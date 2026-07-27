नैना, कियारा, दृष्टि... सोशल मीडिया पर आई भारतीय AI इंफ्लुएंसर की बाढ़, ये कैसे बदल रहे सोशल मीडिया और एडवरटाइजिंग इंडस्ट्री

AI Influencers: इन सभी एआई इंफ्लुएंसर के सैकड़ों की संख्या में फोटो, वीडियो पोस्ट हैं, जिनके लाइक्स और कमेंट हजारों-लाखों में हैं.

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ब्रांड्स इन एआई इंफ्लुएंसर के साथ जुड़ रहे हैं. (photo credit, instagram.com/kyraonigcredit)

भारत में कई एआई इंफ्लुएंसर कटेंट बना रही हैं

लाखों फालोअर्स हैं इन एआई इंफ्लुएंसर के

कई बड़े ब्रांड जुड़े हैं एआई इंफ्लुएंसर के साथ

ये हमेशा कटेंट बनाने को तैयार हैं, ब्रांड कंट्रोल के साथ

AI Influencers: एक्टर, इंफ्लुएंसर और फैशन इंस्टा. 3.73 लाख फालोअर वाली नैना (naina_avtr) ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपने बॉयो में कुछ यूं अपनी पहचान बयां की है और खुद को भारत का पहला एआई सुपर स्टार बताया है. नैना अकेली नहीं हैं, इंस्टाग्राम पर कियारा, राधिका, दृष्टि और जारा जैसे कई एआई इंफ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. आइये जानते हैं कि ये एआई इंफ्लुएंसर कैसे हर महीने लाखों रुपये कमा रहे हैं और सोशल मीडिया-विज्ञापन उद्योग को प्रभावित कर रहे हैं.

वर्चुअल इंफ्लुएंसर क्या हैं?

वर्चुअल इंफ्लुएंसर कंप्यूटर से बनाई गई काल्पनिक हस्तियां होती हैं, जिन्हें देखने और व्यवहार में असली लोगों जैसा बनाया जाता है. इन्हें AI इन्फ्लुएंसर कहा जाता है. ये सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट करती हैं, फॉलोअर्स से बातचीत करती हैं और कैंपेन के लिए ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करती हैं.

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नैना की कामयाबी की कहानी

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नैना की पार्टनरशिप कई बड़े ब्रांड के साथ है, जैसे नायका, प्यूमा, पेप्सी. नैना ने ट्रूथ एंड लाइज नाम की मिनी वेब सीरिज में भी काम किया है. उसे कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड भी मिल चुके हैं. नैना को 2022 में एवीटीआर मेटा लैब इंडिया ने बनाया था. नैना अपने पौने चार लाख फालोअर्स को फिटनेस के टिप्स भी देती हैं.

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क्यों ब्रांड्स एआई इंफ्लुएंसर्स को चुन रहे

AI इंफ्लुएंसर कभी भी स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जाते हैं. साथ ही ब्रांड मार्केटिंग लक्ष्यों के हिसाब से उनके लुक, पर्सनैलिटी, मैसेजिंग और कंटेंट स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं. हालांकि एक हाई-क्वालिटी AI इंफ्लुएंसर बनाने में शुरुआत में काफी निवेश करना पड़ता है, लेकिन लगातार कंटेंट बनाने का खर्च कम हो सकता है. एक ही AI इंफ्लुएंसर कई भाषाओं में बात कर सकता है और दुनिया भर के दर्शकों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है

AI इंफ्लुएंसर हर दिन नए कैंपेन में दिख सकते हैं

वे बिना फोटोशूट किए तुरंत कंटेंट बना सकते हैं

त्योहारों, भाषाओं और अलग-अलग मार्केट के लिए तैयार

AI इंफ्लुएंसर की पहचान एक जैसी रहती है, यानी ब्रांडिंग आसान है

तुरंत कपड़े, हेयरस्टाइल, बैकग्राउंड, प्रोडक्ट या लोकेशन बदल सकते हैं

Gen Z , Gen Alpha के कंज्यूमर वर्चुअल किरदारों के साथ बातचीत करने में सहज

बीमारी, छुट्टियों, शेड्यूलिंग की दिक्कतों या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवादों का सामना नहीं करना पड़ता

ह्यूमन इंफ्लुएंसर को मिलता है बेहतर इंगेजमेंट

एआई इंफ्लुएंसर पर भले ही ब्रांड का ज्यादा नियंत्रण रहता है, लेकिन उन्हें हमेशा बेहतर इंगेजमेंट नहीं मिलती है. असली इंफ्लुएंसर पर लोगों का भरोसा होता है और लोग भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं. असली इंफ्लुएंसर की स्टोरी टेलिंग, प्रोडक्ट रिव्यू, कम्युनिटी बिल्डिंग और लाइव इंट्रैक्शन हमेशा बेहतर होता है. एआई इंफ्युएंसर कम नहीं हैं. प्रोडक्ड लॉन्च, वर्चुअल इवेंट, गेमिंग और इंटरटेनमेंट में उनका प्रदर्शन बेहतर है. और वे ह्यूमन इंफ्लुएंसर को विज्ञापन उद्योग में तगड़ी चुनौती दे रहे है.

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