नई दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कल यानी गुरुवार 18 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास तीन जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की. जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में यह छापेमारी ड्रोन से हथियार गिराए जाने के सिलसिले में की गई थी. इसी दौरान हरियाणा में करनाल जिले के बत्रारा टोल प्लाज पर हाल ही में मिले आईईडी, अन्य हथियार और गोला-बारूद जब्त किए जाने के संबंध में पंजाब में दो जगहों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया.

NIA की सफलता के 13 साल

NIA की स्थापना साल 2009 में 2008 के मुंबई आतंकी हमले (Mumbai Terror Attacks) के बाद हुई थी. इसके बाद से ही यह आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत की सबसे बड़ी एजेंसी के तौर पर उभरी है. इसके अलावा इस एजेंसी ने कश्मीरी अलगाववादी समूहों (Separatist), इस्लामिक जिहादियों और माओवादी नेटवर्क पर भी नकेल कसने का काम बखूबी किया है. आंकड़ों की बात करें तो NIA ने अपने 13 साल के सफर में अब तक कुल 473 मामले अपने हाथ में लिए हैं. साल 2019 में सबसे ज्यादा 62 मामलों की जांच NIA को मिली. ज्ञात हो कि NIA (संशोधन) अधिनियम के बाद यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी और भी बेहतर तरीके से आतंकवाद और नक्सलियों से लड़ने में सक्षम हुई है.

इन मामलों की भी जांच करती है NIA

इस अधिनियम ने NIA के दायरे को और भी विस्तार दिया है. अब एनआईए विदेशों में भी भारत और भारतीयों के हितों पर हुए हमलों की जांच करने, मानव तस्करी (Human Trafficking), हवाला लेन-देन (Hawala Transactions), नकली मुद्रा (Circulation of Fake Currency), प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण और बिक्री (Manufacture and Sale of Prohibited Arms) के साथ ही साइबर आतंकवाद (Cyber-Terrorism) तक के मामलों की जांच का अधिकार मिल गया है.

इसका सीधा मतलब यह है कि अब कोई भी ऐसी हरकत जिसका संबंध देश की सुरक्षा से जुड़ा हो वह NIA के दायरे में आती है. इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि साल 2019 में NIA (संसोधन) अधिनियम के बाद ही एजेंसी ने 231 मामलों की जांच शुरू की है, जो इससे पूर्व के 10 सालों के लगभग बराबर हैं.

साल दर साल NIA ने दर्ज किए कितने मामले

साल केस 2009 8 2010 11 2011 16 2012 16 2013 27 2014 14 2015 21 2016 34 2017 36 2018 59 2019 62 2020 59 2021 61 2022* 49 Total 473

आंकड़े 29 जुलाई 2022 तक लिए गए हैं. आंकड़ों का स्रोत – राज्य सभा

अपने 13 साल के इतिहास में NIA ने अब तक कुल 2 हजार 494 लोगों को गिरफ्तार किया और 391 मुजरिमों को सजा दिलाने में सफल रही. एनआईए की सफलता की दर 93.25 फीसद रही है, जो किसी भी केंद्रीय एजेंसी से ज्यादा है. NIA ने आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing) के 105 मामले दर्ज किए हैं. टेरर फंडिंग के मामले में एजेंसी ने 796 लोगों को गिरफ्तार किया और 105 मामलों में से 20 मामलों में 100 लोगों को दोषी साबित करने में सफल भी रही है.

कब हुई NIA की स्थापना

साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत महसूस की जा रही थी. साल 2009 में आतंकवाद से लड़ने के लिए NIA का गठन किया गया. समय के साथ सरकारों को लगा कि विभिन्न मामलों में जांच को रफ्तार देने के लिए अन्य एजेंसियों पर निर्भरता को कम किया जाए. मौजूदा दौर में देशभर में करीब 50 NIA अदालतें मौजूद हैं.

इन मामलों की जांच एनआईए के पास गई

साल 2012-13 में NIA ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के लगभग सभी बड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया और भारत में ही जन्मे इस आतंकवादी गुट को लगभग खत्म कर दिया. इसके बाद NIA ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों के फंडिंग रूट का पीछा किया. जांच एजेंसी ने अलगाववादियों के लिए फंडिंग का जुटाने वाले लोगों और स्लीपर सेल पर शिकंजा कसा. इस तरह से NIA ने देश में आतंकवादी घटनाओं में कमी लाने में बड़ी मदद की.

हाल में NIA ने मुद्रा पोर्ट ड्रग्स मामले में जांच शुरू की. इस मामले में 21 हजार करोड़ रुपये मूल्य की 3 हजार किलो हेरोइन की खेप को जब्त किया गया था.

NIA राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल के हत्याकांड (Sar Tan Se Juda) और महाराष्ट्र के उमेश कोल्हे मर्डर केस की भी जांच कर रही है. इन दोनों हत्याओं के बारे में कहा गया है कि भाजपा से निलंबित नेता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी का बदला लेने के लिए ऐसा किया गया था. देश में हिंदुओं की लगातार हो रही हत्या से सत्ता के गलियारों तक में हलचल है और माना जा रहा है कि देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है.