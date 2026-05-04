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Assembly Election Results 2026 Bjp Pm Modi Amit Shah Strategy Micro Management To Win West Bengal

'पन्ना प्रमुख' मॉडल, बंगाली नेताओं का कोर ग्रुप बनाया और लोकल कनेक्ट... बंगाल जीतने के लिए ऐसा था BJP का माइक्रो-मैनेजमेंट

पश्चिम बंगाल में तीन मुद्दे सबसे अहम रहे. बेरोजगारी (36.6%), कानून और महिला सुरक्षा (19.4%) और भ्रष्टाचार (11.4%). चुनाव में SIR का मुद्दा महज 2.9% लोगों के बीच रहा. ममता बनर्जी ने बतौर नेता और CM महिला और मुस्लिम वोट बैंक तैयार किया. BJP ने ममता के इसी कोर वोटबैंक को साधा.

बंगाल के झाड़ग्राम में रैली के बाद PM मोदी ने झालमुड़ी खाई थी. इसकी फोटो वायरल हो गई थी.

पश्चिम बंगाल के 2011 के चुनाव में जिस पार्टी का खाता तक नहीं खुला था. अब वही सरकार बनाने वाली है. बंगाल के 293 सीटों (फालता में 21 मई को वोटिंग है) में से BJP ने 203 सीटों पर कमल खिलाया है. ममता बनर्जी की TMC 83 सीटों पर सिमटती दिख रही है. कांग्रेस के हाथ में एक सीट आई है. लेफ्ट फ्रंट का खाता तक नहीं खुला है.

पिछली दो बार आंकड़े साफ बताते हैं कि BJP को इसबार 50% से ज्यादा हिंदुओं का वोट मिला. ममता बनर्जी के कोर वोटर्स माने जाने वाले महिला और मुस्लिम वोटर्स ने भी इस बार BJP को चुना है. हिंदुओं को लामबंद करने के लिए इस चुनाव में BJP ने कई दांव चले. BJP आलाकमान ने हर बूथ के लिए बारीक प्लानिंग पर काम किया. ममता बनर्जी के किले को ढहाने और 15 साल की सरकार पर फुल स्टॉप लगाने के लिए BJP ने ऐसा माइक्रो मैनेजमेंट किया, जिसकी बदौलत बंगाल में BJP का स्कोर पहले जीरो से 3, फिर 3 से 77 हुआ. अब 200 के पार पहुंच गया है.

अंग-बंग से कलिंग तक BJP, बंगाल में ऐतिहासिक जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या होगा असर?

VoteVibe के सर्वे के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में तीन मुद्दे सबसे अहम रहे. बेरोजगारी (36.6%), कानून और महिला सुरक्षा (19.4%) और भ्रष्टाचार (11.4%). चुनाव में SIR का मुद्दा महज 2.9% लोगों के बीच रहा. ममता बनर्जी ने बतौर नेता और CM महिला और मुस्लिम वोट बैंक तैयार किया. BJP ने ममता के इसी कोर वोटबैंक को साधा.

अमित शाह ने एग्जीक्यूट की सारी प्लानिंग

पूरी प्लानिंग को गृहमंत्री अमित शाह ने एग्जीक्यूट किया. अमित शाह ने खुद पूरे चुनाव की कमान संभाली. उन्होंने चुनाव से 6 महीने पहले ही बंगाल का दौरा शुरू कर दिया. चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया. रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें कीं.

80 हजार पोलिंग स्टेशनों का डेटा किया एनालिसिस

अमित शाह ने टीम के साथ 80 हजार पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस किया. फिर इसकी 3 कैटेगरी बनाई- मजबूत, मध्यम और कमजोर. अमित शाह ने अपनी टीम को हर सीट पर BJP के पक्ष में 20 हजार वोट बढ़ाने का टारगेट दिया. ये टारगेट 2021 और 2024 के बूथ लेवल परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन पर तय हुआ था.

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चुनाव शुरू होने से खत्म होने तक बंगाल में रहे शाह

23 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में मौजूद BJP के इलेक्शन वॉर का दौरा किया. इलेक्शन के दौरान शाह 15 दिन तक बंगाल में रहे.

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बंगाल में इस्तेमाल किया यूपी वाला सफल मॉडल

BJP ने यूपी वाला सफल मॉडल बंगाल में इस्तेमाल किया. इसके तहत ‘पन्ना प्रमुख’ सिस्टम लागू किया गया. इस सिस्टम में एक कार्यकर्ता को 30-60 वोटर्स की जिम्मेदारी दी गई. पूरे राज्य को 5 जोन में बांटकर हर जोन पर 2 से 3 सीनियर लीडर्स तैनात किए. कम-से-कम 3-3 बड़े नेताओं को हरेक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई. फिर राज्य के 80 हजार से ज्यादा बूथों पर कार्यकर्ता तैनात किए गए. इनका काम पोलिंग के दिन एक-एक वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाना था.

