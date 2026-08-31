ईरान जंग, होर्मुज संकट और महंगा तेल… फिर भी भारत की इकोनॉमी ने पलटी बाजी, समझिए कैसे हासिल हुआ 7.8% GDP ग्रोथ

मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच जंग, होर्मुज स्ट्रेट पर संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, महंगाई का दबाव और वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता… पिछले कुछ महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने मुश्किलों की कोई कमी नहीं थी. खासकर ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यह आशंका मजबूत हुई थी कि भारत जैसी तेल आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर बड़ा असर पड़ेगा. इन सबके बीच सोमवार (31 अगस्त) को जारी GDP के आंकड़ों ने इन तमाम आशंकाओं को फिलहाल गलत साबित कर दिया है.
वित्त मंत्रालय की ओर से सोमवार को शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत की रियल GDP ग्रोथ 7.8% रही. यह RBI के 7% के अनुमान और अर्थशास्त्रियों की करीब 7.1-7.5% की उम्मीद से कहीं बेहतर है. हालांकि, पिछली तिमाही यानी जनवरी-मार्च में GDP ग्रोथ संशोधित होकर 8.6% रही थी, फिर भी वैश्विक संकट के बीच 7.8% की रफ्तार बेहद मजबूत मानी जा रही है. आइए समझते हैं कि जिस दौर में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं युद्ध और ऊर्जा संकट से जूझ रही हैं, उस समय भारत ने इतनी तेज ग्रोथ कैसे हासिल की?
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में पश्चिम एशिया में संघर्ष भारत के लिए सीधे तौर पर जोखिम पैदा करता है. अगर होर्मुज के रास्ते तेल की सप्लाई रुकती है, तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है. इससे पेट्रोल-डीजल, एविएशन फ्यूल, परिवहन, बिजली, प्लास्टिक, केमिकल और तमाम इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ती है.
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इसी वजह से युद्ध शुरू होने के बाद कई संस्थानों ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान घटाए थे. विश्व बैंक ने भी चेतावनी दी थी कि अगर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा लंबे समय तक रहता है, तो भारत की ग्रोथ पर दबाव बढ़ सकता है, एक आकलन में लंबे समय तक ऊर्जा संकट रहने की स्थिति में FY27 की ग्रोथ 6.6% तक आने का जोखिम जताया गया था. लेकिन, भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस बाहरी झटके को घरेलू मांग के सहारे काफी हद तक खत्म कर दिया.
भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी उसकी विशाल घरेलू खपत है. अमेरिका, यूरोप या चीन की तरह भारत पूरी तरह एक्सपोर्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है. जब वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ी, तब भी देश के भीतर लोगों की खपत जारी रही. कारों की बिक्री, FMCG डिमांड, सेवाओं की मांग और दूसरे कंज्यूमर सेक्टर में गतिविधियां बनी रहीं. यही वजह है कि युद्ध और महंगे तेल के बावजूद घरेलू मांग ने आर्थिक गतिविधियों को सहारा दिया. हालिया विश्लेषणों में भी घरेलू खपत को भारत की आर्थिक निर्भरता का प्रमुख कारण बताया गया है.
GDP के ताजा आंकड़ों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन खास तौर पर महत्वपूर्ण रहा. अप्रैल-जून तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 9.2% रही. पिछले साल इसी अवधि में यह करीब 8.3% थी. इसका मतलब है कि युद्ध और वैश्विक सप्लाई चेन की चुनौतियों के बावजूद भारतीय फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ा. मैन्युफैक्चरिंग में मजबूती का असर सिर्फ GDP पर नहीं पड़ता. इससे रोजगार, निवेश, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और घरेलू मांग पर भी असर पड़ता है. यही वजह है कि भारत की ग्रोथ सिर्फ सरकारी खर्च पर आधारित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि उत्पादन और निजी क्षेत्र की गतिविधियों से भी इसे ताकत मिल रही है.
