दे पर उतारा.
भंडारकर की फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत
मधुर भंडारकर की फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत है कि वो दर्शकों को एंटरटेन भी करती हैं और साथ ही सवाल भी खड़े करती हैं. भंडारकर का सिनेमा न तो आसान रास्ता चुनता है और न ही सच्चाई को ढकने की कोशिश करता है. यही वजह है कि उनकी फिल्मों को देखकर दर्शक खुद को समाज के आईने में देखता हुआ महसूस करता है.
वीडियो लाइब्रेरी में काम करते थे मधुर
दरअसल मधुर भंडारकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने लंबे समय तक एक वीडियो लाइब्रेरी में काम किया. फिल्ममेकर ने कहा कि ‘मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिनेमा को जिया है. मैंने 5 साल वीडियो लाइब्रेरी में काम किया. जहां मैं हर फिल्म देखता था. इस दौरान मैंने हिंदी ही नहीं कई भाषाओं का फिल्में देख डाली थीं.
मधुर ने मंच पर क्या कहा?
मधुर भंडारकर ने अवॉर्ड लेते हुए कहा कि उनके लिए सिनेमा सिर्फ कहानी कहने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को समझने और समझाने का जरिया है. उन्होंने Zee Samvaad के मंच से यह भी कहा कि अगर उनकी फिल्में लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं, तो वही उनके काम की सबसे बड़ी सफलता है.
बता दें, Zee Samvaad Real Heroes मंच उन लोगों को सम्मानित करता है, जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक बदलाव की कोशिश की. मधुर भंडारकर का यह सम्मान इस बात का उदाहरण है कि सच्चाई दिखाने वाला सिनेमा भी नायक पैदा करता है. और वही असली रियल हीरो होते हैं
