बांग्लादेश में कैसे प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तारिक रहमान, प्रोटोकॉल से गेस्ट लिस्ट तक, एक क्लिक में जानें सारी डिटेल

तारिक 35 साल बाद बांग्लादेश के पुरुष प्रधानमंत्री होंगे. वो पूर्व PM बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं. उन्होंने 2 सीटों बोगरा-6 और ढाका-17 से चुनाव लड़ा था. दोनों सीटों पर ही जीत मिली है.

पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh General Elections 2026) में पूरे 35 साल बाद एक पुरुष नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहा है. बांग्लादेश में 12 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए थे. इसमें नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है. इसके बाद BNP अध्यक्ष तारिक रहमान (Tarique Rahman) प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. 17 फरवरी (मंगलवार) को शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस दौरान बांग्लादेश में कई परंपराएं टूटेंगी. आइए जानते हैं बांग्लादेश में कैसे होता है प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण? तारिक रहमान का प्रोटोकॉल क्या होगा? भारत समेत और कौन-कौन से देशों को इनवाइट किया गया है. बांग्लादेश को लेकर बतौर प्रधानमंत्री तारिक रहमान का क्या अप्रोच होगा:-

16 दिसंबर 1971 को अस्तित्व में आया बांग्लादेश

बांग्लादेश भारत की मदद से अस्तित्व में आया. 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करके ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था. बांग्लादेश की राजनीति एक संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य के ढांचे में चलती है. यहां की संसद का नाम जातीय संसद है. राष्ट्रपति आवास का नाम बंगभवन है. गोनो भवन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है.

राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक पद

भारत की तरह ही बांग्लादेश में राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक पद है. सरकार पर उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है. भारत की तरह ही बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री ही सरकार के मुखिया होते हैं. शेख हसीना 20 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं थीं.हसीना के देश छोड़ने के बाद से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है.

एक नजर में बांग्लादेश चुनाव?

जातीय संसद में कुल 350 सीटें हैं. इनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं.

बांग्लादेश चुनाव आयोग ने कुल 350 में से 297 सीटों के नतीजे घोषित किए.

1 सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण मतदान टल गया था. 2 सीटों पर कोर्ट के आदेश के कारण रिजल्ट नहीं आए हैं.

चुनाव में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 212 सीटें जीती हैं.

डॉ. शफीकुर रहमान की जमात-ए-इस्लामी की कमान वाले 11 पार्टियों के गठबंधन को सिर्फ 68 सीटें मिली हैं.

जमात वाले अलायंस में शामिल नेशनल सिटीजन पार्टी यानी NCP को 2 सीटें मिलीं. ये वही NCP है, जो जुलाई-अगस्त 2024 के सत्ताविरोधी छात्र आंदोलन से निकली है.

तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह कब और कितने बजे?

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 13वें संसदीय चुनावों में मिली बंपर जीत के बाद तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) को होगा. मंगलवार सुबह 10 बजे नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण होगा. इसके बाद शाम 4 बजे प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों का मुख्य समारोह शुरू होगा.

टूटेंगी कौन सी परंपरा?

अब तक बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति निवास ‘बंगभवन’ के दरबार हॉल में होता आया है. लेकिन, BNP ने दशकों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ने का फैसला किया है. द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह जातीय संसद (नेशनल पार्लियामेंट) के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जाएगा. कैबिनेट डिवीजन और मुख्य सलाहकार कार्यालय ने वेन्यू में इस बदलाव की पुष्टि की है. यह फैसला खुद तारिक रहमान की पसंद पर लिया गया है.

शपथ ग्रहण समारोह का प्रोटोकॉल?

बांग्लादेशी संविधान के अनुच्छेद 148 के मुताबिक, चुनाव के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया सदस्यों के शपथ ग्रहण से शुरू होती है.

नतीजे घोषित होने के 3 दिन के अंदर शपथ दिलवाई जाती है. वैसे चुनाव आयोग के नतीजों को अंतिम नहीं माना जाता.

सरकार नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव के फाइनल नतीजे बताती है, इसके बाद ही शपथ ग्रहण की डेडलाइन शुरू होती है.

वैसे स्पीकर को शपथ दिलाना होता है. उनकी गैर-मौजूदगी में जज शपथ ग्रहण कराते हैं.

हालांकि, शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में न तो कोई जज है और न कोई स्पीकर.

ऐसे में साफ है कि तारिक रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

बाकी सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे. शहाबुद्दीन 13 फरवरी 2023 को निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे.

शपथ ग्रहण को लेकर क्या-क्या तैयारियां हैं?

बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार संसद के खुले मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है. इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मेहमानों के बैठने, सिक्योरिटी और खान-पान का नया प्लान तैयार किया जा रहा है.

भारत से कौन-कौन शामिल होने जा रहा है?

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिहाज से यह समारोह बेहद अहम है. बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे. पहले कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका जा सकते हैं. हालांकि, अब ओम बिरला के नाम पर मुहर लग गई है.

PM मोदी ढाका क्यों नहीं जा रहे?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत आ रहे हैं. PM मोदी 17 फरवरी को मुंबई में उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं. इसलिए वे ढाका नहीं जा रहे हैं.

बांग्लादेश ने और किसे-किसे बुलाया?

बांग्लादेश ज्यादातर SAARC सदस्य देशों के नेताओं को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है. जिन देशों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है, उनके नाम हैं- भारत, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, कतर, मलेशिया और ब्रुनेई.

बांग्लादेश को लेकर तारिक रहमान का अप्रोच

तारिक रहमान ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश के लोगों के हितों की रक्षा पर केंद्रित होगी और यह किसी एक देश पर आधारित नहीं होगी.

तारिक रहमान के बारे में जानिए?

तारिक रहमान, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान और पूर्व PM बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं. उनका जन्म 20 नवंबर 1965 में हुआ.

उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई की है.

1971 में वो मुक्ति संग्राम में गिरफ्तार हुए थे. 1988 में राजनीति में एंट्री की.

1994 में डॉ. जुबैदा रहमान से उनका निकाह किया.

2004 में आवामी लीग की रैली में ग्रेनेड फेंकने का आरोप लगा, इसमें उम्रकैद की सजा हुई.

2007 में उन्हें भ्रष्टाचार के 84 मामलों में सजा हुई. सजा से बचने के लिए वो 2008 में लंदन चले गए.

रहमान पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे. उन्होंने 2 सीटों बोगरा-6 और ढाका-17 से चुनाव लड़ा था. दोनों सीटों पर ही उन्हें जीत मिली है.

तारिक 35 साल बाद बांग्लादेश के पुरुष प्रधानमंत्री होंगे.आखिरी बार 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे.

इसके बाद 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की सत्ता शेख हसीना और खालिदा जिया के हाथ में ही आती-जाती रही.

