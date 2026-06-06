Z Short Film Contest: 8 कैटेगरी में विनर्स का हुआ ऐलान, 5 लाख प्राइज मनी के साथ मिलेगा ये सुनहरा मौका

Zee Short Film Contest: भारत की प्रमुख कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी ‘Z’ की ओर से आयोजित इस पहल का उद्देश्य उभरते फिल्मकारों और कहानीकारों को बड़ा मंच उपलब्ध कराना था.

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कॉन्टेस्ट के विनर्स का सिलेक्शन देश के प्रतिष्ठित फिल्ममेकर्स की जूरी ने किया.

देश की लीडिंग मीडिया ग्रुप Zee Group के पहले जी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट का मुंबई के ग्रैंड हयात में शानदार समापन हुआ.ग्रैंड फिनाले में भारत के सबसे सम्मानित फिल्म मेकर्स ने देश के उभरते हुए बेहतरीन स्टोरीटेलर्स की प्रतिभा को सम्मानित किया है.इसमें शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट में 8 अलग-अलग भाषा कैटेगरीज के विनर्स का ऐलान किया गया.कुछ रनर अप प्राइज भी दिए गए. क्लोजिंग सेरेमनी में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस डॉ. सुभाष चंद्रा भी मौजूद रहे.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने युवा फिल्मकारों को संबोधित करते हुए रचनात्मक सीमाओं को तोड़ने और भारतीय सिनेमा के भविष्य को नई दिशा देने का मैसेज दिया. वहीं कंपनी के CEO पुनीत गोयनका ने ‘Z’ की 33 साल की विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में यही युवा फिल्मकार एंटरटेनमेंट सेक्टर का भविष्य तय करेंगे.

प्रतिष्ठित फिल्ममेकर्स की जूरी ने चुने विनर्स

कॉन्टेस्ट के विनर्स का सिलेक्शन देश के प्रतिष्ठित फिल्ममेकर्स की जूरी ने किया. जूरी में हिंदी सिनेमा से अनुराग कश्यप, मराठी फिल्मकार रवि जाधव, बंगाली निर्देशक सृजीत मुखर्जी, तमिल सिनेमा के पी. समुथिराकनी, कन्नड़ फिल्मकार हेमंत राव और मलयालम सिनेमा के चर्चित डायरेक्टर लिजो जोस पेलिसरी शामिल थे. इन सभी ने विभिन्न भाषाई कैटेगरी में विनर्स के नाम का ऐलान किया.

बेस्ट शॉर्ट फिल्म के विजेता को 5 लाख का कैश प्राइज

उभरते टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी तरह के पहले और सबसे बड़े अवसर की घोषणा की. हर लैंग्वेज कैटेगरी की बेस्ट शॉर्ट फिल्म के विजेता को 5,00,000 रुपये का कैश प्राइज दिया गया.

रनर-अप को ढाई लाख रुपए का इनाम

रनर-अप शॉर्ट फिल्म के विनर्स को 2,50,000 रुपये की कैश प्राइज मिली. बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट सिनेमैटोग्राफर, बेस्ट एडिटर, बेस्ट कंपोजर, बेस्ट कॉमेडियन और स्पेशल जूरी अवॉर्ड जीतने वाले को 1 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया गया.

जी स्टूडियोज में मिलेगा मौका

प्राइज मनी के अलावा हर भाषा कैटेगरी के टॉप 2 फाइनलिस्ट्स को अपनी ओरिजिनल फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट जी स्टूडियोज के सामने पिच करने का मौका मिलेगा. इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा. उसे जी स्टूडियोज की ओर से डेवलप और प्रोड्यूस किया जाएगा.