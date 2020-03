Corona Virus In India: पूरी दुनिया चीन से फैले कोरोना वायरस की चपेट में है. लगातार इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. अब इस खतरनाक वायरस से पूरी दुनिया में सात हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं. भारत में भी इस खतरनाक वायरस का असर दिखने लगा है. जिसे देखते हुए दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा गया है. इसकी जानकारी उनके ट्विटर अकाउंट पर दी गई है. ट्वीट में लिखा गया – ‘कोरोना वायरस से मैं पूरी तरह से आइसोलेशन और क्वारेनटाइन में हूं. सायरा मेरा पूरा ध्यान रख रही हैं. आप लोग भी कोरोना को लेकर सावधानी बरतें. हेल्थ डिपार्टमेंट से जो गाइलाइंस दी गई हैं उसे सभी लोग फॉलो करें.

I appeal to all of you to protect yourself and others by staying indoors as much as possible.

The #CoronavirusOutbreak transcends all boundaries and borders.

Follow guidelines issued by health departments, protect yourself and others by limiting your exposure to others.

— Dilip Kumar (@TheDilipKumar) March 16, 2020