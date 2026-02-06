Hindi Entertainment Hindi

Zee Samvad Real Heroes Awards 2026 Mona Singh Wins Clutter Breaker Of The Year Enjoy Doing Toughest Role

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: मोना सिंह को मिला 'Clutter Breaker of the Year' का अवार्ड, 'बेचारी' बनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती एक्ट्रेस

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: ज़ी संवाद विद रियल हीरोज 2026 ने बॉलीवुड अभिनेत्री मोना सिंह को 'क्लटर ब्रेकर ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया है.

Zee Samvad Real Heroes Awards 2026 Mona Singh wins Clutter Breaker of the Year enjoy doing toughest role

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: मशहूर एक्ट्रेस मोना सिंह को ZEE संवाद विद रियल हीरोज 2026 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ‘क्लटर ब्रेकर’ के रूप में सम्मानित किया गया है. ज़ी संवाद ने इससे पहले भी कई लोगों को सम्मानित किया है, लेकिन इस टैलेंटेड बहुमुखी अभिनेत्री मोना सिंह पर भी सबकी नज़रें टिकी हैं. उन्हें लगातार चुनौतीपूर्ण किरदार चुनने के लिए ‘क्लटर ब्रेकर ऑफ द ईयर’ का खिताब दिया गया है जो लीक से हटकर हैं और रूढ़ियों को चुनौती देते हैं. चाहे वो ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ में उनकी यादगार भूमिका हो, 3 इडियट्स हो या अब बॉर्डर 2, उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों से लेकर ओटीटी तक सभी प्लेटफॉर्म पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है. मोना सिंह को ज़ी मीडिया के सीआरओ मनीष सेठ और नेक्सस एलायंस एडवरटाइजिंग के संस्थापक जोगेश भूटानी ने सम्मानित किया.

View this post on Instagram A post shared by Mona Singh (@monajsingh)

क्यों करती हैं चुनौतीपूर्ण किरदार?

मोना सिंह ने बताया कि उन्हें स्टीरियोटाइप रोने-धोने वाले किरदार बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं. मोना के मुताबिक मजबूत औरत वाले किरदार उन्हें ज्यादा पसंद आते हैं. इसलिए उन्हें औरतों के रोने-धोने वाले किरदार बिल्कुल पसंद नहीं हैं. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ऐसे बहुत सारे रोल ऑफर हुए थे लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि मुझे क्या करना है. मैं अपने किरदार में औरतों के सारे शेड्स दिखाना चाहती हूं.

‘ZEE संवाद विद रियल हीरोज’

‘ZEE संवाद विद रियल हीरोज’ का यह चौथा एडिशन है और इसका आयोजन मुंबई के फेयरमोंट होटल में किया जा रहा है. यह खास इवेंट उन लोगों को पहचान देता है जिनकी हिम्मत, इनोवेशन और लगन ने समाज पर गहरा असर डाला है. यह प्लेटफॉर्म कई अलग-अलग कैटेगरी में बदलाव लाने वालों का सम्मान करता है. इनमें स्पेस रिसर्च, हेल्थकेयर, बिज़नेस लीडरशिप, AI इनोवेशन, स्पोर्ट्स, एविएशन, पर्वतारोहण, संगीत, सिनेमा, समाज सेवा, फिनटेक और क्रिकेट में बेहतरीन उपलब्धियां शामिल हैं.

Add India.com as a Preferred Source