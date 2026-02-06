By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ZEE Samvad with Real Heroes 2026: सुरों का सरताज बनें अनु मलिक, मिला देशभक्ति संगीत के 'उस्ताद ऑफ द ईयर' का पुरस्कार
ZEE Samvad with Real Heroes 2026: दिग्गज सिंगर और म्यूज़िक कम्पोज़र अनु मलिक को भारतीय संगीत में योगदान देने के लिए ज़ी संवाद विद रियल हीरोज 2026 में देशभक्ति संगीत के उस्ताद का पुरस्कार मिला.
ZEE Samvad with Real Heroes 2026: शोबिज़ की दुनिया में, जहां पुरस्कार और सम्मान अक्सर किसी कलाकार की सफलता को परिभाषित करते हैं, ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन ने ‘ज़ी संवाद विद रियल हीरोज़ 2026’ के चौथे पार्ट का आयोजन किया. ये शो उन प्रेरणादायक व्यक्तियों को सम्मानित करता है जो अपने काम से समाज में बदलाव ला रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में, ज़ी रियल हीरोज़ ने अजय देवगन, अनुपम खेर, कार्तिक आर्यन, पंकज त्रिपाठी और पैरालिंपियन नवदीप सिंह जैसी कई जानी-मानी हस्तियों को सम्मानित किया है, वहीं इस वर्ष भारतीय संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक और कलाकार को सम्मानित किया गया. ये कोई और नहीं बल्कि दिग्गज संगीतकार अनु मलिक हैं. ये अवार्ड संगीतकार को ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ रक्तिम दास और ज़ी मीडिया के प्रबंध संपादक राहुल सिन्हा ने प्रदान किया.
‘देशभक्तिपूर्ण संगीत के उस्ताद’
‘देशभक्तिपूर्ण संगीत के उस्ताद ऑफ द ईयर’ की उपाधि से सम्मानित अनु मलिक कई वर्षों से भारतीय संगीत जगत को अपने सुरों से सजाते रहे हैं. अपने लंबे करियर में उन्होंने “गोरी गोरी गोरी गोरी”, “टिंकू जिया”, “चस्का” आदि जैसे कभी न भूलने वाले गीत दिए हैं. उनके गाने हर पीढ़ी के लोग सुनना पसंद करते हैं.
अनु मलिक का नाम भारतीय संगीत में दशकों से शामिल हैं. उन्होंने न सिर्फ रोमांटिक और एनर्जेटिक गाने दिए, बल्कि देशभक्ति की भावना को भी सुरों के ज़रिए लोगों के दिलों तक पहुंचाया.
अनु मलिक ने क्या कहा?
अवॉर्ड स्वीकार करते हुए अनु मलिक ने कहा कि देशभक्ति संगीत उनके लिए केवल एक जॉनर नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा अनुभव है. उन्होंने मंच से कहा कि जब कोई धुन लोगों को अपने देश से प्यार करना सिखाए, वही संगीत की असली ताकत होती है.
‘काम मांगने में नहीं आती शर्म’
मनोज मुंतशिर से बात करने के दौरान अन्नू मलिक ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि उन्हें 7 साल की उम्र में ही प्रोग्रामिंग की समझ हो गई थी. क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंटिड पिता को बिना काम के घर बैठे हुए देखा था. इसलिए वो काम को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा काम करना चाहते हैं. अन्नू मलिक ने बताया कि वो अपने पिता की सीख को हमेशा याद रखते हैं. उन्होंने कहा था कि हमेशा काम करते रहना. गाने लिखते रहना क्योंकि पता नहीं किस दिन बरसात हो जाए. बता दें, अन्नू मलिक ने ‘बॉर्डर 2’ चार गाने गाए. खास बात ये है कि अन्नू मलिक को काम मांगने में शर्म नहीं आती है. वो दिल से काम करते हैं और हमेशा काम में डूबे रहना चाहते हैं.
‘ZEE संवाद विद रियल हीरोज’
बता दें, ‘ZEE संवाद विद रियल हीरोज’ का यह चौथा एडिशन है और इसका आयोजन मुंबई के फेयरमोंट होटल में किया जा रहा है. यह खास इवेंट उन लोगों को पहचान देता है जिनकी हिम्मत, इनोवेशन और लगन ने समाज पर गहरा असर डाला है. यह प्लेटफॉर्म कई अलग-अलग कैटेगरी में बदलाव लाने वालों का सम्मान करता है. इनमें स्पेस रिसर्च, हेल्थकेयर, बिज़नेस लीडरशिप, AI इनोवेशन, स्पोर्ट्स, एविएशन, पर्वतारोहण, संगीत, सिनेमा, समाज सेवा, फिनटेक और क्रिकेट में बेहतरीन उपलब्धियां शामिल हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें