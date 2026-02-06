Hindi Explainer

8th Pay Commission Central Government Employees Da Hike Basic Salary Increment Calculation

सरकार बढ़ा 2% बढ़ा दे DA तो कितनी हो जाएगी आपकी इन हैंड सैलरी, कब से बनेगा एरियर? जानें आपके हर सवाल का जवाब

बढ़े हुए DA का फायदा 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.DA इस बढ़ोतरी का ऐलान सरकार होली से पहले मार्च 2026 में कर सकती है.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सैलरी के साथ-साथ कई तरह के भत्ते मिलते हैं. इनमें महंगाई भत्ता प्रमुख है. सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाती है. DA में कितना इजाफा होगा, ये महंगाई दर से तय होता है. दिसंबर 2025 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़े जारी हो गए हैं. इसके बाद करीब-करीब तय हो गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में 2-2% का इजाफा किया जा सकता है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी से गुणा-भाग करने में लगे हैं कि 2% DA बढ़ने से उनकी इन हैंड सैलरी कितनी बढ़ जाएगी. एरियर कब से काउंट होगा? ट्रैवेल अलाउंस कितना बनेगा? आइए इस आर्टिकल में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं:-

कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है?

भारत में दो तरह की महंगाई होती है. पहला- खुदरा यानी रिटेल. दूसरा-थोक या होलसेल प्राइस इंडेक्स. रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है. इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं. DA इसी से जुड़ा हुआ है.

DA होता क्या है?

महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है, जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए दिया जाता है. यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को मिलता है. इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है.

पहली बार कब बढ़ा था DA?

वैसे तो दूसरे विश्व यु्द्ध के दौरान DA की शुरुआत हुई थी. तब सिपाहियों को खाने-पीने और दूसरी सुविधाओं के लिए सैलरी से अलग पैसे दिए जाते थे. इसके बाद केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की शुरुआत कर दी.1972 में सबसे पहले मुंबई में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिला था.

अभी कितना मिलता है DA?

पिछली बार सरकार ने जून 2025 के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर DA में 3% की बढ़ोतरी की थी. इसे अक्टूबर 2025 में लागू किया गया था. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है. जबकि पेंशनहोल्डर्स को 58% DR मिलता है. दिसंबर का कंज्यूमर इंडेक्स अगर 7 पॉइंट घटता, तो DA में 1% बढ़ोतरी होती. 24 पॉइंट बढ़ने पर 3% का इजाफा होता.

ये कैसे काउंट होता है?

महंगाई भत्ता (DA) का कैल्कुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर होता है. ये इंडेक्स लेबर ब्यूरो जारी करता है.DA कैल्कुलेट करने का एक फॉर्मूला [(पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का औसत – 115.76)/115.76]×100 है. अब अगर PSU (पब्लिक सेक्टर यूनिट्स) में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका अलग है. इस केस में महंगाई भत्ता प्रतिशत= (बीते 3 महीनों के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत (बेस ईयर 2001=100)-126.33))x100 फॉर्मूले के आधार पर DA कैल्कुलेशन होगा.

इस बार कितना औसत निकला है?

दिसंबर 2025 में AICPI-IW इंडेक्स 148.2 पर स्थिर रहा. इसका मतलब ये है कि नवंबर के मुकाबले AICPI-IW में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसलिए AICPI-IW के 12 महीने का औसत 145.54 हुआ. तय फॉर्मूले के आधार पर DA का कैल्कुलेशन किया जाए तो ये 60.33% बनता है. लेकिन, सरकार आमतौर पर इसे राउंड फिगर में घोषित करती है. इसलिए DA को 60% किए जाने की उम्मीद है.

DA 60% हुआ तो कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी?

अगर किसी की बेसिक सैलरी 40 हजार रुपये है, तो उसका 60% DA बढ़ेगा. ये सैलरी में जुड़कर आएगा.40 हजार का 60% 24 हजार हुआ. ऐसे में 40000+ 24000= 64000 बेसिक सैलरी हो जाएगी. ऐसे ही आप अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से DA काउंट कर सकते हैं.

कब से काउंट होगा बढ़ा DA?

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) बनाया तो जा चुका है, लेकिन इसके लागू होने की टाइमलाइन का अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है. पुराने वेतन आयोग के लागू होने की टाइमिंग को देखकर इसकी इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से होना तय है. इसलिए केंद्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, एरियर और ट्रैवेल अलाउंस का कैल्कुलेशन 1 जनवरी 2026 से होगा.

क्या DA पर भी देना होगा टैक्स?

महंगाई भत्ते के तौर पर आपको जितनी रकम सैलरी में जोड़कर मिलती है, वो पूरी तरह से टैक्‍सेबल है.भारत में इनकम टैक्स एक्ट के तहत ITR भरने में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है.

कितने कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को होगा फायदा?

बढ़े हुए DA का फायदा 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.DA इस बढ़ोतरी का ऐलान सरकार होली से पहले मार्च 2026 में कर सकती है.

HRA (House Rent Allowance) कितना बढ़ेगा?

HRA के लिए सरकार शहरों को 3 कैटेगरी में बांटती है- X, Y और Z. अगर आप X (मेट्रो सिटीज) में रहते हैं, तो आपको 27% HRA मिलता है. Y (मेट्रो से छोटे शहर) को 18% और Z (बहुत छोटे शहर) कैटेगरी शहर में रहने वाले कर्मचारियों का HRA 9% होता है.अगर X सिटी के 27% से कैल्कुलेट करें, तो आपका HRA आपकी बेसिक सैलरी का 27% होगा. यहां बेसिक सैलरी 51, 480 है. इसका 27% निकालने पर 13,899 रुपये होता है.

ट्रैवेल अलाउंस कितना होगा?

TA आपको कितना मिलेगा, ये एम्प्लॉयी कैटेगरी और पोस्टिंग शहर पर निर्भर करता है. हायर TPTA वाले शहरों के लिए एवरेज 1,350 TA लिया जा सकता है.

कितना बनेगा एरियर?

इस केस में नया वेतन और पुराना वेतन दोनों के अंतर को 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. फिटमेंट फैक्टर 2.86 और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नई सैलरी 51,480 रुपये होगी. अगर आपकी सैलरी बढ़ने के बाद 12 महीने का एरियर बनता है, तो एरियर का कैल्कुलेशन इस तरह होगा.

नई सैलरी – पुरानी सैलरी = 51,480 – 18,000 = 33,480 रुपये (मंथली इंक्रिमेंट)

12 महीने का एरियर = 33,480 x 12 = 4,01,760 रुपये.

क्या DA और HRA का भी एरियर मिलेगा?

पिछले वेतन आयोगों को देखें, तो DA का एरियर आमतौर पर दिया जाता है. इसे नई बेसिक सैलरी के हिसाब से जोड़ा जाता है.हालांकि, HRA और ट्रैवेल अलाउंस (TA) का एरियर आमतौर पर नहीं दिया जाता. क्योंकि, ये आगे की तारीख से लागू होते हैं. जब तक सरकार अलग से आदेश न दे, तब तक इन्हें एरियर में शामिल नहीं माना जाता.