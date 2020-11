Javed Akhtar has filed a defamation case on Bollywood actress Kangana Ranaut: जाने-माने लेखक और कवि जावेद अख्तर ने बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है. जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ अंधेरी कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में कोर्ट में 3 दिसंबर को सुनवाई होगी. Also Read - कंगना मुंबई की इस खास चीज को कर रही हैं मिस, कहा-हमारा साथ रहना जिंदादिली का एहसास दिलाता है

बता दें कि एक्‍ट्रेस ने साल में कुछ विवादों को विवादों के बीच कई बार जावेद अख्तर का नाम लिया है. एक इंटरव्‍यू में कंगना ने शेयर किया था कि जावेद अख्तर ने ऋतिक रोशन के परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करने की धमकी दी थी. कंगना ने यह भी आरोप लगाया था कि अख्तर ने उनके मनाली स्थित घर के पास गोलियों के माध्यम से उन्हें धमकाने की कोशिश की. Also Read - 'क्रिश 3' के पूरे हुए 7 साल, ऋतिक रोशन ने खास अंदाज़ में शेयर किया ये मैसेज

पिंकविला से बात करते हुए, कंगना ने उल्लेख किया था, “जावेद अख्तर ने मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि राकेश रोशन और परिवार बड़े लोग हैं. यदि आप उनसे माफी नहीं मांगते हैं, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे. वे आपको डाल देंगे. जेल में और आपके पास खुद को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा. कंगना ने कहा था कि उन्‍होंने कहा था, आप आत्महत्या के बारे में भी सोच सकती हैं. उन्‍होंने ये सारी बातें मुझसे कही. उन्होंने क्यों कहा कि अगर मैं ऋतिक रोशन से माफी नहीं मांगती हूं, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी? वह मुझ पर चिल्लाए. गुस्सा भी हुए. Also Read - कंगना रनौत ने अपनी नई कविता 'आसमान' से जीता लोगों का दिल, सुनिए वायरल पोएट्री

Javed Akhtar files defamation complaint at Andheri Court against actor Kangana Ranaut; hearing scheduled on December 3 (file pics) #Maharashtra pic.twitter.com/UDgsl3GDU3

— ANI (@ANI) November 3, 2020