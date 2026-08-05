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एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक 300 फीट नीचे गिरी, जानिए क्या होता है टर्बुलेंस, यह कैसे चोट पहुंचाता है | Explained

फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक आए तेज टर्बुलेंस से 17 यात्री घायल हो गए. यह घटना बताती है कि उड़ान के दौरान सीट बेल्ट बांधे रखना और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना कितना जरूरी है. एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक 300 फीट की ऊंचाई गिरने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. जानिए टर्बुलेंस क्या होता है, इससे कैसे बचें और फ्लाइट में किन सुरक्षा नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए.

Written by: Farha Fatima
Updated: August 5, 2026, 2:29 PM IST
सीट बेल्ट नहीं बांधी तो हो सकता था बड़ा हादसा!
सीट बेल्ट नहीं बांधी तो हो सकता था बड़ा हादसा!
  • फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तेज टर्बुलेंस के कारण विमान करीब 300 फीट नीचे आया.
  • हादसे में कम से कम 17 यात्री घायल हुए और डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं.
  • विशेषज्ञों के अनुसार सीट बेल्ट न पहनने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा चोट लगने का खतरा रहता है.
  • यह घटना उड़ान के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने और हमेशा सीट बेल्ट बांधकर रखने की अहमियत बताती है.

5 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की एक फ्लाइट में फुकेत (थाईलैंड) से दिल्ली जाते हुए तेज टर्बुलेंस (हवा के झटके) हुआ. विमान की ऊंचाई करीब 300 फीट अचानक कम हो गई. कई यात्री अपनी सीटों से उछल गए और कुछ कैबिन की छत से टकराए. कम से कम 17 लोग घायल हुए. भारतीय विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है. यह घटना याद दिलाती है कि उड़ान के दौरान सुरक्षा कितनी जरूरी है. आइए जानते हैं टर्बुलेंस क्या है और यह कैसे चोट पहुंचाता है, आइए विस्तार से समझते हैं.

टर्बुलेंस क्या है और यह कैसे चोट पहुंचाता है

टर्बुलेंस हवा के अचानक तेज बदलाव को कहते हैं. कभी-कभी यह साफ आसमान में भी हो जाता है, जिसे क्लियर-एयर टर्बुलेंस कहते हैं. पायलट को पहले से पता नहीं चलता. इस घटना में विमान अचानक नीचे गिरा, जिससे यात्री सीट से उछलकर छत से टकराए. एफएए/आईसीएओ सुरक्षा नियमों के मुताबिक, सीट बेल्ट न बांधने वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. एफएए (अमेरिकी विमानन प्राधिकरण) के अनुसार, टर्बुलेंस यात्रियों और क्रू को चोट पहुंचाने का मुख्य कारण है. हमेशा सीट बेल्ट बांधकर बैठने से सिर, गर्दन और रीढ़ की चोटें कम हो जाती हैं.

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उड़ान से पहले और दौरान यात्रियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए

सबसे जरूरी बात है सीट बेल्ट हमेशा बांधकर रखना, भले ही साइन बंद हो. अप्रत्याशित झटके कभी भी आ सकते हैं. केबिन क्रू का सुरक्षा ब्रीफिंग ध्यान से सुनें और उनके निर्देश तुरंत मानें. साइन जलने पर बैठे रहें. सामान सही जगह रखें ताकि गिरने से चोट न लगे. निकटतम इमरजेंसी एग्जिट जान लें और सुरक्षा कार्ड पढ़ें. ऑक्सीजन मास्क, लाइफ जैकेट और ब्रेस पोजिशन समझ लें. ये छोटी-छोटी बातें गंभीर चोटों से बचाती हैं.

