Amitabh Bachchan, Bollywood, Delhi, Delhi Sikh Gurdwara Management committee, COVID-19, Guru Tegh Bahadur, Guru Tegh Bahadur, Delhi: देश में कोरोना संक्रमण महामारी में संक्रमितों की मदद के लिए बॉलीवुड के सीनियर एक्‍टर अमिताभ बच्‍चन (Amitabh Bachchan) मदद के लिए आगे आए हैं. अमिताभ बच्‍चन ने देश की राजधानी में रविवार से शुरू हुए 300 बेड वाले दिल्‍ली गुरु तेग बहादुर COVID केयर सेंटर के संचालन के लिए 2 करोड़ रुपए (Amitabh Bachchan donated Rs 2 crores) की राशि दान दी है. इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Delhi Sikh Gurdwara Management committee) के अध्यक्ष ने अमिताभ बच्‍चन को धन्‍यवाद दिया है. Also Read - Covid-19: जेल से बाहर आए लालू यादव ने ऑनलाइन मीटिंग में आरजेडी वर्कर्स से की से बातचीत

दिल्‍ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने रविवार को बताया कि आज से गुरु तेग बहादुर COVID देखभाल केंद्र आज 300 बिस्तरों के साथ संचालन शुरू कर रहा है. “मैं अमिताभ बच्चन को इस सुविधा के लिए 2 करोड़ रुपए के योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं. उन्‍होंने यह भी कहा, ”सिख लीजेंडरी हैं.” Also Read - Delhi Weather Report: अचानक बदला दिल्ली का मौसम, कुछ इलाकों में बारिश से लुढ़का पारा

Delhi: Guru Tegh Bahadur COVID care centre to begin operation with 300 beds today. Also Read - Covid-19 In Delhi Updates: कोरोना के कहर में कमी दिखी, 13000 नए केस, आप बोली- ऑक्‍सीजन कम म‍िली

“I thank Amitabh Bachchan for his contribution of Rs 2 crores to the facility. He also said ‘Sikhs are Legendary’,” said President, Delhi Sikh Gurdwara Management committee

Visuals from yesterday pic.twitter.com/ulRWfeCiP9

— ANI (@ANI) May 10, 2021