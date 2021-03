Mumbai, Actor Ajaz Khan, Bollywood, Mumbai, News: एनसीबी (Narcotics Control Bureau) ने बॉलीवुड अभिनेता एवं टेलीविजन कार्यक्रम ‘बिग बॉस’ के पूर्व प्रतिभागी एजाज खान ( Ajaz Khan) को मादक पदार्थ मामले में मंगलवार को हिरासत में लेने के बाद 8 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात अरेस्‍ट कर लिया है. Also Read - Viral Video: मरीन ड्राइव पर समंदर किनारे अचानक मुर्गा बनकर चलने लगे ये लोग, मुंबई पुलिस ने...

एनसीबी (NCB) की टीम ने बॉलीवुड एक्‍टर एजाज खान को मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai airport)से मंगलवार को हिरासत में लिया था. एनसीबी की टीमें मुंबई में एजाज खान के दो ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. बता दें कि एक्‍टर एजाज खान मंगलवार को ही मुंबई पहुंचे थे.

NCB has arrested Actor Ajaz Khan, after 8 hours of interrogation in connection with a drug case: Narcotics Control Bureau

— ANI (@ANI) March 31, 2021