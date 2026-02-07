Hindi Explainer

Explainer: शेख हसीना के बाद यूनुस या रहमान? 12 फरवरी को लिखी जाएगी बांग्लादेश की किस्मत, जानें आपके हर सवाल का जवाब

बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को जनरल इलेक्शन होने हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का मुकाबला जमात-ए-इस्लामी के समर्थन वाली 11 पार्टियों के गठबंधन से है. वहीं, छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात-ए-इस्लामी से टूटकर बनी अमर बांग्लादेश पार्टी और राष्ट्र संस्कृति आंदोलन के साथ मिलकर नया मोर्चा गणतांत्रिक संस्कार गठजोड़ बनाया है

बांग्लादेश की संसद को ‘जातीय संसद’ या हाउस ऑफ द नेशन कहा जाता है. इसकी नई बिल्डिंग 15 फरवरी 1982 में तैयार हुई.

बांग्लादेश में शेख हसीना (Sheikh Hasina) सरकार के तख्तापलट के डेढ़ साल बाद फिर से चुनाव होने जा रहे हैं. छात्र आंदोलन के हिंसक हो जाने और सेना के दबाव में आकर शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उसी दिन ढाका छोड़कर भारत आ गई थीं. तब से वह नई दिल्ली में भारत की राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर रह रही हैं. अब बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव (Bangladesh General Elections 2026) सरकार बनाने के लिए वोटिंग होनी है. ये चुनाव हिंदुओं पर लगातार हमलों और भारत विरोधी भावनाओं के साये में हो रहा है.

आइए जानते हैं बांग्लादेश का इलेक्शन सिस्टम कैसा है? चुनाव 2026 में मुकाबला किन पार्टियों के बीच है? चुनावी मुद्दे क्या हैं? लोगों की नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? भारत के लिए ये चुनाव कितना अहम है और क्यों:-

16 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में आया बांग्लादेश

बांग्लादेश भारत की मदद से अस्तित्व में आया. 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करके ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था. शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बंगाली भाषा आंदोलन और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के विरोध में 9 महीने का मुक्ति युद्ध चला था. 16 दिसंबर 1971 को भारत के सैन्य हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तानी सेना ने 93000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था. इसलिए बांग्लादेश 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है.

लोकतांत्रिक व्यवस्था

बांग्लादेश की राजनीति एक संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य के ढांचे में चलती है.बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है. राष्ट्रपति आवास का नाम बंगभवन है.गोनो भवन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है. भारत की तरह ही बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री ही सरकार के मुखिया होते हैं. राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, जिसका चुनाव राष्ट्रीय संसद करती है.

राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक पद

भारत की तरह ही बांग्लादेश में राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक पद है. सरकार पर उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है. 1991 तक राष्ट्रपति का चुनाव यहां भी सीधे जनता करती थी. बाद में संवैधानिक बदलाव किया गया. इसके जरिए राष्ट्रपति का चुनाव संसद द्वारा किया जाने लगा. शेख हसीना 20 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं थीं.हसीना के देश छोड़ने के बाद से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है.

बांग्लादेश की संसद में कितनी सीटें?

बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है. अंग्रेजी में इसे ‘हाउस ऑफ द नेशंस‘ कहते हैं. इसमें कुल 350 सीटें हैं. इनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं. जातीय संसद एक सदनीय होती है. यानी यहां राज्यसभा (Upper House) का प्रावधान नहीं है.

चुनाव में मुख्य मुकाबला?

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का मुकाबला जमात-ए-इस्लामी के समर्थन वाली 11 पार्टियों के गठबंधन से है. वहीं, छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमात-ए-इस्लामी से टूटकर बनी अमर बांग्लादेश पार्टी और राष्ट्र संस्कृति आंदोलन के साथ मिलकर नया मोर्चा गणतांत्रिक संस्कार गठजोड़ बनाया है. वहीं, शेख हसीना का पार्टी आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही है. मौजूदा सिस्टम ने इस पार्टी पर बैन लगा रखा है.

बांग्लादेश इलेक्शन का पूरा शेड्यूल?

बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC of Bangladesh) एएमएम नासिरउद्दीन ने दो महीने पहले आम चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था:-

नॉमिनेशन की लास्ट डेट 29 दिसंबर 2025 थी.

नॉमिनेशन पेपर्स की जांच 30 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक हुई.

20 जनवरी 2026 तक नॉमिनेशन वापस लिए जा सकते थे.

21 जनवरी 2026 को इलेक्शन सिंबल अलॉट हुए.

इलेक्शन कैंपेन 10 फरवरी 2026 तक किया जा सकता है.

वोटिंग 12 फरवरी 2026 को होगी.

सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे.

वोटिंग EVM से नहीं, बल्कि बैलेट पेपर्स से होगी.

वोटों की गिनती और रिजल्ट?

बांग्लादेश में वोटिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी. जिला वाइज रिजल्ट आते जाएंगे.

इलेक्शन कमीशन की कैसी तैयारी?