टर्बुलेंस के अलावा अन्य आम जोखिम और तैयारी

मेडिकल इमरजेंसी, कैबिन में धुआं या आग, गिरता सामान, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद निकासी, और कैबिन का दबाव कम होना आम जोखिम हैं. तैयारी के लिए सुरक्षा ब्रीफिंग सुनें, निकटतम एग्जिट देख लें. जरूरी दवाएं कैबिन बैग में रखें और जरूरत पड़ने पर क्रू को तुरंत बताएं. सामान अच्छी तरह बांधें. निकासी के समय सामान छोड़कर निकलें. ऑक्सीजन मास्क उतरते ही पहले अपना लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें.

एयरलाइंस यात्रियों को सुरक्षा की कितनी जानकारी देती हैं

डीजीसीए, एफएए और आईसीएओ नियमों के अनुसार एयरलाइंस को प्री-फ्लाइट सेफ्टी ब्रीफिंग, सुरक्षा कार्ड और डेमोंस्ट्रेशन देना अनिवार्य है. सीट बेल्ट, ऑक्सीजन मास्क, एग्जिट और निकासी की जानकारी दी जाती है. फिर भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. यात्रियों को ध्यान देने और निर्देश मानने पर जोर दिया जाता है. डिजिटल वीडियो, साफ डेमोंस्ट्रेशन और बार-बार सीट बेल्ट बांधने की याद दिलाने से सुरक्षा और बेहतर हो सकती है.

तेज टर्बुलेंस आने पर तुरंत क्या करें

सीट बेल्ट तुरंत कसकर बांधें, कम और टाइट रखें. अगर खड़े हैं तो सुरक्षित होकर बैठ जाएं. क्रू के निर्देश तुरंत मानें. फोन, लैपटॉप या गर्म ड्रिंक सुरक्षित रखें. ओवरहेड बिन तब तक न खोलें जब तक झटके पूरी तरह खत्म न हो जाएं. बच्चे या बुजुर्ग की मदद अपने सुरक्षित होने के बाद ही करें. बैठे रहें जब तक कैप्टन या क्रू सुरक्षित घोषित न करें.

सीट बेल्ट हमेशा क्यों बांधकर रखें

क्लियर-एयर टर्बुलेंस बिना चेतावनी के आ सकता है. बांधा हुआ बेल्ट यात्री को सीट पर रोकता है और छत या अन्य जगह से टकराने से बचाता है. एफएए के अनुसार यह इन-फ्लाइट चोटों का प्रमुख कारण है. क्रू को भी आसानी होती है क्योंकि वे रोकथाम योग्य चोटों की बजाय स्थिति संभालते हैं. विमानन अधिकारी सलाह देते हैं कि जब तक जरूरत न हो, बैठे समय बेल्ट बांधकर रखें. यह घटना याद दिलाती है कि छोटी सावधानियां बड़ी सुरक्षा बन जाती हैं. हमेशा बेल्ट बांधें, ब्रीफिंग सुनें और क्रू का निर्देश मानें. सुरक्षित उड़ान सबकी जिम्मेदारी है.

Q1. टर्बुलेंस क्या होता है?
जवाब: हवा में अचानक होने वाले तेज बदलाव के कारण विमान को लगने वाले झटकों को टर्बुलेंस कहते हैं.

Q2. इस घटना में कितने लोग घायल हुए?
जवाब: एयर इंडिया की फ्लाइट में आए तेज टर्बुलेंस से कम से कम 17 लोग घायल हुए.

Q3. टर्बुलेंस के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए?
जवाब: तुरंत सीट बेल्ट कसकर बांध लें, अपनी सीट पर बैठ जाएं और क्रू के निर्देशों का पालन करें.

Q4. सीट बेल्ट हमेशा बांधकर रखने की सलाह क्यों दी जाती है?
जवाब: क्योंकि क्लियर-एयर टर्बुलेंस बिना किसी चेतावनी के आ सकता है और सीट बेल्ट गंभीर चोटों से बचाती है.

Q5. इस घटना के बाद डीजीसीए ने क्या कदम उठाया?
जवाब: डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं ताकि टर्बुलेंस और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की जा सके.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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