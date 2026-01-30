Hindi Explainer

8th Pay Commission Government Employees Salary Hike Da Airer Calculation

8वें वेतन आयोग लागू होने की डेट कंफर्म नहीं तो कैसे कैल्कुलेट होगा एरियर? DA किस हिसाब से काउंट होगा? दूर कर लें अपने सारे कंफ्यूजन

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के लागू होने का फायदा केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हुआ, तो लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 54 हजार हो सकती है.

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सभी शर्तों को मंजूरी दे दी थी. कमीशन बन चुकी है.लेकिन,इसके लागू होने की टाइमलाइन का अभी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है. पुराने वेतन आयोग के लागू होने की टाइमिंग को देखकर इसकी इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से होना तय है. वैसे हर वेतन आयोग को सेटअप होने से लेकर पूरी तरह से लागू होने तक कम से कम दो से तीन साल लग जाते हैं. ऐसे में बहुत मुमकिन हो कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग जाएगा. लेकिन, इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से कैल्कुलेट होकर ही मिलेगा.

आइए समझते हैं अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव माना गया और पूरी तरह से 2028 तक इफेक्टिव हुआ, तो आपका एरियर कितना बनेगा? DA का कैल्कुलेशन कैसे होगा:-

सैलरी हाइक कब से काउंट होगी?

7वां 2016 में लागू हुआ था. ऐसे में 8वें वेतन आयोग का इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है. यानी भले ही 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2 साल और लग जाए, लेकिन सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही काउंट होगी.

8वें वेतन आयोग के लागू होने तक DA का क्या होगा?

नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता (DA) बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही कैलकुलेट किया जाता रहेगा. इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में रिवाइज किया जाता है. इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता रहेगा. आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अभी जो 58% DA मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा.

2 साल बाद वेतन आयोग लागू हुआ तो कितना बनेगा एरियर?

मान लिया जाए कि आठवां वेतन आयोग पूरी तरह से 1 जनवरी 2028 से लागू होता है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत संभव है कि इसकी इंप्लीमेंट डेट 1 जनवरी 2026 रहे. ऐसे में आपको एरियर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. आपको पूरे 24 महीने का एरियर मिलेगा. क्योंकि, इस केस में नया वेतन और पुराना वेतन दोनों के अंतर को 24 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. पेंशनर्स के मामले में भी यही फॉर्मूला लागू होगा. फर्क सिर्फ रकम का होगा.

GenZCFO के फाउंडर CA मनीष मिश्रा ने समझाया कि एरियर कैसे कैल्कुलेट होगा. उन्होंने बताया, “वेतन आयोग जब भी लागू हो, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा. क्योंकि इसी तारीख को 7वां वेतन आयोग खत्म हुआ है. पिछले वेतन आयोग की टाइमिंग को देखें, तो इफेक्टिव डेट और कर्मचारियों के बैंक अकउंट में बढ़ी हुई सैलरी आने के बीच एक गैप था. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी था, लेकिन इसे जून 2016 में ही कैबिनेट की मंजूरी मिल पाई थी. इसके बाद कर्मचारियों को 2016-17 के बकाया का पेमेंट किया गया था.”

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है.फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल होता है. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिवाइज सैलरी को कैल्कुलेट किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 के रेंज में लाने की मांग हो रही है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय हुआ, तो चपरासी से लेकर IAS तक की सैलरी और एरियर 25 से 30% तक बढ़ जाएगा.

फिटमेंट फैक्टर से नई सैलरी कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है.बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर= नई सैलरी. यहां 18,000 (बेसिक सैलरी) × 2.86 (फिटमेंट फैक्टर) = 51,480 रुपये. इसी के बेसिस पर HRA, TA और DA का कैल्कुलेशन होगा. यानी जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18 हजार थी. 8वें वेतन आयोग में उसकी सैलरी 51, 480 रुपये हो जाएगी.

DA यानी महंगाई भत्ते का क्या?

जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो DA एडजस्ट होकर 0% से शुरू होता है. इसका मतलब, पहले दिन आपको DA नहीं मिलेगा. बाद में हर 6 महीने में CPI (महंगाई सूचकांक) के आधार पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है.आयोग आने पर मौजूदा DA को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा. यानी अभी जो 58% DA मिल रहा है वो जीरो हो जाएगा.

HRA (House Rent Allowance) कितना बढ़ेगा?

HRA के लिए सरकार शहरों को 3 कैटेगरी में बांटती है- X, Y और Z. अगर आप X (मेट्रो सिटीज) में रहते हैं, तो आपको 27% HRA मिलता है. Y (मेट्रो से छोटे शहर) को 18% और Z (बहुत छोटे शहर) कैटेगरी शहर में रहने वाले कर्मचारियों का HRA 9% होता है.अगर X सिटी के 27% से कैल्कुलेट करें, तो आपका HRA आपकी बेसिक सैलरी का 27% होगा. यहां बेसिक सैलरी 51, 480 है. इसका 27% निकालने पर 13,899 रुपये होता है.

ट्रैवेल अलाउंस कितना होगा?

TA आपको कितना मिलेगा, ये एम्प्लॉयी कैटेगरी और पोस्टिंग शहर पर निर्भर करता है. हायर TPTA वाले शहरों के लिए एवरेज 1,350 TA लिया जा सकता है.

