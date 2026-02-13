Hindi Explainer

Bangladesh General Elections Result 2026 Tarique Rahman Bnp Victory Mean For India Pakistan And China

बांग्लादेश में शुरू हो रहा रहमान काल, चीन-पाकिस्तान के लिए क्या हैं इसके मायने? भारत को अपने रूठे पड़ोसी को मनाना क्यों जरूरी?

बांग्लादेश दशकों से भारत का दोस्त रहा है. 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ये चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है. अब 3 दशक बाद यहां एक नया काल शुरू हो रहा है. तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को लंदन से ढाका लौटे थे. अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं.

तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को लंदन से ढाका लौटे थे. (AP)

पिछले डेढ़ साल से राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहे पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh General Elections 2026) में आखिरकार नई सरकार बनने जा रही है. पूरे 35 साल बाद बांग्लादेशियों को एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP को चुनाव में बहुमत मिल चुका है. ऐसे में BNP के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक रहमान (Tarique Rahman) का प्रधानमंत्री बनना तय है. चुनाव में BNP ने 299 में से 209 सीटें जीत ली हैं. देश में 20 साल बाद BNP की सरकार बनेगी.2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी.

तारिक रहमान, बांग्लादेश की पूर्व PM बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं.वे पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे. उन्होंने 2 सीटों बोगरा-6 और ढाका-17 से चुनाव लड़ा था. दोनों सीटों पर ही उन्हें जीत मिली है. तारिक 35 साल बाद बांग्लादेश के पुरुष प्रधानमंत्री होंगे.आखिरी बार 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे. इसके बाद 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की सत्ता शेख हसीना और खालिदा जिया के हाथ में ही आती-जाती रही.

बांग्लादेश दशकों से भारत का दोस्त रहा है. 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ये चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है. अब 3 दशक बाद बांग्लादेश में एक नया काल शुरू हो रहा है. तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को लंदन से ढाका लौटे थे. वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद उनकी मां खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. आइए समझते हैं कि बांग्लादेश में शुरू हुए रहमान काल के चीन और पाकिस्तान के लिए क्या मायने हैं? भारत को अपने पड़ोसी से रिश्ते सुधारना क्यों जरूरी है:-

पहले जान लीजिए बांग्लादेश चुनाव के आंकड़े

बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है. अंग्रेजी में इसे ‘हाउस ऑफ द नेशंस‘ कहते हैं.

जातीय संसद में कुल 350 सीटें हैं. इनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं.

जातीय संसद एक सदनीय होती है. यानी यहां राज्यसभा (Upper House) का प्रावधान नहीं है.

12 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग हुई. कुल 299 सीटों पर ही वोट डाले गए. क्योंकि एक सीट शेरपुर-3 पर उम्मीदवार की मौत के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया था.

चुनाव में मुख्य मुकाबला BNP और जमात-ए-इस्लामी के समर्थन वाली 11 पार्टियों के गठबंधन से रहा.

बैन होने के कारण शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव नहीं लड़ पाई. चुनाव में करीब 55% वोट पड़े. वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू हुई. 13 जनवरी की सुबह तक फाइनल आंकड़ा सामने आया.

तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के नेतृत्व वाले 10 पार्टियों के अलांयस को 209 सीटों पर जीत मिली है. अकेले BNP को 165 सीटें मिली. बहुमत का आंकड़ा 151 है.

वहीं,डॉ. शफीकुर रहमान की जमात-ए-इस्लामी की कमान वाले 11 पार्टियों के गठबंधन को सिर्फ 68 सीटें मिली हैं

जमात वाले अलायंस में शामिल नेशनल सिटीजन पार्टी यानी NCP को 2 सीटें मिलीं. ये वही NCP है, जो जुलाई-अगस्त 2024 के सत्ताविरोधी छात्र आंदोलन से निकली.

बांग्लादेश की सत्ता रहमान के हाथ में आने से चीन को क्या फायदा-नुकसान?

2024 में बांग्लादेश में भड़की हिंसा और तख्तापलट के बाद से शेख हसीना भारत में राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर रह रही हैं. इसके बाद करीब 18 महीने से वहां नोबेल पुरुस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चला रहे हैं.

यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने एक तरफ जहां भारत से रिश्ते बिगाड़े हैं. दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई है. इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं.चीन लंबे वक्त से बांग्लादेश का बड़ा साझेदार रहा है. दोनों देश व्यापार, निवेश और रक्षा क्षेत्र में कई समझौतें से बंधे हुए हैं.

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने मार्च 2025 में चीन की यात्रा की थी. उस दौरान उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख किया था. यूनुस ने बांग्लादेश को इस इलाके में ‘समुद्र का एकमात्र संरक्षक’ कहा था.

चीन ने बांग्लादेश में रणनीतिक निवेश किया है. उसने बांग्लागेश के चट्टोग्राम और मोंगला जैसे दो प्रमुख पोर्ट को डेवलप किया है, ऐसा करके चीन असल में अपने समुद्री नेटवर्क का विस्तार करना चाहता है.चीन तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. इसने लालमोनिरहाट एयरपोर्ट को डेवलप किया है. वहीं, बांग्लादेश की सेना को चीन ने ट्रेनिंग भी दी है और तमाम हथियार भी मुहैया कराए हैं.

बांग्लादेश पर जैसे-जैसे भारत का प्रभाव कम हुआ, उस गैप को चीन ने भरा है. ऐसे में नई सरकार से चीन जाहिर तौर पर फायदा लेने की कोशिश करेगा. आमतौर पर बांग्लादेशी नेता शपथ के बाद पहली विदेश यात्रा भारत की करते हैं, लेकिन यूनुस ने चीन को चुना था.

बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) और चीन के संबंध दशकों पुराने हैं. 1975 में चीन ने बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी. इसके बाद ढाका और बीजिंग के बीच संबंधों को औपचारिक रूप देने वाले तारिक रहमान ही थे. यह उस समय एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव था.

जियाउर रहमान की पत्नी और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन के साथ संबंधों को और मजबूती दी. उन्होंने अपने दो कार्यकाल (1991 से 1996 और 2001 से 2006) तक चीन के साथ रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंध बनाए रखे.

चीन, दशकों से बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. दोनों देशों के बीच सालाना 1.63 ट्रिलियन का कारोबार होता है. बांग्लादेश अपने गारमेंट और मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल गुड्स की जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर है.

NewsX की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनने के बाद चीन BNP से इस कारोबारी रिश्ते को बनाए रखने की उम्मीद करेगा.चूंकि, चीन ने काफी पहले से बांग्लादेश के मार्केट में भारी निवेश कर रहा है. इसलिए नई लीडरशिप को भी फॉरिन कैपिटल, इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग और एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए चीन को साथ लेकर चलना ही होगा.

BBC ने इस बारे में भारतीय थिंकटैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कॉन्स्टेंटिनो जेवियर की राय ली है. रिपोर्ट के मुताबिक, जेवियर ने कहा,”चीन भारत-बांग्लादेश रिश्तों में संकट का फायदा उठाते हुए खुले तौर पर और पर्दे के पीछे दोनों तरह से अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है. ऐसे में चीन को भरोसा है कि बांग्लादेश इसमें उसकी मदद करेगा.”

हालांकि, तारिक रहमान की सोच मुहम्मद यूनुस से थोड़ी हटकर है. उन्होंने ढाका की एक रैली में बड़ा बयान दिया था. तारिक रहमान ने कहा था, “न दिल्ली और न पिंडी (रावलपिंडी)… हमारे लिए बांग्लादेश सबसे ऊपर है और रहेगा.” रहमान ने ये बातें भारत के मिलिट्री हेडक्वॉर्टर दिल्ली और पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वॉर्टर रावलपिंडी को लेकर कही थीं.” ऐसे में साफ है कि रहमान चीन को भी इसी तराजू पर तौलेंगे.

Bloomberg की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रहमान की लीडरशिप में BNP सरकार को एक बैलेंसिंग अप्रोच अपनाना होगा. नई सरकार को ट्रेड, इंवेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन के साथ को-ऑपरेट करना ही है. लेकिन, इसके साथ ही उसे बाकी देशों के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखने होंगे.

पाकिस्तान को तारिक सरकार से कितना फायदा कितना नुकसान?

