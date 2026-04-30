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Assam Exit Poll: असम में हिमंता का करिश्मा बरकरार! जानें कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले सरमा कैसे बने BJP के चहेते?
असम तीन हिस्सों ऊपरी असम, निचला असम और बराक घाटी में बंटा है. ऊपरी असम में 46 सीटें हैं। यहां चाय बागान और असमिया पहचान सबसे बड़ा मुद्दा हैं. निचले असम में 50 सीटें हैं. बांग्लादेश बॉर्डर वाले इस इलाके में मियां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है.
असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग हुई. इसके नतीजे 4 मई को आने वाले हैं. उससे पहले बुधवार को तमाम सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं. एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक, असम में दोबारा BJP की सरकार बनती दिख रही है. असम के लिए कुल 11 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं. सभी में BJP को बहुमत मिलता दिखाया गया है. ऐसे में मौजूदा CM हिमंता बिस्वा सरमा का कॉन्फिडेंस हाई है. अगर 4 मई के नतीजे एग्जिट पोल जैसे ही आए, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि सरमा फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं.
असम में 2016 से BJP की सरकार है. 2021 के विधानसभा चुनाव में BJP ने तब CM रहे सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था. BJP को 60 और सहयोगी पार्टियों को 15 सीटें मिली थीं. कांग्रेस गठबंधन 50 सीटों पर सिमट गया था. चुनाव के बाद BJP ने हिमंता को CM बनाया. पार्टी ने उनके नेतृत्व में पहली बार चुनाव लड़ा है. इसलिए ये चुनाव सरमा के लिए लिटमस टेस्ट भी था. वहीं, कांग्रेस ने पूर्व CM तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को कमान सौंपी है.
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|Source
|BJP+
|CONG+
|AIUDF+
|OTH
|Axis My India
|88-100
|24-36
|0
|0-3
|Janmat Polls
|87-98
|29-30
|0
|0
|JVC
|88-101
|23-33
|2-5
|0
|KAMAKHYA ANALYTICS
|85-95
|26-39
|0
|0-3
|Matrize
|85-95
|25-32
|0
|6-12
|Peoples Insight
|88-96
|30-34
|0
|2-4
|Poll Diary
|86-101
|15-26
|0
|0
|Poll of Exit Polls
|92
|28
|0
|6
असम में BJP के लिए हिमंता कितने जरूरी?
असम की राजनीति में अगर पिछले एक दशक के सबसे प्रभावशाली नेताओं की बात की जाए, तो हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) का नाम सबसे ऊपर आता है. कभी कांग्रेस(Indian National Congress) के अहम रणनीतिकार रहे सरमा आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत चेहरों में गिने जाते हैं. उनका राजनीतिक सफर न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि असम की सत्ता के समीकरण बदलने वाली कहानी भी है.
कांग्रेस में उभार और असंतोष
हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी. वे लंबे समय तक असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के करीबी माने जाते थे. वो राज्य सरकार में एक प्रभावशाली मंत्री के रूप में उभरे. हालांकि, समय के साथ पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ने लगे. नेतृत्व को लेकर असंतोष और खुद को पर्याप्त महत्व न मिलने की भावना ने सरमा का हाथ कांग्रेस के हाथ से छूटता गया. खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर उनके मतभेद खुलकर सामने आए.
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BJP में एंट्री और गेमचेंजर की भूमिका?
2015 में सरमा ने कांग्रेस छोड़कर BJP का दामन थाम लिया. यह सिर्फ एक दल बदल नहीं था, बल्कि असम की राजनीति में बड़ा टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ. उनके साथ कई विधायकों और नेताओं का BJP में जाना पार्टी के लिए बड़ा बूस्ट था.
2016 के चुनाव में BJP को किया मजबूत
2016 के असम विधानसभा चुनाव में हिमंता ने BJP की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (NEDA) को मजबूत किया. क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर कांग्रेस के लंबे शासन को खत्म कर दिया. इसके बाद सरमा लगातार BJP के रणनीतिकार के रूप में उभरते गए. 2021 में वो असम के मुख्यमंत्री बने.
2026 के चुनाव में हिमंता का रोल?
2026 के चुनाव में हिमंता बिस्वा सरमा सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि मुख्य रणनीतिकार के रूप में भी सामने आए. उन्होंने बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत किया. माइक्रो-मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया.
उनकी रणनीति के कुछ प्रमुख पहलू रहे:
- हिंदुत्व और क्षेत्रीय पहचान का संतुलन
- विकास परियोजनाओं का आक्रामक प्रचार
- विपक्ष पर तीखे हमले और नैरेटिव सेट करना
सरमा की खासियत यह रही कि उन्होंने चुनाव को सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति से भी जोड़ा. इससे BJP के कोर वोटर को मजबूत मैसेज गया.
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कांग्रेस के लिए चुनौती
असम में कांग्रेस अभी तक उस खाली जगह को भर नहीं पाई है, जो सरमा के जाने से बनी थी. हिमंता बिस्वा सरमा का कांग्रेस से BJP तक का सफर भारतीय राजनीति में एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक नेता अपनी रणनीतिक क्षमता से पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है. अगर नतीजे एग्जिट पोल के अनुरूप आते हैं, तो यह एक बार फिर साबित करेगा कि असम की राजनीति में हिमंता बिस्वा सरमा सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक ‘इलेक्शन मशीन’ बन चुके हैं.
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