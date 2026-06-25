Explainer: आधार, वोटर ID और पासपोर्ट नहीं हैं नागरिकता का सबूत! फिर भारतीय होने का क्या है कानूनी सबूत

नागरिकता एक खास अधिकार होता है, जो किसी भी देश की तरफ से अपने नागरिकों को दिया जाता है. इसमें नागरिकों को कानूनी अधिकार, नौकरी का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है.

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भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाता, बल्कि लिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी नागरिकता तय होती है.

भारत में आज के समय में हर किसी के पास आधार कार्ड जरूर होगा. 18 साल से ऊपर के लोगों के पास वोटर्स कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है.वहीं विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट रखना पड़ता है. आमतौर पर हम समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ही हमारे भारतीय नागरिक होने के सबूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. विदेश मंत्रालय ने बुधवार (24 जून 2026) को कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है. ये सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है. इससे पहले फर्जी वोर्टर्स कार्ड की पहचान के लिए कराए जा रहे स्पेशल इंटेंटिव रिवीजन यानी SIR से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं.

सवाल है कि अगर पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं है. आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र है, तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है? राष्ट्रीयता और नागरिकता में क्या फर्क होता है? नागरिकता कैसे तय होती है? India.com के एक्सप्लेनर में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब:-

राष्ट्रीयता और नागरिकता में क्या फर्क?

राष्ट्रीयता और नागरिकता में सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मतलब में थोड़ा अंतर है. राष्ट्रीयता यानी नैशनेलिटी का मतलब हुआ कि आप किस देश से ताल्लुक रखते हैं. पासपोर्ट आपकी राष्ट्रीयता का सबूत है.ये विदेश में आपके आईडी प्रूफ की तरह काम आता है. दूसरी ओर, नागरिकता का मतलब देश में आपको कौन-कौन से कानूनी अधिकार मिले हैं.

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आधार-पासपोर्ट और वोटर्स आईडी नागरिकता का सबूत क्यों नहीं?

सरकार का कहना है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज (Travel Document) है. इसका उद्देश्य विदेश यात्रा को सुगम बनाना और विदेश में व्यक्ति की राष्ट्रीयता स्थापित करना है. कानून की नजर में इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता.

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत गैर-नागरिक को पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट होना अपने आप में नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं बन जाता. सरकार और अदालतें पहले भी कई बार यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग-अलग कानूनी अवधारणाएं हैं.

यही स्थिति आधार कार्ड, वोटर आईडी, PAN कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की भी है. आधार पहचान और निवास से जुड़ा दस्तावेज है, नागरिकता से नहीं. वोटर आईडी मतदान के अधिकार से जुड़ी है, लेकिन इसे भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता.

वहीं, PAN कार्ड टैक्स सिस्टम के लिए है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने की परमिशन देता है. इनमें से कोई भी दस्तावेज अकेले भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं करता.

भारत में नागरिकता को लेकर क्या है कानून?

भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सरकार की तरफ से लोगों को नागिरकता का अधिकार दिया जाता है. इसी कानून के तहत किसी की नागरिकता खत्म भी की जा सकती है. इस कानून के मुताबिक, भारत का नागरिक किसी भी और देश का नागरिक नहीं हो सकता है.

क्या नागरिकता साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जारी होता है?

संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा ने एक टीवी डिबेट में बताया कि भारत सरकार कोई ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट जारी नहीं करती, जो आपकी नागरिकता साबित करने के लिए फाइनल डॉक्यूमेंट की तरह काम करे. भारत में किसी की नागरिकता इस बात पर तय होती है कि इसे कैसे हासिल किया गया? साथ ही नागरिकता कानून के तहत कौन से रिकॉर्ड मौजूद हैं?

नागरिकता के वेरिफिकेशन के कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड?

भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं देखा जाता, बल्कि लिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी नागरिकता तय होती है.

1.बर्थ सर्टिफिकेट: वोटर्स कार्ड बनवाने के लिए ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है. बर्थ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि आपका जन्म भारत में हुआ है और आप यहां के नागरिक हैं. नगर निगम, पंचायत या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से बर्थ सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए.

