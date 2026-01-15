Hindi Explainer

HRA से TA तक... समझिए 8वें वेतन आयोग से कितना बदल जाएगा आपका पे-स्लिप

8th Pay Commission Arrears Update: वेतन आयोग 10 साल के लिए होता है. अभी 1 जनवरी 2016 से देश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं. ऐसे में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए. वैसे हर वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर लागू होने तक कम से कम दो से तीन साल लग जाते हैं.

8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2 साल और लग जाए, लेकिन सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होगी.

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए बना 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है. इस कमीशन को 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देनी हैं. वैसे हर वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर पूरी तरह से लागू होने तक कम से कम दो से तीन साल लग जाते हैं. ऐसे में बहुत मुमकिन हो कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग जाएगा. लेकिन, इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से कैल्कुलेट होकर मिलेगा.फिर भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों एक ही टॉपिक पर चर्चा हो रही है. ये सवाल है- ‘2026 में मेरी सैलरी कितनी बढ़कर आएगी?’

इस आर्टिकल में हम आपको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों, मौजूदा मांग और महंगाई दर के आधार पर सिंपल कैल्कुलेशन बता रहे हैं. इसमें 18000 बेसिक सैलरी को लेकर कैल्कुलेशन किया गया है. पूरे कैल्कुलेशन से आपको समझ आएगा कि कैसे 8वें वेतन आयोग में 18000 बेसिक सैलरी वालों की ग्रॉस सैलरी में करीब 3 गुना का उछाल आ सकता है. इसके बाद नई ग्रॉस सैलरी 45,241 तक पहुंच सकती है.

ध्यान रहे कि ये सिर्फ अनुमान पर आधारित कैल्कुलेशन है. जब 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें आएंगी, तो उसके नियम, फिटमेंट फैक्टर अलग हो सकते हैं. इससे आपका सैलरी कैल्कुलेशन भी बदल सकता है.

सैलरी हाइक कब से काउंट होगी?

7वां 2016 में लागू हुआ था. ऐसे में 8वें वेतन आयोग का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है. यानी भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2 साल और लग जाए, लेकिन सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होगी.

8वें वेतन आयोग के लागू होने तक DA का क्या होगा?

नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा. इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है. इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता रहेगा. आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अभी जो 58% DA मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा.

वेतन आयोग के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर का जिक्र क्यों होता है?

फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल होता है. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है. 8वें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर रखा जा सकता है.

1.92 फिटमेंट फैक्टर से बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी?

फिटमेंट फैक्टर से नई सैलरी कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है.बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर= नई सैलरी.18,000 × 1.92 = 34,560 रुपये. इसी के बेसिस पर HRA, TA और DA का कैल्कुलेशन होगा.

HRA (House Rent Allowance) कितना बढ़ेगा?

HRA के लिए सरकार शहरों को 3 कैटेगरी में बांटती है- X, Y और Z. अगर आप X (मेट्रो सिटीज) में रहते हैं, तो आपको 27% HRA मिलता है. Y (मेट्रो से छोटे शहर) को 18% और Z (बहुत छोटे शहर) कैटेगरी शहर में रहने वाले कर्मचारियों का HRA 9% होता है.अगर X सिटी के 27% से कैल्कुलेट करें, तो आपका HRA 34,560 का 27% यानी 9,331 रुपये होगा.

ट्रैवेल अलाउंस कितना होगा?

TA आपको कितना मिलेगा, ये एम्प्लॉयी कैटेगरी और पोस्टिंग शहर पर निर्भर करता है. हायर TPTA वाले शहरों के लिए एवरेज 1,350 TA लिया जा सकता है.

DA यानी महंगाई भत्ते का क्या?

जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो DA एडजस्ट होकर 0% से शुरू होता है. इसका मतलब, पहले दिन आपको DA नहीं मिलेगा. बाद में हर 6 महीने में CPI (महंगाई सूचकांक) के आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है.आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अभी जो 58% DA मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा.

8वें वेतन आयोग के बाद कैसे दिखेगा आपका पे स्लिप?

अगर आपकी मौजूदा बेसिक 18,000 है, तो 8वें वेतन आयोग के बाद यह 34,560 हो जाएगी. ऐसे में आपका पे स्लिप कुछ ऐसा दिखेगा:-

बेसिक सैलरी – 34,560 रुपये

– 34,560 रुपये HRA – 9,331 रुपये

– 9,331 रुपये TA – 1,350 रुपये.

– 1,350 रुपये. टोटल ग्रॉस सैलरी– 45,241 रुपये.

इसमें DA अभी 0% रहेगा. ये हर 6 महीने के साथ बढ़ेगा. ऐसे में कुछ ही समय में आपकी टेक-होम सैलरी 50,000 के पार पहुंच जाएगी. इस तरह आपकी बेसिक सैलरी में 3 गुना का इजाफा होगा.

1 साल बाद वेतन आयोग लागू हुआ तो कितना बनेगा एरियर?

मान लिया जाए कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2027 से लागू होता है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत संभव है कि इसकी इंप्लीमेंट डेट 1 जनवरी 2026 रहे. ऐसे में आपको एरियर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको पूरे 12 महीने का एरियर मिलेगा. क्योंकि, इस केस में नया वेतन और पुराना वेतन दोनों के अंतर को 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. पेंशनर्स के मामले में भी यही फॉर्मूला लागू होगा. फर्क सिर्फ रकम का होगा.

FAQs

वेतन आयोग क्या होता है?

सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने, उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए वेतन आयोग बनाया जाता है. ये एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के तहत काम करता है. आम तौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग बनाया जाता है. अब तक 1946 से लेकर 7 वेतन आयोग बन चुके हैं.

8वें वेतन आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं?

8वें वेतन आयोग में 3 सदस्य शामिल किए गए हैं. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है. IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के वर्तमान सेक्रेटरी पंकज जैन 8वें वेतन आयोग के मेंबर-सेक्रेटरी होंगे.

कितने कर्मचारियों और पेंशन होल्डर को इसका फायदा होगा?

8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनहोल्डर को इसका सीधा फायदा होगा. कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ लोगों की सैलरी और पेंशन रिवाइज होना तय है.