7 Things You Did Not Know About Cheetahs: 70 साल बाद अब भारत में भी दौड़ते हुए चीते दिखाई देंगे. सरकार ने आधिकारिक तौर पर सन् 1952 में चीता को देश में विलुप्त घोषित किया था. इससे पहले तक देश में करीब 1000 चीते थे. 1947 में सरगूजा (अब छत्तीसगढ़) के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने आखिरी तीन चीतों को मार डाला था. पर दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीते अब कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य (Kuno National Park Madhya Pradesh) में 123 प्रजातियों के पेड़ों के बीच अपनी रफ्तार की धाक दिखाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi Birthday Today) अपने जन्मदिन के मौके पर इन चीतों को यहां छोड़ेंगे.

चीता बिग कैट फैमिली का सबसे सुडौल और तेज रफ्तार दौड़ने वाला जानवर है. इस जानवर (Interesting Facts About Cheetahs in Hindi) के शरीर का लचीलापन इसकी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा देता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनियाभर में इस वक्त 8 हजार चीते हैं. जिनमें से सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका के सवाना में हैं.

1-ना दहाड़ सकता चीता और ना ही पेड़ पर चढ़ सकता है

चीता रफ्तार का तो बादशाह है. पर क्या आप जानते हैं कि यह जानवर ना ही पेड़ पर चढ़ सकता है और ना ही दहाड़ सकता है. सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यह सच है. चीता सिर्फ गुर्राता है. चीता के अलावा बिग कैट फैमिली के अन्य सभी जानवर दहाड़ सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ गुर्राता है. चीता को पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता है.

2-करीब 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है चीता

चीता करीब 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है. जब यह रफ्तार का बादशाह दौड़ता है तो हर एक मिनट में ऐसी चार छलांगे लगाने में सक्षम होता है.

3- दौड़ते वक्त भी शिकार पर फोकस बनाये रखता है चीता

चीता एक ऐसा जानवर है जो आधुनिक स्पोर्ट्स कार से भी तेज दौड़ता है. जब यह दौड़ता है तो इसकी आंखें सीधी दिशा में रहती हैं और यह अपने शिकार पर फोकस बनाये रखता है. चीता की आंखें कई मील दूर तक देख सकती हैं. इस जानवर की आंखों में स्टेबिलाइजेशन सिस्टम होता है, जिस वजह से यह कितना भी तेज दौड़ ले शिकार से फोकस नहीं हटता है.

4-3 सेकेंड में 100 किमी रफ्तार से सकता है दौड़

चीता महज तीन सेकेंड में 100 किमी रफ्तार से दौड़ सकता है. जब यह दौड़ता है तो इसकी लंबी मांसपेशियों की पूंछ पतवार की तरह काम करती है. इसके पंजे दौड़ते वक्त अतिरिक्त पकड़ बना लेते हैं. पतली कमर और गठीले शरीर के कारण चीते की रफ्तार देखते ही बनती है.

5- दिन में केवल 12 फीसदी ही घूमने में वक्त बिताता है चीता

एक स्टडी की माने तो चीता अपने दिन का केवल 12 फीसदी ही घूमने में बिताता है. मादा चिताएं एकांत में रहती हैं जबकि नर चिता ग्रुप में रहते हैं.

6- अपना शिकार दिन में करता है चीता

चीता अपना शिकार दिन में करता है. यह दूर से ही अपने शिकार को पकड़ सकता है.

7-शेर से बड़ा होता है चीता का दिल

चिता का दिल शेर से बड़ा होता है. इस जानवर का दिल शेर की तुलना में साढ़े तीन गुना बढ़ा होता है. जिस कारण दौड़ते वक्त भी इसे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है.