बॉलीवुड अभिनेता अभय देओल ने सोशल मीडिया पर अपना कलात्मक पक्ष प्रदर्शित किया, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने अपनी पेंटिंग के साथ किस तरह के प्रयोग किए हैं. अभय ने अपने प्रशंसकों और फॉलोवर्स को दिखाने के लिए अपनी पेंटिंग की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की. बता दें,साथ ही रिकॉर्डतोड़ फिल्म जिंदगी ना मिलेदी दोबारा का सेकेंड पार्ट बनने की भी खबर है. लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की चर्चा हुई ही नही… एक्टर ने फिल्म का सीन शेयर करते हुए लिखा है कि वे ऐसी ट्रिप करने को तैयार है.

अभय ने कैप्शन के रूप में लिखा, "पेंटिंग के साथ मेरे प्रयोग. यह एक पुरानी पेंटिंग है और अभी भी अधूरी है. मैं नहीं जानता कि इसे पूरा कर पाऊंगा या नहीं, फिर भी मैं इसे साझा कर रहा हूं."

अभय की फिल्म ‘1962 : द वार इन द हिल्स’ सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक सीरीज है, जिसे 26 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा. महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित यह सीरीज दर्शकों को नवंबर 1962 तक वापस ले जाएगी, जहां वीरता की एक अनकही कहानी बयां करेगी.

अभय ने इसमें सेना प्रमुख की भूमिका निभाई है, जो एक बटालियन का नेतृत्व करता है.