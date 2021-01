Zeeshan Ayyub reaction as Shiva controversy Tandav Web Series Saif Ali Khan- सैफ अली खान (Saif Ali Khan), डिंपल कपाड़िया (Dimple Kapadia), तिग्मांशु धूलिया (Tigmashu Dhulia) और सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) जैसे सितारों से सजी पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज ‘तांडव’ (Tandav)पर बवाल मच गया है. इस वेब सीरीज को अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) ने बनाया है. बवाल इस कदर मचा है कि वेब सीरीज को बैन करने की मांग की जा रही है. लोगों को इस बात की नाराज़गी है कि सीरीज के नाम पर हिंदूओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है. उपहास उड़ाया गया है. बता दें, शिवा के किरदार में ज़ीशान अय्यूब हैं. एक छात्र नेता की भूमिका जीशान इस सीरिज में निभा रहे हैं. बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में एक्टर ने बताया उन्हें कई दिग्गज कम बोलने की सलाह देते हैं लेकिन वे हठिया आदमी है वे किसी की नहीं सुनते. Also Read - उर्वशी रौतेला को इतनी टाइट ड्रेस में देख आउट ऑफ कंट्रोल हुए लोग, बोले- 'बर्दाश्त के बाहर'

वेब सीरीजविवाद के केंद्र में एक दृश्य है, जिसमें कॉलेज छात्र शिवा का किरदार अदा कर रहे अय्यूब को एक मंच पर भगवान महादेव का चित्रण करते हुए दिखाया गया है. इस शो की टीम ने एक आधिकारिक वक्तव्य में दोहराया कि उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था.

किस डायलॉग पर है बवाल?

ऐसा ही कुछ हालिया रिलीज वेब सीरीज तांडव में भी है. इसमें कई ऐसे सीन है जिससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. हिंदू देवी-देवताओं का उपहास किया गया है साथ ही दलितों का भी मजाक उड़ाया गया है. भगवान शिव का कथित रूप से उपहास किया गया है. वेब सीरीज के एक एपिसोड में जीशान अय्यूब गवान शिव के अवतार में हैं और वो इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने भाषण देते हैं औऱ कहते हैं कि 'आपको किससे आजादी चाहिए. जिसके बाद नारद के वेश में एक मंच संचालक कहता है, 'नारायणनारायण. प्रभु कुछ कीजिए. मुझे लगता है कि हमें भी कुछ नई स्ट्रेटेजी बना ही लेनी चाहिए'. इस पर शिव के रूप में नजर आ रहे जीशान अय्यूब कहते हैं, 'क्या करूं मैं तस्वीर बदल दूं क्या' इस पर मंच संचालक कहता है कि भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले हैं'.

तांडव के इस डायलॉग पर बवाल मचा है. लोग आहत है. शिव का ये रुप और भगवान श्री राम के बारे में इस तरह के शब्दों से भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है.

‘तांडव’ ही नहीं, इन वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर भी जमकर हुआ घमासान

वेब सीरीज ‘द सूटेबल ब्वॉय’ में एक मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़की को चूमना, ‘पाताल लोक’ में एक कुत्ते का नाम, फिल्म ‘ऐ दिल है मुश्किल’ में पाकिस्तानी अभिनेता की भूमिका आदि पहले ही विवादों को जन्म दे चुके हैं.