इस तिमाही की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक निजी निवेश में तेजी है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक निजी निवेश की वृद्धि पिछली अवधि के करीब 5.8% से बढ़कर लगभग 12% तक पहुंची. इसका मतलब है कि कंपनियों ने वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद निवेश को पूरी तरह रोकने के बजाय क्षमता बढ़ाने और कारोबार विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए. अगर सिर्फ सरकार खर्च करती और निजी कंपनियां निवेश नहीं करतीं, तो ग्रोथ की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ सकते थे. लेकिन, निजी निवेश में तेजी बताती है कि कारोबारी जगत में भविष्य को लेकर भरोसा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है.
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भारत की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर की भूमिका बेहद बड़ी है और इस बार भी उसने ग्रोथ को मजबूत आधार दिया. वित्तीय सेवाओं में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान करीब 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई. बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, IT और अन्य सेवाओं की गतिविधियों ने अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया. खास बात यह है कि सर्विस सेक्टर का एक हिस्सा वैश्विक बाजार से जुड़ा होने के बावजूद भारत की घरेलू सर्विस इकॉनमी काफी बड़ी है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ नीचे नहीं खींच पाया.
सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत खर्च पर जोर भी इस दौरान महत्वपूर्ण रहा. सड़क, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सरकारी परियोजनाओं पर खर्च से सीधा आर्थिक उत्पादन बढ़ता है. इसके अलावा इससे सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे कई सेक्टरों में मांग पैदा होती है. इस तरह सरकारी कैपेक्स ने निजी मांग और निवेश के साथ मिलकर ग्रोथ को एक अतिरिक्त सहारा दिया.
भारत की घरेलू मांग को मजबूत करने में पहले किए गए टैक्स बदलावों का भी असर दिखाई दिया. कम टैक्स बोझ और कुछ क्षेत्रों में बेहतर वित्तीय परिस्थितियों ने लोगों की डिस्पोजिबल इनकम और कंपनियों की निवेश क्षमता को सपोर्ट किया. इससे खपत और आर्थिक गतिविधियों को गति मिली.
RBI की हालिया रिपोर्टिंग में भी संकेत दिया गया था कि वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ने के बावजूद भारत में घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कई हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स सकारात्मक रहे हैं.
पश्चिम एशिया संकट के दौरान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा तेल की सप्लाई था. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा रूट्स में से एक है. यहां किसी भी तरह की बड़ी बाधा का असर सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि LNG, शिपिंग, इंश्योरेंस और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है. भारत ने इस जोखिम को कम करने के लिए अपने तेल आयात के स्रोतों में बदलाव किया. होर्मुज से आने वाली सप्लाई में रुकावट के बीच रूस जैसे अन्य स्रोतों से खरीद बढ़ाने की कोशिश हुई. इससे भारतीय रिफाइनिंग सिस्टम को कच्चे तेल की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली.
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7.8% GDP का आंकड़ा निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ी राहत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे कोई जोखिम नहीं है. सबसे बड़ा खतरा अभी भी कच्चे तेल की कीमत है. भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% से अधिक हिस्सा आयात करता है. अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबा खिंचता है और तेल की कीमत लगातार ऊंची रहती है, तो इसका असर महंगाई, चालू खाते, रुपये और कंपनियों की लागत पर पड़ सकता है.
दूसरी चुनौती महंगाई है. जुलाई में भारत की महंगाई दर 4% के RBI लक्ष्य से ऊपर चली गई थी. अगर ऊर्जा कीमतों के साथ खाद्य महंगाई भी बढ़ती है, तो RBI के सामने ब्याज दरों को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
भारत की 7.8% GDP ग्रोथ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब सिर्फ वैश्विक परिस्थितियों की दया पर निर्भर नहीं है. यही वजह है कि भारत एक बार फिर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत करता दिख रहा है. 7.8% की ग्रोथ यह साबित करती है कि भारत ने पहला झटका झेल लिया है, लेकिन आने वाली तिमाहियां बताएंगी कि यह मजबूती कितनी टिकाऊ है. अगर तेल संकट और भू-राजनीतिक तनाव नियंत्रित होते हैं, तो भारत के लिए यह संकट एक बड़ी आर्थिक कमजोरी बनने के बजाय अपनी आत्म निर्भरता साबित करने का मौका भी बन सकता है.
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