1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान से उसके रिश्ते लंबे वक्त तक तनाव भरे रहे हैं. BNP की पिछली सरकारों यानी खालिदा जिया के समय पाकिस्तान से रिश्ते सुधरे, लेकिन शेख हसीना ने फिर दूरी बना ली.

मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से 3 बार मुलाकात की. दोनों देशों के नेता और सैन्य अधिकारी भी मिले. पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी यूनुस से मुलाकात की थी. हाल के समय में दोनों देशों के बीच समुद्री सेवा शुरू करने, रक्षा साझेदारी बढ़ाने, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और हथियार बनाने पर बात हुई थी.

2001-2006 के BNP शासन के दौरान बांग्लादेश ने भारत विरोधी रुख अपनाया और पाकिस्तान के बेहद करीब हो गया. तब तारिक रहमान सरकार में अहम व्यक्ति थे और उनका प्रभाव कहीं ज्यादा था. उस वक्त भारत में BJP के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी. तब भारत ने BNP पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की मदद करने का आरोप भी लगाया था. BNP ने इन आरोपों को खारिज किया था.

ऐसे में साफ है कि BNP के सत्ता में आने से बांग्लादेश-पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे, क्योंकि BNP सरकार का पाकिस्तान से मजबूत रिश्ते होने का अतीत रहा है.वहीं, पाकिस्तान देखेगा कि नई सरकार की भारत को लेकर क्या पॉलिसी होगी.

बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारना भारत के लिए क्यों जरूरी?

शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में गिरावट आई. अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के परंपरागत विरोधी पाकिस्तान और चीन से दोस्ती बढ़ाई.ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि बांग्लादेश की नई सरकार से रिश्ते ठीक किए जाएंगे.

मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत को अपने रूठे हुए पड़ोसी को मनाना भी जरूरी हो गया है. इसकी पहली वजह सीमा सुरक्षा है. बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है. बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है. इसलिए इसे ‘इंडिया लॉक्ड’ देश कहा जाता है. ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है.

पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है. शेख हसीना के सत्ता में रहते हुए भारत को कभी पूर्वोत्तर को लेकर बांग्लादेश की ओर से किसी परेशानियों की चिंता नहीं करनी पड़ी. तख्तापलट के बाद मुहम्मद यूनुस के आने से पूर्वोत्तर की सुरक्षा को लेकर चिंता हाल के समय में बढ़ी है.

पूर्वोत्तर के 7 राज्यों (Seven Sisters) को बाकी देश से सिलिगुड़ी कॉरिडोर जोड़ता है, जो सिर्फ 40 किमी लंबा और 22 से 30 किमी चौड़ा है. इसे चिकन नेक कहते हैं. इसके एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश है. यहां से चीन महज 200 किमी दूर है.कई बांग्लादेशी नेताओं ने ‘सेवन सिस्टर्स’ को अलग करने की धमकी तक दी थी. इन नेताओं ने उसे बांग्लादेश का हिस्सा बताया था.ये मुद्दा बेहद अहम है. जाहिर तौर पर भारत इस संभालने में जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं करेगा.

BBC की रिपोर्ट में पूर्व हाई कमिश्नर रीवा गांगुली दास भारत-बांग्लादेश के संबंध सुधारने पर जोर देती हैं. दास कहती हैं,”हम पड़ोसी हैं. पड़ोसी बदले नहीं जा सकते. हमें एक-दूसरे के साथ काम करना ही पड़ता है. भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कोई भी सत्ता में आए, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं.”

अतीत में भारत ने बांग्लादेश के प्रति हर बार पड़ोसी धर्म निभाया है. जब खालिदा जिया का निधन हुआ, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुख जाहिर किया था. खालिदा के निधन पर विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ढाका पहुंचे और तारिक से मुलाकात की थी.वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग गए और शोक जाहिर किया था.

ऐसे में भारत को उम्मीद है कि नई सरकार बातचीत करने को तैयार होगी. वह उन किरदारों से प्रभावित न हो, जो भारत के हितों के लिए खतरा हैं. BNP और भारत दोनों ही एक-दूसरे के साथ काम करने को तैयार हैं.