प्रचार का अंकगणित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान समेत 15 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने बंगाल में रैलियां कीं. योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हिमंता बिस्व सरमा, डॉ. मोहन यादव समेत 12 मुख्यमंत्रियों ने प्रचार किया. वोट मांगने के लिए अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, कंगना रनौत जैसे दर्जनों नेताओं की फौज उतार दी.

बूथ से जिले तक का माइक्रो-मैनेजमेंट

BJP की जीत को मुमकिन बनाने वाले प्रचार का अंकगणित समझ लीजिए. 50 केन्द्रीय नेताओं की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई. 400 नेता BJP के संगठनों से तैनात किए गए थे. 900 नेता ऐसे थे जो पश्चिम बंगाल में बाहर से आए थे. 294 विधानसभा प्रभारी भी काम पर लगे थे. इसके साथ ही 43 संगठन जिला प्रभारी, 10 विभाग प्रभारी, 5 ज़ोन प्रभारी, 294 विस्तारक प्रति असेंबली छह महीने से काम कर रहे थे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जमीनी काम सालों पहले से जारी था.

PM मोदी ने संभाला मोर्चा

PM मोदी ने 19, अमित शाह ने 30 से ज्यादा, राजनाथ सिंह ने 6, योगी आदित्यनाथ ने 11, स्मृति ईरानी ने 13 और हिमंता बिस्वा सरमा ने 8 रैलियां और रोड शो किए. BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी 10 रैलियां कीं. इस दौरान मोदी ने झालमुड़ी खाकर लोकल कनेक्ट भी बना लिया. 19 अप्रैल को झाड़ग्राम में बंगाल के पॉपुलर स्नैक्स झालमुड़ी की एक दुकान पर PM मोदी पहुंचे. यहां से PM ने मानो एक मैसेज देने की कोशिश की. मैसेज ये था कि BJP बाहरी नहीं, आपकी अपनी पार्टी है.

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4 केंद्रीय + 4 बंगाली नेताओं का कोर ग्रुप बनाया

दिसंबर 2025 में अमित शाह ने तीन दिन के बंगाल दौरे में BJP का चुनावी कोर ग्रुप बनाया था. इसमें 4 केंद्रीय नेता- सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, बिप्लव देव, अमित मालवीय और 4 बंगाली नेता- समिक भट्टाचार्य, सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजूमदार थे. 2021 में TMC ने BJP पर बाहरी नेताओं को थोपने का आरोप लगाया था. इस बार BJP ने दांव पलट दिया. जब ममता ने कहा कि BJP किसी बाहरी को CM बनाएगी, तो मोदी और शाह ने ऐलान किया कि BJP का CM बंगाल की मिट्टी का ही होगा.

फिश पॉलिटिक्स और बंगाली अस्मिता

माछ-भात. यानी मछली और चावल हर बंगाली का प्रेम है. चुनाव में मछली को मुद्दा बनाया गया था. इसे BJP ने चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. हालांकि, मछली को मुद्दा बनाने की शुरुआत ममता बनर्जी ने ही की थी, लेकिन चुनाव नतीजों से साफ है कि उनकी ये चाल उल्टी पड़ गई. 29 मार्च को ममता बनर्जी ने पुरुलिया में चुनावी सभा में कहा- ‘अगर BJP सत्ता में आई, तो वे मछली, मांस और अंडा नहीं खाने देंगे. BJP शाकाहारी संस्कृति’ वाली पार्टी है. वह ‘माछे-भाते बंगाली’ (मछली और चावल खाने वाला बंगाली) की पहचान को खत्म कर देगी.”

BJP ने इसे काउंटर करने के लिए खुद को ‘शाकाहारी हिंदुत्व’ से अलग कर ‘शाक्त हिंदुत्व’ के करीब बताकर पेश किया. फिश पॉलिटिक्स के तहत हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से BJP सांसद अनुराग ठाकुर और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से BJP सांसद मनोज तिवारी ने कोलकाता जाकर सार्वजनिक तौर पर मछली-चावल खाई. BJP ने बंगाल के वोटर्स को इसके जरिए मैसेज दिया कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है. ‘मछली-भात’ हर बंगाली का हक है, चाहे वह किसी भी पार्टी को वोट दे.

ममता पर पर्सनल अटैक से बचती रही BJP

पिछली बार के चुनाव में BJP नेताओं ने ‘दीदी-ओ-दीदी’ जैसे नारों लगाए तो ममता बनर्जी को सहानुभूति मिली. 2021 में TMC की एकतरफा जीत से सबक लेकर BJP ने इस बार ममता पर व्यक्तिगत हमले लगभग बंद कर दिए. हालांकि, TMC के सेकंड-इन-कमांड और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और सिंडिकेट राज को निशाना बनाया. संदेशखाली और आरजी कर जैसी घटनाओं को भी ममता सरकार की नाकामी से जोड़ा. TMC सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया.

इस तरह BJP ने अंग-बंग और कलिंग का सपना पूरा किया. गंगोत्री से गंगा सागर (बंगाल) तक BJP के विस्तार की सोच को हकीकत में बदला.

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