2. पासपोर्ट: भारत सरकार के जरिए जारी वैलिड पासपोर्ट पहचान के रूप में जरूरी है. वोटर्स कार्ड बनाने के लिए आप इसे आईडी प्रूफ के तौर पर सबमिट कर सकते हैं.

3. हाईस्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट: ये भी आपकी आईडी बन सकती है. इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है. हाईस्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जरिए जारी किया गया होना चाहिए.

4. गवर्नमेंट सर्विस की आईडी या पेंशन ऑर्डर: अगर सरकारी कर्मचारी या पेंशनहोल्डर वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट उनके लिए है.

5. पर्मानेंट रेजिडेंट प्रूफ: ये डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट (DM) या ऐसे अधिकारी की ओर से जारी किया जाना चाहिए.

6. फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट: जनजातीय या वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.

7. कास्ट सर्टिफिकेट: ये डॉक्यूमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या ऐसे अधिकारी के जरिए जारी किया जाना चाहिए.

8. NRC डॉक्यूमेंट: ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के तहत जारी किया गया डॉक्यूमेंट होता है.

9. फैमिली रजिस्टर: इसे आप लोक बॉडी जैसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं.

10. जमीन या मकान अलॉटमेंट का लेटर: ये किसी सरकारी विभाग से जारी किया गया डॉक्यूमेंट होता है.

11. PSU कार्ड: जो व्यक्ति 1987 से पहले सरकारी विभाग या पब्लिक यूनिट (PSU) में कार्यरत थे, उन्हें ये जारी किया जाता है.

12. आधार कार्ड: अब तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट ही मान्य थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आधार कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया गया है. लिस्ट में इसे 12वें नंबर पर रखा गया है.

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दोहरी नागरिकता को लेकर क्या है कानून?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन- 9 के प्रावधानों के अनुसार भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है. यानी कोई व्यक्ति एक ही समय में भारतीय नागरिकता और विदेशी नागरिकता नहीं रख सकता. अगर कोई विदेश की नागरिकता लेता है, तो उसे भारत की नागरिता छोड़नी होगी. अगर कोई विदेश की नागरिकता ले लेता है, तो उसका भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करना भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अपराध माना जाता है.

CAA के जरिए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को मिलती है नागरिकता

केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को देशभर में CAA लागू किया था. CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है. CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जा सकती है. इस कानून के तहत बस इन तीन देशों के लोग ही भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

OCI का फायदा किन्हें मिलता है?

डेवलप देशों में जाकर बसने वाले प्रवासी भारतीयों की लगातार मांग पर सरकार ने 2005 में दोहरी नागरिकता को लेकर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) नाम से एक स्कीम की शुरुआत की थी. इसके लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया था. ये स्कीम विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के सभी लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) के रूप में रजिस्टर्ड करती है. हालांकि, इसका OCI का फायदा उन्हें ही मिलेगी, जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद से भारत के नागरिक थे. इसके तहत वो लोग नहीं आते जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे देश के नागरिक हैं. इस स्कीम के तहत आने वाले लोगों के पास भारत में किसी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं होता है.

भारत में कब छिन सकती है नागरिकता?

भारत में नागरिकता तीन प्रमुख परिस्थितियों में समाप्त या छीनी जा सकती है. इनका जिक्र नागरिकता अधिनियम, 1955 में किया गया है.

मर्जी से नागरिकता छोड़ना : अगर कोई वयस्क भारतीय नागरिक खुद घोषणा करके भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है.

दूसरे देश की नागरिकता लेने पर : भारत दोहरी नागरिकता की परमिशन नहीं देता. इसलिए अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है.

सरकार की ओर से नागरिकता छीनना: कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार नागरिकता छीन सकती है, खासकर उन लोगों की जिन्होंने रजिस्ट्रेशन या नैचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता प्राप्त की हो. नागरिकता धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज या जानकारी छिपाकर हासिल की गई नागरिकता में ऐसा किया जा सकता है.

क्या जन्म से भारतीय नागरिक की नागरिकता भी छीनी जा सकती है?

सामान्य तौर पर जन्म से भारतीय नागरिक की नागरिकता मनमाने ढंग से नहीं छीनी जा सकती. हालांकि, अगर वह किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है.

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