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार देश भर में 300 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 42,761 मतदान केंद्र (Polling Station) होंगे. इन केंद्रों में बूथों की कुल संख्या 2,44,739 होगी. पोलिंग स्टेशन के सीक्रेट रूम में बैलेट पेपर को सील करने, मोड़ने और उसे बॉक्स में डालने के लिए वोटर्स को औसतन मैक्सिमम 52 सेकंड का समय मिलेगा. इसमें से महिला वोटर्स को औसतन 57 सेकंड और पुरुष वोटर्स को 48 सेकंड का समय दिया जाएगा. पोलिंग स्टेशन और बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे. एक महिला बूथ में 500 वोटर्स, एक पुरुष बूथ में 600 वोटर्स और एक पोलिंग स्टेशन में 3 हजार वोटर्स ही वोट डाल पाएंगे.

जुलाई चार्टर पर होगा जनमत संग्रह

12 फरवरी 2026 को ही ‘जुलाई चार्टर’ को लेकर जनमत संग्रह किया जाएगा. इसलिए वोटर्स को टाइम लिमिट में ही 2 बैलेट पेपर्स पर अपना वोट पूरा करना होगा.जुलाई चार्टर संवैधानिक और राजनीतिक सुधार का एक दस्तावेज है. इसमें 26 पॉइंट हैं. इनका मकसद देश की राजनीति और शासन व्यवस्था में बदलाव लाना है.

चुनाव का प्रोसेस क्या है?

बांग्लादेश में भी भारत के लोकसभा चुनाव जैसी ही चुनावी प्रक्रिया है. यहां संसद सदस्यों का चुनाव भारत की तरह ही फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट सिस्टम के जरिए होता है. इसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा, उसी की जीत होगी. चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के सांसद अपना नेता चुनते हैं. वही आगे जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं.

आखिरी बार चुनाव कब हुए?

बांग्लादेश में हर 5 साल में चुनाव कराने का प्रावधान है. आखिरी बार 7 जनवरी 2024 को ही आम चुनाव हुए थे. तब शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने चौथी बार चुनाव जीता था. आवामी लीग ने 224 सीटें जीतीं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 62 सीटें जीती थीं. हालांकि, जून-जुलाई से छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया. अगस्त की शुरुआत तक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी.

इलेक्शन में आवामी लीग क्यों नहीं हिस्सा लेगी?

बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में हसीना की पार्टी हिस्सा नहीं ले पाएगी. क्योंकि आवामी लीग का रजिस्ट्रेशन मई 2025 में रद्द कर दिया गया है. शेख हसीना के लिए 2 मामलों में सजा का ऐलान हो चुका है. आवामी लीग के कई बड़े नेताओं को अंतरिम सरकार गिरफ्तार कर चुकी है. इसके साथ ही अवामी लीग के चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.

बांग्लादेश में कितनी हिंदू आबादी?

पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 के मुताबिक, बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 16.98 करोड़ है. यहां हिंदू धर्म इस्लाम के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है.हिंदुओं की आबादी 1.31 करोड़ है. ये कुल जनसंख्या का 7.95% है. ठाकुरगांव, मौलवी बाजार, गोपालगंज, चटगांव, खुलना,फिरोजपुर और बारीसाल सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाले जिले हैं. हालांकि, किसी भी जिले में हिंदू बहुसंख्यक नहीं हैं. कहीं भी हिंदू आबादी 50% से ज्यादा नहीं मिलेगी.हिंदू आबादी यहां अल्पसंख्यक है.

चुनाव में अल्पसंख्यकों की प्रमुख मांगें

1 से 27 जनवरी के बीच देशभर में साम्प्रदायिक हिंसा के 42 केस दर्ज किए गए. इनमें 11 लोग मारे गए. बांग्लादेश हिंदू-बौद्ध-क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने 29 जनवरी को ये डेटा जारी किया था. अब चुनाव में अल्पसंख्यकों ने कुल 6 मांगें रखी हैं:-

अल्पसंख्यक कैंडिडेट और वोटर के लिए एक जैसे अधिकार हो.

चुनाव प्रचार में धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगे.

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का इंतजाम हो. जरूरत पड़ने पर सेना की मदद मिले.

अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाकों को क्रिटिकल एरिया घोषित किया जाए.

हेट स्पीच, उकसावे और सांप्रदायिक अफवाह फैलाने को विशेष कानून के तहत अपराध माना जाए.

अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तब क्या होगा?

12 फरवरी को होने वाले चुनाव में अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो गठबंधन की सरकार बन सकती है. हालांकि, ढाका स्थित कम्युनिकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन व बांग्लादेश इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन स्टडीज और एक सर्वे में सामने आया है कि अवामी लीग के समर्थक विकल्प के तौर पर BNP को पसंद कर रहे हैं.

BNP ने जारी किया मेनिफेस्टो

चुनाव से 6 दिन पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने मेनिफेस्टो जारी किया है. BNP खालिदा जिया की पार्टी है. बीते दिनों लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया.इसके बाद बेटे तारिक रहमान के हाथ में BNP की कमान है. BNP ने अपने मेनिफेस्टो में 51 वादे किए हैं.पार्टी ने हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए फंडिंग बढ़ाने का वादा किया है. पार्टी ने कहा कि देश हित को सर्वोपरि रखते हुए और स्वतंत्रता-संप्रभुता को बनाए रखते हुए दूसरे देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए जाएंगे.

