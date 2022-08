जम्मू -कश्मीर से धारा 370 हटे (Article 370 Revoked from Jammu and Kashmir) हुए अब तीन साल हो चुके हैं. इन तीन सालों के दौरान जम्मू-कश्मीर की फिजा में कुछ अहम बदलाव हुए हैं. सरकार का दावा है कि जम्मू-कश्मीर से दहशत का माहौल अब खत्म हो चुका है. अलगाववाद का दौर खत्म हो चुका है. अब बंद का आह्वान नहीं होता है. देखने में आया है कि पिछले तीन सालों में पत्थरबाजी बिल्कुल गायब हो गई है. बता दें कि 5 अगस्त को 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली धारा 370 को हटा दिया था. आइए देखते हैं कि धारा-370 हटने के बाद से जम्मू और कश्मीर में क्या बदलाव आया है.Also Read - Terrorism in Jammu and Kashmir: मोदी सरकार ने सेना को दिया फ्री हैंड, तो सेना ने काम कर दिखाया

आतंकी हमलों में कमी आई

जम्मू-कश्मीर को लेकर सरकार का दावा है कि धारा 370 हटने के बाद से घाटी समेत पूरे राज्य में आतंकी घटनाओं में कमी आई है. साथ ही पहले से हत्याएं भी कम हुई हैं. हालांकि, विपक्ष का दावा है कि धारा 370 हटने के बाद से घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और कश्मीर हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग भी की जा रही है. Also Read - हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों पर मायावती की नज़र, कहा- कार्यकर्ता तैयारी करें

यासीन मलिक पर कार्रवाई पर चुप्पी

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख और अलगाववादी लीडर यासीन मलिक का जम्मू-कश्मीर में काफी वक्त तक प्रभाव रहा है. वे 90 के दशक में घाटी में अलगाव का प्रमुख चेहरा रहे हैं. लेकिन जब यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में सजा सुनाई गई तो घाटी में एक भी हरकत नहीं हुई. न ही मलिक के समर्थन में कोई विरोध प्रदर्शन हुआ. इतना ही नहीं हाल ही में जब मलिक ने जेल में भूख हड़ताल भी की तो घाटी से कोई आवाज नहीं सुनाई दी. Also Read - J&K: आतंकियों ने पुलवामा जिले में चेक पोस्ट पर सुरक्षाबलों पर हमला किया, CRPF के ASI शहीद

सैलानी बढ़ने लगे

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद घाटी में खुशियां लौट आई हैं. वहां अब पहले से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं. अप्रैल से लेकर जुलाई तक घाटी के सभी होटल, शिकारे और सराय फुल रहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने गत 3 अगस्त को संसद में बताया कि इस साल तीन जुलाई तक 1.06 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर पहुंचे.

कश्मीर में होगा जी-20 सम्मेलन

बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर में अगले साल जी-20 सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है. माना जा रहा है कि इसके जरिए केंद्र की तैयारी पूरे विश्व समुदाय को एक संदेश देने की है. गौरतलब है कि यह प्रदेश चीन और पाकिस्तान से सटा है. वहीं, कश्मीर मामले के जानकार लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे विश्व में इस राज्य का कद बढ़ेगा.

कश्मीरी पंडितों की वापसी, टारगेट किलिंग से झटका

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से भाजपा के एक प्रमुख वादे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए रास्ता खुला. हालांकि, हाल ही में हुई कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग के चलते इस प्रयास को एक झटका भी लगा है. वहीं, हत्याओं के बाद से घबराए हिंदुओं ने सरकार से उन्हें वापस जम्मू भेजने की भी मांग की.

निवेश के रास्ते खुले

धारा 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में काफी वक्त से उद्योगों पर लगी बंदिशों के हटने के रास्ते खुले हैं और निवेश की राह आसान हो रही है. बताया जा रहा है कि अब तक प्रदेश में 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं.