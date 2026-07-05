Explained: द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसी 8,000 किमी लंबी पेड़ों की दीवार, अफ्रीका से जलवायु परिवर्तन को सीधी चुनौती

जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी, सूखा और बंजर होती जमीन आज पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं. इन समस्याओं से निपटने के लिए अफ्रीका के कई देशों ने मिलकर एक ऐसा अभियान शुरू किया है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय परियोजनाओं में गिना जा रहा है. इसे ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ कहा जा रहा है. यह कोई ईंट-पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि पेड़ों, जंगलों, घास के मैदानों और खेती योग्य जमीन को फिर से हरा-भरा बनाने का विशाल अभियान है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार, यह परियोजना पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल से लेकर पूर्वी अफ्रीका के जिबूती तक करीब 8,000 किलोमीटर तक फैली हुई है. इसका उद्देश्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, बल्कि पर्यावरण को बचाना, खेती को मजबूत करना और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है.
ग्रेट ग्रीन वॉल की शुरुआत साल 2007 में अफ्रीकी संघ ने की थी. शुरुआत में योजना थी कि सहारा रेगिस्तान के किनारे एक लंबी पेड़ों की पट्टी तैयार की जाएगी, ताकि रेगिस्तान का फैलाव रोका जा सके. लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि सिर्फ पेड़ लगाने के बजाय पूरे प्राकृतिक तंत्र को दोबारा जीवित करना ज्यादा असरदार होगा. इसलिए अब इस परियोजना के तहत जंगलों का विकास, घास के मैदानों का संरक्षण, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना और वर्षा जल संरक्षण जैसे कई काम किए जा रहे हैं.
अफ्रीका का साहेल क्षेत्र कई वर्षों से सूखा, कम बारिश और जमीन के खराब होने जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है. यहां रहने वाले लाखों लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं. लेकिन जमीन की उर्वरता कम होने और बारिश घटने से फसलें खराब हो रही हैं और लोगों की आमदनी लगातार कम होती जा रही है. ऐसे में ग्रेट ग्रीन वॉल का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना, पानी को जमीन में रोकना, खेती को बेहतर बनाना और लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.
इस परियोजना से बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बनेगी, जिससे खेती में सुधार होगा और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा. पेड़ और पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा जंगल और हरियाली बढ़ने से पक्षियों और वन्यजीवों को भी नया प्राकृतिक आवास मिलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों लोगों को हरित रोजगार मिलने की संभावना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी.
इस अभियान में 20 से अधिक अफ्रीकी देश और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं. अब तक करीब 3 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन को दोबारा हरा-भरा बनाया जा चुका है. सेनेगल, इथियोपिया, नाइजीरिया और नाइजर जैसे देशों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए हैं और भूमि सुधार के कई सफल अभियान चलाए गए हैं. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2030 तक तय सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभी और निवेश, बेहतर सहयोग और लगातार प्रयासों की जरूरत होगी.
इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लगभग 10 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना है. इसके साथ ही 25 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से कम करने और करीब 1 करोड़ हरित रोजगार पैदा करने का भी लक्ष्य रखा गया है. इसके जरिए लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका को मजबूत बनाने की योजना है.
ग्रेट ग्रीन वॉल केवल अफ्रीका की परियोजना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है. यह दिखाती है कि अगर सरकारें, वैज्ञानिक और स्थानीय लोग मिलकर लंबे समय तक लगातार काम करें, तो पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों साथ-साथ संभव हैं. यह पहल आने वाले समय में दूसरे देशों के लिए भी एक सफल उदाहरण बन सकती है और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने का प्रभावी रास्ता दिखा सकती है.
ग्रेट ग्रीन वॉल को दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी पर्यावरण परियोजनाओं में क्यों गिना जाता है?
क्योंकि यह हजारों किलोमीटर में फैली एक ऐसी परियोजना है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाना है.
अगर यह परियोजना सफल होती है तो सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिलेगा?
बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बनेगी, खेती बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और जलवायु परिवर्तन का असर कुछ हद तक कम होगा.
ग्रेट ग्रीन वॉल पारंपरिक वृक्षारोपण अभियान से कैसे अलग है?
इसमें केवल पेड़ नहीं लगाए जाते, बल्कि मिट्टी, पानी, जंगल, घास के मैदान और खेती की जमीन को भी दोबारा विकसित किया जाता है.
इस परियोजना की सफलता में स्थानीय लोगों की क्या भूमिका है?
स्थानीय किसान और ग्रामीण पेड़ लगाने, जमीन सुधारने, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं.
ग्रेट ग्रीन वॉल का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है?
पेड़ और हरियाली वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है.
इस परियोजना का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ क्या होगा?
लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, जिससे पलायन कम होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
क्या ग्रेट ग्रीन वॉल केवल अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण है?
नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि बड़े स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जा सकता है.
इस परियोजना से जैव विविधता को कैसे लाभ मिलेगा?
जंगल और हरियाली बढ़ने से पक्षियों, जानवरों और अन्य जीवों को प्राकृतिक आवास मिलेगा तथा कई प्रजातियों का संरक्षण होगा.
इस परियोजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
पर्याप्त वित्तीय सहायता, सभी देशों के बीच बेहतर समन्वय और कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी समस्याएं इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं.
ग्रेट ग्रीन वॉल दुनिया को क्या संदेश देती है?
यह परियोजना बताती है कि यदि सरकारें, वैज्ञानिक और आम लोग मिलकर काम करें, तो पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है.
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